alchemist.bz - АЛХИМИК

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Магазин
Старт проекта 04.02.2017
В магазине Вы можете купить котлы, которые варят эликсиры.
При наведении на игровые элементы всплывают подсказки, которые помогут вам разобраться с хитростями магических котлов!
Для покупки котла требуется определенный уровень. Под уровнем указано количество опыта , которое вы получите за покупку котла.
Продажа эликсиров
- вы сможете продать эликсиры, как только их количества будет достаточно
Чистка котла
- по истечении времени эксплуатации появится возможность чистки котла.
Модернизация
- в игре есть возможность модернизировать котел в другой более дорогой (следующий в списке магазина). Перед модернизацией автоматически производится продажа эликсиров.
Курс игровой валюты : 100 = 1 руб. 100 = 1 руб.
Стоимость элексиров
Таблица уровней
Система опыта
БОНУСЫ:
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РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте в игру друзей и знакомых, с помощью реферальной ссылки, и зарабатывайте до 15% от их пополнений.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa, Qiwi, AdvCash
МОЙ ВКЛАД: