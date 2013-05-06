Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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alchemist.bz - АЛХИМИК

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:24
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,088
Благодарностей: 71
КП: 0.052
alchemist.bz - АЛХИМИК

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 04.02.2017




Об игре:

Магазин
В магазине Вы можете купить котлы, которые варят эликсиры.



При наведении на игровые элементы всплывают подсказки, которые помогут вам разобраться с хитростями магических котлов!
Для покупки котла требуется определенный уровень. Под уровнем указано количество опыта , которое вы получите за покупку котла.

Продажа эликсиров- вы сможете продать эликсиры, как только их количества будет достаточно

Чистка котла- по истечении времени эксплуатации появится возможность чистки котла.

Модернизация - в игре есть возможность модернизировать котел в другой более дорогой (следующий в списке магазина). Перед модернизацией автоматически производится продажа эликсиров.
Курс игровой валюты : 100 = 1 руб. 100 = 1 руб.

Стоимость элексиров



Таблица уровней


Система опыта


БОНУСЫ:


Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите « Чаша Изобилия» в подарок.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Приглашайте в игру друзей и знакомых, с помощью реферальной ссылки, и зарабатывайте до 15% от их пополнений.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Free-Kassa, Qiwi, AdvCash


МОЙ ВКЛАД:


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Старый Сегодня, 19:43
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,680
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Re: alchemist.bz - АЛХИМИК
Проект добавлен на мониторинг.

Депозит / Листинг EXCLUSIVE + страховка 1000 руб. :

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Старый Сегодня, 19:59
#3
Интересующийся
 
Имя: Натали
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 57
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: alchemist.bz - АЛХИМИК
А не будет так, как с птичками... \что дизайн у кого-то украли.. а потом с авторскими правами объявится..
Уже боишься всего, блин
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Натикс на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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