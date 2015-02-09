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Японские компании массово вводят три выходных в неделю

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Старый Сегодня, 19:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 915
Благодарностей: 70
КП: 0.068
Японские компании массово вводят три выходных в неделю


Исследования, проведенные по заказу правительства Японии, показали что около 20% населения находятся под угрозой смерти из-за переутомления. В Японии такие случаи называют "хароши". Последним ярким примером "хароши" стала девушка покончившая жизнь самоубийством. Она брала 100 часов сверхурочных работ ежемесячно. Глава компании, где работала девушка, вынужден был уйти в отставку.

Пытаясь усмирить моду японцев на трудоголизм многие компании объявили о введених трех выходных в неделю. Это должно сбалансировать карьеру и личную жизнь граждан страны.

В 2015 году только 8% компаний давали три выходных в неделю. В 2016 количество таких работодателей увеличилось до 25%.

У японцев очень распространена пожизненная карьера в одной и той же компании. Брать отпуск не принято, только по болезни или отгулы несколько дней. Выходные, связанные с праздниками, предоставляются работодателями в январе, мае и августе.

Правительство Японии пытается реформировать трудовую культуру. Законодательно будет ограничен потолок сверхурочных работ. Также будет введена "Премиум пятница" т.е можно будет уйти домой пораньше в последнюю пятницу месяца.
Всего в Японии насчитывается около 2,5 миллионов компаний.

специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 20:02
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 782
Благодарностей: 140
КП: 0.108
Re: Японские компании массово вводят три выходных в неделю
Вот истинные Фанатики работы, у Джапов даже есть практика принудительного отпуска со штрафами за неповиновение.
andrey2301 вне форума  
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