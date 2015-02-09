Японские компании массово вводят три выходных в неделю

Исследования, проведенные по заказу правительства Японии, показали что около 20% населения находятся под угрозой смерти из-за переутомления. В Японии такие случаи называют "хароши". Последним ярким примером "хароши" стала девушка покончившая жизнь самоубийством. Она брала 100 часов сверхурочных работ ежемесячно. Глава компании, где работала девушка, вынужден был уйти в отставку.
Пытаясь усмирить моду японцев на трудоголизм многие компании объявили о введених трех выходных в неделю. Это должно сбалансировать карьеру и личную жизнь граждан страны.
В 2015 году только 8% компаний давали три выходных в неделю. В 2016 количество таких работодателей увеличилось до 25%.
У японцев очень распространена пожизненная карьера в одной и той же компании. Брать отпуск не принято, только по болезни или отгулы несколько дней. Выходные, связанные с праздниками, предоставляются работодателями в январе, мае и августе.
Правительство Японии пытается реформировать трудовую культуру. Законодательно будет ограничен потолок сверхурочных работ. Также будет введена "Премиум пятница" т.е можно будет уйти домой пораньше в последнюю пятницу месяца.
Всего в Японии насчитывается около 2,5 миллионов компаний.
специально для mmgp.ru
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