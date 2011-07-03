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Приложение "Фитнес Тренер"

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Приложение "Фитнес Тренер"


Предлагаю вашему вниманию мою новую разработку "Фитнес Тренер". Приложение пока на стадии разработки. Вернее полностью готово, осталось только наполнить программами. На данный момент обговариваю с тренерами. В приложении все программы будут от одного тренера.

Также ищутся инвестиции в приложение или же возможно будет продажа доли. И если вы заинтересовались проектом, то пожалуйста или свяжитесь со мной или же напишите тут своё мнение. Ну что же, поехали...

Фитнес Тренер

Андроид приложение для фитнеса разработано с учётом интересов пользователей. А именно, теперь каждый может составить свою программу тренирок, запланировать их на неделю и как говорил Владимир Ильич: качаться, качаться и ещё раз качаться.

Возможности

- Три главные категории и категории по разделам: Базовая, Программа тренера, Домашние упражнения, Ноги, Руки, Бицепсы, Шея, Спина, Пресс, Грудь, Ягодицы.

Но обо всём попорядку...



Главное окно приложения. Так как приложение пока не готово, поэтому названия, картинки, сделаны для демоверсии и соответсвенно они содержат ошибки и их мало. Но дело не в этом.

Это главное окно приложения. Оно состоит из двух разделов: Тренировки и Моя Программа. В тренировках категории по разделам которые я писал выше. Базовая - для новичков, Домашняя - в домашних условиях, Программа тренера - то что рекомендует тренер и все остальные категории для занятий. Второй раздел "Моя Программа" - планировщик своих собственных программ. Пользователь с первой категории выбирает упражнения и добавляет их в Мои Программы по дням недели. Ниже я покажу всё на примере, но пока несколько скринов.



Вот как выглядят сами категории, например базовая. Тут выбираем любой урок...



И вот сам урок. Если провернуть пальцем по картинке то откроется текстовое задание. Таймер - в течении которого времени следует выполнить это задание. Плюс - добавляет урок в планировщик.



Вот мы провернули пальцем по картинке и нам открылось текстовое задание



А вот это, добавление урока в планировщик. Нажимаем плюс под картинкой и добавляем урок в своё расписание.



Это раздел "Мои Программы". Добавленные уроки хранятся здесь. Выбираем допустим понедельник



И вот, что нам предстоит сделать в понедельник. Всё делаем по очерёдности. Нажимаем старт...



Идёт отчёт. После 10 секунд начинаем тренировки. 10, 9, 8, 7...



Поехали. В скобках показывается сколько уроков осталось. Таймер - сколько времени до конца урока и кнопка плей или пауза. Всегда можно остановить, прервать тренировку и продолжить с того момента.

Ну вот и всё. Осталось только заполнить контент, пару поправок и опубликовать.

Приложений будет два: платная и бесплатная. Бесплатная версия с рекламой и урезанным набором программ, а платная более расширенная.

Я всегда готов к сотрудничеству. Пишите.
Erico на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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