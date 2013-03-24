GoldMoney.com

Всем привет!
Итак, почему здесь Я ?
Во первых, тут платят ПРОСТО ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПАРТНЕРОВ!!!!
Если вы не отключились от счастья, читаем дальше!!
Представляю на рассмотрение и обсуждение официально работающий, вышедший, ВНИМАНИЕ
, на Канадскую фондовую биржу
, ((сей момент уточняю,-именно БИРЖУ,- это вам не заказные статейки в блоге от рефоводов)), проект, под названием
GoldMoney
РЕГИСТРАЦИЯ
Во вторых, самое главное, тут платят в ДВА
раза больше за вложенные средства приглашенными партнерами!!! В принципе, на этом можно ставить точку
. Все прекрасно помнят проект, который я представлял два года тому назад на форуме, где платили 100 % реферальной комиссии, на котором многие сотни инвесторов заработали много тысяч долларов. В GoldМoney платят 200 % за внесенные средства партнерами!!!
Мощно? Конечно! Поэтому Я тут !!!
К тому же, тут есть УРОВНИ реферального заработка!!
То есть, напечатанное мною выше, это МИНИМАЛЬНЫЕ выплаты партнерских!!!
Присутствует 5 уровней!!
Вот их краткое описание:
Ваш доход за первую покупку золота
каждым вашим партнером на вашем уровне звезд
если у Вас 1-й уровень - * (одна звезда)
- получаете 0,2$ за регистрацию партнера и 0,2 гр. золота (~ 8$) за депозит партнера
если у Вас 2-й уровень - ** (две звезды)
- получаете 0,4$ за регистрацию партнера и 0,4 гр. золота (~ 16$) за депозит партнера = 16,4$
если у Вас 3-й уровень - *** (три звезды)
- получаете 0,6$ за регистрацию партнера и 0,6 гр. золота (~ 24$) за депозит партнера = 24,6$
если у Вас 4-й уровень - **** (четыре звезды)
- получаете 0,8$ за регистрацию партнера и 0,8 гр. золота (~ 32$) за депозит партнера = 32,8$
если у Вас 5-й уровень - ***** (пять звезд)
- получаете 1$ за регистрацию партнера и 1 гр. золота (~ 40$) за депозит партнера = 41$
Звездами тут обозначается уровень квалификации.
Весело? Еще бы!!!! Люди! Я такого реально еще НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ !!!
Но есть, конечно же еще причины, по которым Я тут.
Оплата банковскими картами, ( это возможность чарджбека в случае проблем с проектом), заказ, получение и возможность пользоваться банковской картой от компании GoldMoney, возможность покупать, с доставкой на дом, слитки золота, торговать им на самом сайте.
Так же, немаловажным аргументом есть заинтересованность этим проектом компанией Soros brothers investment , во главе которой стоит сын Джорджа Сороса !! То есть, интерес к проекту есть на очень высоком уровне!
Что нужно сделать, что бы поучаствовать вместе со мною и многими тысячами других участников в этом удивительном проекте? Все просто:
Итак, Ваши действия (рекомендую внимательно изучить указанную ниже инструкцию и подготовить всё необходимое):
1. Переходим по сcылке: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в GoldMoney
, нажимаем "Создать счёт"
, нажимаем "Личный"
, далее заполняем все необходимые поля на латинице, все данные должны быть реальные и не выдуманные.
2. Подтверждаем свою электронную почту, подтверждаем свой номер телефона.
3. Далее в личном кабинете в правом верхнем углу рядом с именем и фамилией возле аватара нажимаем на стрелочку, открывается меню, далее нажимаем "Профиль и идентификационная информация"
, проверяем свои данные на правильность, при необходимости корректируем их, рядом нажимаем "Подтвердить счет" и загружаем скан или фотокопию страницы документа, удостоверяющего личность, на которой есть ваше фото и ФИО (достаточно 1-ой страницы). Проверка идентификации занимает до 48 часов, обычно в течение 1 часа, после чего в кабинете возле вашего фото появляется значок, - галочка синего цвета.
Этот значок означает, что вы прошли полную верификацию аккаунта.
4. Необходимо приобрести золото на минимальную сумму от 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., чтобы ваш аккаунт не оставался нулевым и был активным, также это дает право зарабатывать в партнерской программе.
Для этого нужно нажать "Пополнить счёт"
, далее выбрать вариант внесения средств: банковский перевод, кредитная/дебетовая карта или Криптокоинами (Bitcoin), и далее выбрать месторасположение хранилища золота и совершить оплату. Если оплачиваете золото Биткоинами, то автоматически хранилище выбирается в Дубае.
Если вы покупаете золото в течение 7 дней после регистрации на сайте, то вы получаете БОНУС +5% от суммы вашего депозита, т.е. сумма покупаемого золота у вас увеличивается на +5% - ПОДАРОК от Компании, но максимальная сумма БОНУСА составит не более 0,5 граммов золота.
Внимание! На данный момент ВЫВОД средств возможен только на карту GoldMoney (без комиссии) или SWIFT переводом на банковский счёт (комиссия 20$). Для того, чтобы БЕСПЛАТНО заказать карту GoldMoney необходимо иметь на своём счету от 0,2 гр. золота. Если вы не хотите терять время и ждать, пока накопятся ваши заработанные средства за покупку золота партнёрами, чтобы только тогда заказать Бесплатную карту GoldMoney и ждать ещё до 10-15 рабочих дней (15-28 календарных дней), пока доставят карту, рекомендую сразу приобрести 0,2 гр золота = 8$ = 500 руб. (точная сумма указана в Личном кабинете) и заказать карту бесплатно, ИЛИ приобрести 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., а ещё 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC = 92 грн, заработать по партнерской программе, пригласив 1 человека, так вы сэкономите значительную часть времени .
Чтобы найти свою партнёрскую ссылку, необходимо войти в Личный кабинет, далее справа возле аватара нажать на значок Сердечка, после чего вы попадаете на страницу с вашей партнёрской ссылкой и всеми рекламными материалами.
Комиссионные начисляются моментально и сразу доступны на вывод.
Минимальная сумма на вывод 1$.
Присвоение уровня качества производится 1 раз в месяц в первых числах месяца (до 11 числа).
Скрин начисления партнерских, за регистрацию отдельно, за депо отдельно и вывод на банковскую карту