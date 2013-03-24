Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:57 Сегодня, 18:57 Сегодня, 18:34 #1 sanatorij Должник!!!

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 24.03.2013 Сообщений: 990 Благодарностей: 68 КП: 0.000 GoldMoney.com Всем привет!





Представляю на рассмотрение и обсуждение официально работающий , вышедший, ВНИМАНИЕ , на Канадскую фондовую биржу , ((сей момент уточняю,-именно БИРЖУ,- это вам не заказные статейки в блоге от рефоводов)), проект, под названием



GoldMoney





РЕГИСТРАЦИЯ , на, ((сей момент уточняю,-именно БИРЖУ,- это вам не заказные статейки в блоге от рефоводов)),

Итак, почему здесь Я ?



Во первых, тут платят ПРОСТО ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ПАРТНЕРОВ!!!!



Если вы не отключились от счастья, читаем дальше!!



Во вторых, самое главное, тут платят в ДВА раза больше за вложенные средства приглашенными партнерами!!! В принципе, на этом можно ставить точку . Все прекрасно помнят проект, который я представлял два года тому назад на форуме, где платили 100 % реферальной комиссии, на котором многие сотни инвесторов заработали много тысяч долларов. В GoldМoney платят 200 % за внесенные средства партнерами!!! Мощно? Конечно! Поэтому Я тут !!!





К тому же, тут есть УРОВНИ реферального заработка!!



То есть, напечатанное мною выше, это МИНИМАЛЬНЫЕ выплаты партнерских!!!

Присутствует 5 уровней!!

Вот их краткое описание:



Ваш доход за первую покупку золота

каждым вашим партнером на вашем уровне звезд



если у Вас 1-й уровень - * (одна звезда)

- получаете 0,2$ за регистрацию партнера и 0,2 гр. золота (~ 8$) за депозит партнера

если у Вас 2-й уровень - ** (две звезды)

- получаете 0,4$ за регистрацию партнера и 0,4 гр. золота (~ 16$) за депозит партнера = 16,4$

если у Вас 3-й уровень - *** (три звезды)

- получаете 0,6$ за регистрацию партнера и 0,6 гр. золота (~ 24$) за депозит партнера = 24,6$

если у Вас 4-й уровень - **** (четыре звезды)

- получаете 0,8$ за регистрацию партнера и 0,8 гр. золота (~ 32$) за депозит партнера = 32,8$

если у Вас 5-й уровень - ***** (пять звезд)

- получаете 1$ за регистрацию партнера и 1 гр. золота (~ 40$) за депозит партнера = 41$



Звездами тут обозначается уровень квалификации.



Весело? Еще бы!!!! Люди! Я такого реально еще НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ !!!





Но есть, конечно же еще причины, по которым Я тут.

Оплата банковскими картами, ( это возможность чарджбека в случае проблем с проектом), заказ, получение и возможность пользоваться банковской картой от компании GoldMoney, возможность покупать, с доставкой на дом, слитки золота, торговать им на самом сайте.



Так же, немаловажным аргументом есть заинтересованность этим проектом компанией Soros brothers investment , во главе которой стоит сын Джорджа Сороса !! То есть, интерес к проекту есть на очень высоком уровне!



Что нужно сделать, что бы поучаствовать вместе со мною и многими тысячами других участников в этом удивительном проекте? Все просто:



Итак, Ваши действия (рекомендую внимательно изучить указанную ниже инструкцию и подготовить всё необходимое):

1. Переходим по сcылке: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в GoldMoney , нажимаем "Создать счёт" , нажимаем "Личный" , далее заполняем все необходимые поля на латинице, все данные должны быть реальные и не выдуманные.



2. Подтверждаем свою электронную почту, подтверждаем свой номер телефона.



3. Далее в личном кабинете в правом верхнем углу рядом с именем и фамилией возле аватара нажимаем на стрелочку, открывается меню, далее нажимаем "Профиль и идентификационная информация" , проверяем свои данные на правильность, при необходимости корректируем их, рядом нажимаем "Подтвердить счет" и загружаем скан или фотокопию страницы документа, удостоверяющего личность, на которой есть ваше фото и ФИО (достаточно 1-ой страницы). Проверка идентификации занимает до 48 часов, обычно в течение 1 часа, после чего в кабинете возле вашего фото появляется значок, - галочка синего цвета.

Этот значок означает, что вы прошли полную верификацию аккаунта.



4. Необходимо приобрести золото на минимальную сумму от 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., чтобы ваш аккаунт не оставался нулевым и был активным, также это дает право зарабатывать в партнерской программе.

Для этого нужно нажать "Пополнить счёт" , далее выбрать вариант внесения средств: банковский перевод, кредитная/дебетовая карта или Криптокоинами (Bitcoin), и далее выбрать месторасположение хранилища золота и совершить оплату. Если оплачиваете золото Биткоинами, то автоматически хранилище выбирается в Дубае.

Если вы покупаете золото в течение 7 дней после регистрации на сайте, то вы получаете БОНУС +5% от суммы вашего депозита, т.е. сумма покупаемого золота у вас увеличивается на +5% - ПОДАРОК от Компании, но максимальная сумма БОНУСА составит не более 0,5 граммов золота.



Внимание! На данный момент ВЫВОД средств возможен только на карту GoldMoney (без комиссии) или SWIFT переводом на банковский счёт (комиссия 20$). Для того, чтобы БЕСПЛАТНО заказать карту GoldMoney необходимо иметь на своём счету от 0,2 гр. золота. Если вы не хотите терять время и ждать, пока накопятся ваши заработанные средства за покупку золота партнёрами, чтобы только тогда заказать Бесплатную карту GoldMoney и ждать ещё до 10-15 рабочих дней (15-28 календарных дней), пока доставят карту, рекомендую сразу приобрести 0,2 гр золота = 8$ = 500 руб. (точная сумма указана в Личном кабинете) и заказать карту бесплатно, ИЛИ приобрести 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., а ещё 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC = 92 грн, заработать по партнерской программе, пригласив 1 человека, так вы сэкономите значительную часть времени .



Чтобы найти свою партнёрскую ссылку, необходимо войти в Личный кабинет, далее справа возле аватара нажать на значок Сердечка, после чего вы попадаете на страницу с вашей партнёрской ссылкой и всеми рекламными материалами.



Комиссионные начисляются моментально и сразу доступны на вывод.

Минимальная сумма на вывод 1$.



Присвоение уровня качества производится 1 раз в месяц в первых числах месяца (до 11 числа).



Скрин начисления партнерских, за регистрацию отдельно, за депо отдельно и вывод на банковскую карту Во вторых, самое главное, тут платят враза больше за вложенные средства приглашенными партнерами!!! В принципе, на этом можно ставить точку. Все прекрасно помнят проект, который я представлял два года тому назад на форуме, где платили 100 % реферальной комиссии, на котором многие сотни инвесторов заработали много тысяч долларов.Мощно? Конечно! Поэтому Я тут !!!То есть, напечатанное мною выше, это МИНИМАЛЬНЫЕ выплаты партнерских!!!Присутствует 5 уровней!!Вот их краткое описание:Ваш доход за первую покупку золотакаждым вашим партнером на вашем уровне звездесли у Вас 1-й уровень - * (одна звезда)- получаете 0,2$ за регистрацию партнера и 0,2 гр. золота (~ 8$) за депозит партнераесли у Вас 2-й уровень - ** (две звезды)- получаете 0,4$ за регистрацию партнера и 0,4 гр. золота (~ 16$) за депозит партнера = 16,4$если у Вас 3-й уровень - *** (три звезды)- получаете 0,6$ за регистрацию партнера и 0,6 гр. золота (~ 24$) за депозит партнера = 24,6$если у Вас 4-й уровень - **** (четыре звезды)- получаете 0,8$ за регистрацию партнера и 0,8 гр. золота (~ 32$) за депозит партнера = 32,8$если у Вас 5-й уровень - ***** (пять звезд)- получаете 1$ за регистрацию партнера и 1 гр. золота (~ 40$) за депозит партнера = 41$Звездами тут обозначается уровень квалификации.Но есть, конечно же еще причины, по которым Я тут.Оплата банковскими картами, ( это возможность чарджбека в случае проблем с проектом), заказ, получение и возможность пользоваться банковской картой от компании GoldMoney, возможность покупать, с доставкой на дом, слитки золота, торговать им на самом сайте.Что нужно сделать, что бы поучаствовать вместе со мною и многими тысячами других участников в этом удивительном проекте? Все просто:Итак, Ваши действия (рекомендую внимательно изучить указанную ниже инструкцию и подготовить всё необходимое):1. Переходим по сcылке:, нажимаем, нажимаем, далее заполняем все необходимые поля на латинице, все данные должны быть реальные и не выдуманные.2. Подтверждаем свою электронную почту, подтверждаем свой номер телефона.3. Далее в личном кабинете в правом верхнем углу рядом с именем и фамилией возле аватара нажимаем на стрелочку, открывается меню, далее нажимаем, проверяем свои данные на правильность, при необходимости корректируем их, рядом нажимаем "Подтвердить счет" и загружаем скан или фотокопию страницы документа, удостоверяющего личность, на которой есть ваше фото и ФИО (достаточно 1-ой страницы). Проверка идентификации занимает до 48 часов, обычно в течение 1 часа, после чего в кабинете возле вашего фото появляется значок, - галочка синего цвета.Этот значок означает, что вы прошли полную верификацию аккаунта.4. Необходимо приобрести золото на минимальную сумму от 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., чтобы ваш аккаунт не оставался нулевым и был активным, также это дает право зарабатывать в партнерской программе.Для этого нужно нажать, далее выбрать вариант внесения средств: банковский перевод, кредитная/дебетовая карта или Криптокоинами (Bitcoin), и далее выбрать месторасположение хранилища золота и совершить оплату. Если оплачиваете золото Биткоинами, то автоматически хранилище выбирается в Дубае.Если вы покупаете золото в течение 7 дней после регистрации на сайте, то вы получаете БОНУС +5% от суммы вашего депозита, т.е. сумма покупаемого золота у вас увеличивается на +5% - ПОДАРОК от Компании, но максимальная сумма БОНУСА составит не более 0,5 граммов золота.Внимание! На данный момент ВЫВОД средств возможен только на карту GoldMoney (без комиссии) или SWIFT переводом на банковский счёт (комиссия 20$). Для того, чтобы БЕСПЛАТНО заказать карту GoldMoney необходимо иметь на своём счету от 0,2 гр. золота. Если вы не хотите терять время и ждать, пока накопятся ваши заработанные средства за покупку золота партнёрами, чтобы только тогда заказать Бесплатную карту GoldMoney и ждать ещё до 10-15 рабочих дней (15-28 календарных дней), пока доставят карту, рекомендую сразу приобрести 0,2 гр золота = 8$ = 500 руб. (точная сумма указана в Личном кабинете) и заказать карту бесплатно, ИЛИ приобрести 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC, = 92 грн., а ещё 0,1 грамма золота = 4$ = 250 руб. = 0,005BTC = 92 грн, заработать по партнерской программе, пригласив 1 человека, так вы сэкономите значительную часть времени .Чтобы найти свою партнёрскую ссылку, необходимо войти в Личный кабинет, далее справа возле аватара нажать на значок Сердечка, после чего вы попадаете на страницу с вашей партнёрской ссылкой и всеми рекламными материалами.Комиссионные начисляются моментально и сразу доступны на вывод.Минимальная сумма на вывод 1$.Присвоение уровня качества производится 1 раз в месяц в первых числах месяца (до 11 числа).Скрин начисления партнерских, за регистрацию отдельно, за депо отдельно и вывод на банковскую карту



Итак, добро пожаловать в проект GoldMoney , всем удачи, любви и терпения!!! Итак, добро пожаловать в проект, всем удачи, любви и терпения!!!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 18:57 Сегодня, 18:57 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) Новости криптовалют Биржи криптовалют Конкурсы: Криптовалюты Bitcoin Ethereum Новые и перспективные криптовалюты ICO Другие криптовалюты Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Проблемные сервисы Архив: Криптовалюта Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow Foxxxeremina JASumy Dana ODIN Тимон Ratatara VictorSamus Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory Архив: Форекс-блоги Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Букмекерские конторы и биржи ставок Вопросы о БК Вопросы о биржах ставок Тотализаторы Архив: Букмекерские конторы и биржи ставок Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы ОО АИ 'Профит' (Profita.org) PrivateFX.com Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции BetOnMoney.com Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Игры/Казино Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Королевский канадский монетный двор стал партнером блокчейн-платформы Goldmoney pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.12.2016 15:01 Goldmoney - goldmoney.name Pilot-80 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 80 11.10.2015 23:51 Goldmoney.info - GOLD MONEY Денис Ричмонд Список проблемных/неактивных/закрытых программ 228 08.02.2014 07:54



Случайные темы нужен скрипт Биржи кредитов САР От Дядя Рома в разделе «Веб-программирование» pepsi-money.ru - новая онлайн игра с выводом на payeer От maklik77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» WMID 384119898791 - Возьму кредит(длительное сотрудничество приветствуется) От Рашид в разделе «Черный список должников» В час пик проезд подешевеет От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Flatearn - Www.flatearn.com От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Россия потратит на армию 3 трлн.рублей От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»



