Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,367 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Гавайские политики предлагают использовать блокчейн для развития туризма

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:32
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,410
Благодарностей: 527
КП: 0.354
Гавайские политики предлагают использовать блокчейн для развития туризма
Представители демократической партии США предложили создать группу по исследованию технологии блокчейн в целях ее применения для развития туристической отрасли. Об этом пишет Coindesk.

Авторы предложения Крис Ли и Марк Накашима считают, что изучение и внедрение данной технологии в долгосрочной перспективе поспособствует развитию штата и удовлетворению потребностей его резидентов.

В случае одобрения предложения будет создана рабочая группа, которая подготовит отчет как о возможном применении блокчейна на территории штата Гавайи, так и изучит возможности внедрения технологии без привлечения федеральных властей. При этом первоочередной задачей будет изучение использование блокчейна при платежах в сфере туризма.

«Криптовалюты, в частности биткоин, получили на Гавайях широкое распространение. Это связано с тем, что большую часть туристического потока составляют жители стран Азии, где биткоин весьма популярен. У штата Гавайи есть уникальный шанс использовать технологию блокчейн для того, чтобы дать нашим гостям возможность пользоваться местными услугами и товарами и тем самым развивать местную экономику», — говорится в документе.

Отметим, что это не первая попытка использовать блокчейн в туристической отрасли. Так, в конце ноября 2016 года австралийская компания Webjet, занимающаяся бронированием гостиничных номеров, сообщила об окончании разработки тестовой блокчейн-платформы, которая позволит создавать «открытые и достоверные документы». Другие сервисы, работающие в сфере гостиничного букинга и аренды жилья, включая Airbnb, также начинают осваивать технологию блокчейн.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как эффективно использовать Instagram для развития бизнеса? VictorSamus Социальные сети 23 06.11.2016 17:45
В Беларуси предлагают использовать блокчейн в электронном правительстве upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.10.2016 16:47
Путин увидел в слабом рубле возможность для развития внутренного туризма Resnitsi Политика и экономика 1 17.08.2015 23:02
Facebook. Как использовать возможности социальных сетей для развития вашего бизнеса. ultrat Социальные сети 7 20.02.2012 18:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар chu
Зарядку от айфона можно выбрасить. Рынок безпроводных ЗУ вырастет в 5 раз за 5 лет
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Karim
Fly Info Centre - flyinfocentre.com
От Karim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tanrad
Фейковые миллионеры в сети
От tanrad в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар elfadm
Сенатор предрек обвал доллара до 25 рублей
От elfadm в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Минздрав предложит дополнительный платный пакет к ОМС
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Иван Иванов 503087941
Resident-game.ru - RESIDENT (рестарт 05.01.2017 г.)
От Иван Иванов 503087941 в разделе «Экономические игры»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube