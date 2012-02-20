Гавайские политики предлагают использовать блокчейн для развития туризма

Представители демократической партии США предложили создать группу по исследованию технологии блокчейн в целях ее применения для развития туристической отрасли. Об этом пишет Coindesk.
Авторы предложения Крис Ли и Марк Накашима считают, что изучение и внедрение данной технологии в долгосрочной перспективе поспособствует развитию штата и удовлетворению потребностей его резидентов.
В случае одобрения предложения будет создана рабочая группа, которая подготовит отчет как о возможном применении блокчейна на территории штата Гавайи, так и изучит возможности внедрения технологии без привлечения федеральных властей. При этом первоочередной задачей будет изучение использование блокчейна при платежах в сфере туризма.
«Криптовалюты, в частности биткоин, получили на Гавайях широкое распространение. Это связано с тем, что большую часть туристического потока составляют жители стран Азии, где биткоин весьма популярен. У штата Гавайи есть уникальный шанс использовать технологию блокчейн для того, чтобы дать нашим гостям возможность пользоваться местными услугами и товарами и тем самым развивать местную экономику», — говорится в документе.
Отметим, что это не первая попытка использовать блокчейн в туристической отрасли. Так, в конце ноября 2016 года австралийская компания Webjet, занимающаяся бронированием гостиничных номеров, сообщила об окончании разработки тестовой блокчейн-платформы, которая позволит создавать «открытые и достоверные документы». Другие сервисы, работающие в сфере гостиничного букинга и аренды жилья, включая Airbnb, также начинают осваивать технологию блокчейн.