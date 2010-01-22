В 2016 году банки России заработали на штрафах 112 млрд рублей

В прошлом году кредитные организации начислили гражданам 112,6 млрд рублей штрафов и пеней, что на 3,9% больше показателей за 2015 год. Такие данные следуют из отчетности кредитных организаций на сайте Центробанка.
При этом активнее штрафовать клиентов при оплате кредитов начали «Альфа-банк», Мособлбанк и «Собинбанк».
Лидером по общему объему начисленных штрафов вновь стал Сбербанк, однако общая сумма штрафов снизилась на 8,9%. Всего за счет штрафов банк заработал 19,1 млрд рублей.
«Альфа-банк» между тем начислил своим заемщикам почти такую же сумму санкций — 15,8 млрд рублей, увеличив ее по сравнению с прошлым годом на 35%.
Первое место по увеличению этого показателя занял Московский областной банк, чей доход за счет штрафов возрос в пять раз — до 4,7 млрд рублей. На втором месте «Собинбанк», в прошлом году начислявший штрафы в два раза активнее, чем годом ранее, — до 0,5 млрд рублей.
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