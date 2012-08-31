NEM: Chronobank и LUXTAG

Chronobank в партнерстве с NEM создает кошелек ChronoNEM
Chronobank запустит токены на популярной блокчейн-платформе NEM, а также создаст специализированное приложение ChronoNEM.
ChronoBank, амбициозный блокчейн проект, в партнерстве с универсальной криптовалютной платформой NEM создает кошелек для экосистемы NEM. ChronoBank также запустит токены Labour Hour (LH) в сети NEM с возможностью использования мультиподписи(multi-sig), одной из главных функций безопасности блокчейн NEM.
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ChronoNEM
LH будет использовать токены NEM, что позволит компаниям создавать токены на блокчейне с определенными свойствами и идентификаторами.
Luxtag
Коммерческий проект LuxTag (аутентификация и передача прав собственности через блокчейн NEM) находится на первом этапе своего развития (2017 Q1 — разработка и бета тестирование).
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В данный момент (январь 2017) LuxTag работает над соглашениями с таможенной службой, по защите брендов, а также с владельцами брендов и инвесторами.
Мы находимся в контакте с Всемирной таможенной организацией в Брюсселе / Бельгия, с тем, чтобы поддержать её нашей технологией в борьбе с контрафактной продукцией.