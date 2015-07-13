OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,929 Благодарностей: 585 КП: 0.136

Россия: игры в "беспроцентную" рассрочку стали массовы



В России продавцам товаров, всё больше и больше нравится играть в игру под названием "беспроцентная рассрочка", от которой выигрывают они и банки, но только не покупатель, поскольку его просто вводят в заблуждение. На примере одной жительницы Брянской области, которую зовут Лидия Михайловна можно рассмотреть эту связку (продавцов и банков) и увидеть как всё и происходит.



Как-то раз она зашла на склад-магазин ИП Чернова А.И. и там её очень понравился комплект постельного белья WoolHouse, но единственно цена отпугивала - 38 800 руб. Поэтому она уже собралась на выход, но тут её остановил менеджер торгового зала и предложил ей беспроцентную рассрочку на этот комплект. На вопрос Лидии, что, а для вас то в чём выгода, менеджер ответил, что мол "мы за покупателей боремся и уступаем их запросам".



Лидия всё же решилась и буквально за несколько минут подписала все бумаги на эту "беспроцентную рассрочку". Документы она до конца не читала, видимо полагаясь на слова менеджера о "беспроцентной рассрочке" и только прибыв домой с приобретенным товаром и внимательно изучив документы поняла, что на самом деле она подписала кредитный договор с банком Ренессанс и вышеупомянутые 38 800 рублей к концу исполнения договора должны были выльется в сумму в размере 48 500 руб. Вообщем получается, что она взяла кредит под 22,5% годовых.



А тут еще выяснилось, что на этикетке комплекта был изображен один товар, но видимо при фасовке в магазине подложили отличающийся от того, что она хотела и ради обмена на нужный пришлось идти снова в этот магазин. Но попытка обмена не удалась: товар купленный в кредит не меняем - так ей ответили продавцы. Конечно, следующая мысль у Лидии была по поводу заключенного договора, мол давайте тогда аннулируем договор, но менеджер ответил просто - "А вы с нами ничего и не заключали, обращайтесь в банк!".



История эта, конкретно для Лидии в целом завершилась положительно - по совету юриста она подала в суд и экспертиза признала, что приобретенный комплект белья не соответствовал этикетке, а значит были нарушены права потребителя и суд обязал ИП выплатить ей стоимость этой покупки. И только получив эти деньги от ИП, она уже расплатится с банком по взятому кредиту - иначе никак, поскольку кредитный договор был составлен банком юридически грамотно и она его подписала.



Таким вот можно сказать неординарным способом (через суд) еще можно как-то обойти этот корпоративный сговор продавцов и банков. А то что в России это сговор приобрел уже массовый характер уже нет и сомнения, недаром же и в печати и в других российских средствах массовой информации продавцы товара ведут такой агрессивный маркетинг. То выставка-продажа, то ярмарка, то распродажа, то даже ограниченный вход в магазин в определенные часы для покупки ограниченной партии какого-нибудь товара - и практически везде вам могут предложить купить товар "беспроцентной рассрочкой", если у вас вдруг не хватает на него денег, главное чтобы в вами всегда был паспорт.



Из последних веяний, то например, в Москве, товары Apple можно взять под "ноль процентов" за кредит, но при оформлении договора надо обязательно заплатить "страховку" сумма, которой сопоставима со ставкой потребкредита. Без этого мол никак.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5895c19e2932d В России продавцам товаров, всё больше и больше нравится играть в игру под названием "беспроцентная рассрочка", от которой выигрывают они и банки, но только не покупатель, поскольку его просто вводят в заблуждение. На примере одной жительницы Брянской области, которую зовут Лидия Михайловна можно рассмотреть эту связку (продавцов и банков) и увидеть как всё и происходит.Как-то раз она зашла на склад-магазин ИП Чернова А.И. и там её очень понравился комплект постельного белья WoolHouse, но единственно цена отпугивала - 38 800 руб. Поэтому она уже собралась на выход, но тут её остановил менеджер торгового зала и предложил ей беспроцентную рассрочку на этот комплект. На вопрос Лидии, что, а для вас то в чём выгода, менеджер ответил, что мол "мы за покупателей боремся и уступаем их запросам".Лидия всё же решилась и буквально за несколько минут подписала все бумаги на эту "беспроцентную рассрочку". Документы она до конца не читала, видимо полагаясь на слова менеджера о "беспроцентной рассрочке" и только прибыв домой с приобретенным товаром и внимательно изучив документы поняла, что на самом деле она подписала кредитный договор с банком Ренессанс и вышеупомянутые 38 800 рублей к концу исполнения договора должны были выльется в сумму в размере 48 500 руб. Вообщем получается, что она взяла кредит под 22,5% годовых.А тут еще выяснилось, что на этикетке комплекта был изображен один товар, но видимо при фасовке в магазине подложили отличающийся от того, что она хотела и ради обмена на нужный пришлось идти снова в этот магазин. Но попытка обмена не удалась: товар купленный в кредит не меняем - так ей ответили продавцы. Конечно, следующая мысль у Лидии была по поводу заключенного договора, мол давайте тогда аннулируем договор, но менеджер ответил просто - "А вы с нами ничего и не заключали, обращайтесь в банк!".История эта, конкретно для Лидии в целом завершилась положительно - по совету юриста она подала в суд и экспертиза признала, что приобретенный комплект белья не соответствовал этикетке, а значит были нарушены права потребителя и суд обязал ИП выплатить ей стоимость этой покупки. И только получив эти деньги от ИП, она уже расплатится с банком по взятому кредиту - иначе никак, поскольку кредитный договор был составлен банком юридически грамотно и она его подписала.Таким вот можно сказать неординарным способом (через суд) еще можно как-то обойти этот корпоративный сговор продавцов и банков. А то что в России это сговор приобрел уже массовый характер уже нет и сомнения, недаром же и в печати и в других российских средствах массовой информации продавцы товара ведут такой агрессивный маркетинг. То выставка-продажа, то ярмарка, то распродажа, то даже ограниченный вход в магазин в определенные часы для покупки ограниченной партии какого-нибудь товара - и практически везде вам могут предложить купить товар "беспроцентной рассрочкой", если у вас вдруг не хватает на него денег, главное чтобы в вами всегда был паспорт.Из последних веяний, то например, в Москве, товары Apple можно взять под "ноль процентов" за кредит, но при оформлении договора надо обязательно заплатить "страховку" сумма, которой сопоставима со ставкой потребкредита. Без этого мол никак.Специально для mmgp.ru

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