Крупнейший банк Венесуэлы прекратил обслуживание криптовалютной биржи SurBitcoin
Венесуэльская биржа SurBitcoin предупредила своих клиентов о необходимости вывода средств в связи с неожиданным закрытием банковского счета биржи.
Как сообщается, крупнейший банк Венесуэлы Banesco, обслуживавший биржу, внезапно закрыл счет SurBitcoin. Это привело к приостановке работы биржи и вынужденному выводу клиентских средств. Ожидается, что возобновление операций состоится на протяжении двух ближайших недель.
Что стало причиной такого решения со стороны банка Banesco, не разглашаются. Возможно, это произошло в связи с увеличившимся уровнем подозрений в отношении криптовалютного бизнеса со стороны властей страны. Так, на протяжении двух последних недель полиция Венесуэлы провела ряд рейдов, в результате которых были арестованы владельцы майнинг-ферм в Чаральяве и Карабобо.