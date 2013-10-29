Закон НВ 436 освободит пользователей от регулирования крипто-переводов

Регулирующие компании, проявляющие активность в мире биткоина, оказались в затруднительном положении. В большинстве случаев стартапы биткоина, занимающиеся вкладами клиентов, названы денежными трансмиттерами. Законодатели Нью-Гемпшира теперь в поисках иммунитета для стартапов биткоина. Добиться привилегий для цифровой валюты они хотят с помощью закона НВ 436. Пока неясно, будет ли он принят или нет, ведь он может создать интригующий прецедент для США.
Согласно предложению НВ 436 регуляторы Нью-Гемпшира хотят добавить формальное определение Биткоина в законы штата. Кроме того, они стремятся получить иммунитет для людей, ведущих бизнес с помощью транзакций, которые частично или полностью проводятся в криптовалюте. Сейчас таких привилегий не существует. Каждый, кто вовлечен в подобного рода транзакции, автоматически маркируется денежным трансмиттером. Таким образом, пользователь автоматически становится субъектом строгого регулирования.
НВ 436 – важный шаг в регулировании
Сверх того, НВ 436 стремится сформулировать четкое и понятное определение трансмиттеров цифровой валюты. Согласно предложению, люди могут стать трансмиттерами, только когда они контролируют виртуальную валюту от имени других. На бумаге это звучит солидно, но стоить принять во внимание некоторые оговорки. Некоторые части этого предложения неясны, особенно когда речь идет об определении покрытых бизнес-моделей.
В конце 2016 года, Нью-Гемпшир представил регулирования передачи биткоинов. Любой продавец цифровой валюты в штате считается трансмиттером. Такая ситуация спровоцировала бурю дискуссий, так как не все хотят получать соответствующую лицензию трансмиттера.
Что еще более интригующее в этом предложении, так это определение виртуальной валюты. Законодательство описывает валюту как «цифровую репрезентацию значения, не имеющее статуса законного средства платежа, признанного правительством США». Весьма необычное определение, так как Биткоин в будущем таки может стать законным средством платежа в будущем. Хотя и маловероятно, что это произойдет в будущем.
Пока что лишь двое представителей поддержали новый билль. Первое слушание уже позади, следующее запланировано на сегодня. Интересно посмотреть, как депутаты отреагируют на дальнейшее продвижение НВ 436. Если же закон будет принят, Нью-Гемпшир создаст интригующий прецедент регулирования Биткоина в остальных штатах.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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