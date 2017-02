Анна Чернобай Профессионал

Grayscale запускает Ethereum Classic Trust

Компания Grayscale Investments готовится запустить новый инвестиционный продукт для Эфириума Классик (ETC) в первом квартале этого года. Это будет второй инвестиционный продукт компании; первым был Bitcoin Investment Trust (BIT). Представители Bitcoin.com побеседовали с Барри Зильбертом, исполнительным директором и основателем Grayscale, чтобы побольше узнать о новом продукте.



От BIT к EIT





Прошло более трех лет с момента запуска первого продукта Grayscale, BIT, который состоялся 25 сентября 2013 года. Тогда цена биткойна составляла почти 127,7 $, а его рыночная капитализация — около 1,469 млрд долларов. В качестве базы был использован SPDR® Gold Shares ETF, а сам фонд был создан для инвесторов, которые хотели вкладывать средства в Биткойн. К концу прошлого года активы под его управлением насчитывали 164,21 млн долларов. BIT всегда занимался частным размещением ценных бумаг для аккредитованных инвесторов, осуществляя торговлю вне биржи. Теперь компания ожидает, листинга на NYSE Arca. Поэтому она больше не занимается частными предложениями, но продолжает торговаться на OTCQX под тикером GBTC.



Так как BIT уже нельзя назвать частным инструментом только для аккредитованных инвесторов, Grayscale представляет альтернативу под названием Ethereum (ETC) Investment Trust (EIT). Этот фонд позволяет инвесторам получать доход от движений курса Эфириума Классик, при этом не владея самими токенами ETC.



ETC Investment Trust



По словам Зильберта, новый продукт создан по модели BIT. Он описал его так: «Это будет инвестиционный фонд открытого типа, который владеет токенами ETC». Таким образом, фонд может выпускать и выкупать собственные акции в любое время. В связи с решением запустить новый фонд, Зильберт сообщил Bitcoin.com:



Цитата: «Мы верим, что Эфириум Классик и его токены (ETC) будут пользоваться спросом у инвесторов. Этот инструмент позволит им спекулировать на движении курса валюты посредством приобретения ценных бумаг».



Для аккредитованных инвесторов





Зильберт подтвердил, что EIT «будет запущен, как частный инструмент, открытый для аккредитованных инвесторов». На веб-сайте Grayscale новый продукт описан по аналогии с BIT. Там указано:



Цитата: «EIT не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и акции EIT предназначены для частного размещения в соответствии с Правилом 506(с) Положения D».



Существует много способов стать аккредитованным инвестором (речь о США). Например, к ним относится любой инвестор с чистой стоимостью активов, превышающей 1 млн долларов, или с доходом более 200 000 долларов (в последние два года и с тем же ожидаемым доходом на текущий год).



Хотя еще многое нужно сделать перед запуском EIT, Зильберт сказал, что компания «планирует запустить фонд в первом квартале». И добавил, что они «ждут окончательного согласования монетарной политики (объема эмиссии)».



