Bately - вернем рефбек в размере 10%

Я не админ проекта!
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сделаем возврат 10% от инвестиций на сумму до 50$ в хайп проект Bately (главная тема
).
Минимальный депозит всего 5$.
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Рассмотрим пример:
Вы инвестируете в проект 50$. Присылаете нам заявку, мы возвращаем вам 2.5$ сразу же на кошелек.
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Чтобы получить возврат, нужно:
1. Зарегистрироваться по моей реф. ссылке (находится в подписи).
2. Сделать депозит по первому плану на сумму до 50$.
3. Оформить заявку на возврат в размере 10% на нашем мониторе.
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Мест доступно всего 10. Поспешите!
Ждем ваших заявок и максимального профита!