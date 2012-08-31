Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,407 Благодарностей: 526 КП: 0.354

ТОП-7 криптовалют в 2016 году

2016 год оказался очень впечатляющим для индустрии криптовалют. Ростом большинства основных опенсорсных валют и планами на дальнейшее их развитие, 2016 год в целом отражает утрату веры в традиционную монетарную систему в свете общемирового популизма, и все большую заинтересованность в крипто-транзакциях и стоящих за ними технологиях.



К завершению года ресурс CoinDesk подготовил небольшую статистику по наиболее стремительно развивающимся криптовалютам, сравнив их по годовой рыночной капитализации, а также факторам, влиявшим на рынки на протяжении всего года.



В отчете представлено сравнение на основе данных от 27 декабря 2015 и 26 декабря 2016 года, соответственно.



Биткойн



Рыночная капитализация (начало года): $6 161 215,794

Рыночная капитализация (конец года): $14 590 356,108

Цена (начало года): $411,99

Цена (конец года): $908,17

Максимум за год: $909,94





В 2016 году биткойн сохранил за собой звание предводителя криптовалют.



Старейший актив, основанный на блокчейне, на фоне макроэкономической нестабильности все же смог доказать, что годится на роль персонажа известной сказки “Паровозик, который смог”.



И хотя Биткойну не удалось установить новый абсолютный максимум, цифровая валюта все же сдвинулась с отметки ниже $400, и уже к 29 декабря почти достигла отметки трехлетнего максимума $982,87. На момент написания этой статьи, цена все еще находилась на самой верхней отметке за год, превысив $950 (прим. пер.: на момент подготовки публикации цена составляла около $900, после резкого подъема до $1130 и последующего такого же резкого падения к $870).



И хотя узкий рынок может быть одной из причин колебаний, все же цена и объемы торгов биткойном были больше подвержены необычному набору макроэкономических событий (по крайней мере, как говорят аналитики и инвесторы). Сюда относится и девальвация китайского юаня, референдум в Великобритании о выходе из состава ЕС, а также неопределенность дальнейшей политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако, даже несмотря на это, показатели Биткойна остаются средними по “цене с начала года” и ближе к нижней части таблицы по процентному показателю изменения рыночной капитализации.



Тем не менее, ввиду того, что Биткойн высоко ценится, это придает сложившемуся положительному тренду большее значение в глазах мирового инвест-сообщества. Наибольшая торговая активность по-прежнему сконцентрирован в Азии, и торговые объемы Китая продолжают увеличивать отрыв от американских.





Как видно на графике выше, в глобальной торговле биткойнами за прошедший год доминировали крупнейшие китайские майнеры и обменные платформы: OKCoin, Huobi, BTCC, Bitfinex и LakeBTC.



Причиной столь высокой активности может быть обесценивание юаня и, впрочем, поступает информация о том, что власти Китая ищут способы пресечь очевидный отток капитала при помощи криптовалют. Местное Биткойн-сообщество получит серьёзный удар, если решение все же будет найдено.



Ethereum



Рыночная капитализация (начало года): $80 339 474

Рыночная капитализация (конец года): $638 041 577

Цена (начало года): $2,83

Цена (конец года): $7,31

Максимум за год: $19,59





В 2016 нам представили ether – криптовалюту, которая питает сеть Ethereum, и ее можно уверенно называть самой прогрессирующей валютой в мире, даже несмотря на взлом, получивший столь широкую огласку.



За первое полугодие 2016 цена эфира набрала более 2000%, а по итогам календарного кода криптовалюта “подросла” на 300%. Инновационный блокчейн для децентрализованных приложений переживал сильнейшую волатильность, возможно отчасти ввиду своей новизны.



Наиболее значимыми факторами нестабильности цены эфира принято считать взлом theDAO, последовавший коллапс вышеуказанной организации, а также создание Ethereum Classic. Эти события, произошедшие в июне и июле буквально за два дня “размыли” порядка 50% стоимости эфира.





В то время как ценность в какой-то степени восстановилась, успешный форкинг (отделение) блокчейна привел к равномерному снижению цены.



Однако, так как на данный момент сеть Ethereum рассматривается в финансово-технической отрасли как предпочтительная для создания распределённой базы данных транзакций, корпоративного ПО и приложений для Интернета вещей, ether может показать рост рыночной капитализации в 2017.



Ripple



Рыночная капитализация (начало года): $206 189 522

Рыночная капитализация (конец года): $231 713 026

Цена (начало года): $0,006168

Цена (конец года): $0,006310

Максимум за год: $0,009358





Для начала, важно четко понять отличие между опенсорсным блокчейн-активом вроде биткойна, и тем, что работает на основе сетевого журнала учёта транзакций, подконтрольного частной компании (как например токены XRP от Ripple).



Если посмотреть, где этот новорождённый проект находится на карте криптовалют, можно понять, что происходило и с другими рынками в течение прошедшего года.



Несмотря на то, что XRP выступает как посредник при обмене разных валют, до сих пор нет ни одного продавца, кто принимал бы токены в качестве оплаты. Это не помешало Ripple продемонстрировать значительный рост и выйти на второе место по объему рыночной капитализации среди публичных криптовалют. Это стало возможным отчасти благодаря возможностям регулирования международной торговли, которые насет в себе XRP.



Что же касается цены, то завершился год на той же отметке, с которой начинался, несмотря на некоторые серьезные колебания. Максимум цены пришелся на сентябрь, сразу после привлечения инвестиций крупных финансовых компаний Standard Chartered и Siam Capital.



Litecoin



Рыночная капитализация (начало года): $149 142 004

Рыночная капитализация (конец года): $212 469 870

Цена на (начало года): $3,31

Цена на (конец года): $4,32

Максимум за год: $5,68





Одна из старейших альтернатив Биткойну, Litecoin показала самую стабильную кривую стоимости в течение 2016. Продемонстрировав хоть и небольшой, но стабильный постепенный рост, криптовалюта за год подросла на $2.



Тем не менее, не обошлось и без факторов влияния. В июне цена Litecoin пошла вверх, что можно считать естественным процессом восстановления от произошедшего в 2015 году уполовинивания вознаграждения, и снижения сложности добычи. Кроме того, значительный рост связан с реакцией криптовалюты на британский референдум.



Позже это, как и в случае с биткойном и большинством фиатных валют по всему миру, привело к укреплению доллара США по отношению к Litecoin и спровоцировало значительное снижение цены.



Позже, в августе, валюту добавили на биржу GDAX от Coinbase, из-за чего наблюдалось временный рост цены.



Monero



Рыночная капитализация (начало года): $4 707 521

Рыночная капитализация (конец года): $133 545 372

Цена (начало года): $0,448294

Цена (конец года): $13,02

Максимум за год: $13,88





Если рассматривать рыночную капитализацию в процентном соотношении, то Monero безусловный лидер. Капитализация Monero выросла с $4,7 млн. в начале года до почти $168 млн. к его завершению, что заставило скептиков взять свои слова обратно и пересмотреть инвест-портфели.



Одной из основных причин столь стремительного распространения Monero стало внедрение этой криптовалюты на торговой площадке AlphaBay, широко известной в Даркнете. И хотя это наводит на следы использования биткойна на черных рынках, данное разоблачение помогло ранее безвестной альтернативной криптовалюте обрести популярность.



В пресс-релизе Alphabay говорится следующее:



Цитата: Оценив запросы сообщества и возможности криптовалюты с точки зрения безопасности, мы решили внедрить поддержку Monero на нашей площадке.



Ethereum Classic



Рыночная капитализация (начало года): $47 874 732

Рыночная капитализация (конец года): $90 639 072

Цена (начало года): $0,58

Цена (конец года): $1,42

Максимум за год: $3,09





Ethereum Classic (ETH) была сформирована после хардфорка (отделения) от Ethereum в попытке компенсировать потери «пайщиков» DAO после взлома системы 18 июня. В Ethereum-сообществе произошел раскол, так как многие считали имеющийся код неким сводом законов, а блокчейн неприкосновенным, и что любая попытка подкорректировать “допущения” дискредитирует блокчейн и его значимость.



Расхождение мнений подстегнуло энтузиазм некоторых трейдеров, так как цена Ether набрала больше $2, а суточный объем торгов превысил $133 млн. Суточный объем торгов по завершении данного обзора (прим. пер.: 26 декабря 2016) составил менее $750 тыс., а в ноябре спускался даже до $205 тыс. (по данным CoinMarketCap).



Мысли о раздвоении блокчейна всегда вызывали тревогу, и именно такого исхода пытается избежать Биткойн – ведь противостояние двух практически идентичных блокчейнов способно подорвать доверие сразу к обоим. Примерно так и произошло в случае с Ethereum Classic: по мере роста Ethereum, интерес к нему снижался.



Тем не менее, свет в конце тоннеля все же виден: не без помощи агрессивной торговли в китайском альткойн-сообществе, в декабре ETC набрал 37%. Вкупе с максимумом показателя хэшрейта, данный всплеск вполне может стать началом долгосрочного тренда вверх.



Dash



Рыночная капитализация (начало года): $16 081 586

Рыночная капитализация (конец года): $70 675 107

Цена (начало года): $3,50

Цена (конец года): $11,24

Максимум за год: $13,98





В 2015 году сообщество, желая избежать ассоциаций с теневым рынками в Даркнете, сменило название криптовалюты с Darkcoin на Dash. В беседе с IBTimes, главный разработчик криптовалюты, Эван Даффилд (Evan Duffield), говорил:



Недавно мы поняли, что имя несколько препятствует выполнению нашей миссии, и поэтому решились на ребрендинг. Мы верим, что Dash (сокр. от «digital cash» — электронная валюта) хорошо символизирует то, к чему мы стремимся прийти. В свое время так поступил и Биткойн, это помогло криптовалюте набрать популярность в легальном секторе, и я надеюсь, что [Dash] ждет та же участь.



Судя по всему, ребрендинг сработал, так как Dash закрыла год с тройной стоимостью (прим. пер.: 26 декабря 2016), а рыночная капитализация валюты выросла вчетверо. Трансакции внутри сети Dash, основанные на их собственной системе Darksend, практически невозможно отследить, что делает данную криптовалюту (и механизмы массовой обработки транзакций в её мастер-нодах) предпочтительной для тех, кто ищет анонимности.



Важно отметить, что Dash по-прежнему сталкивается с немалым количеством клеветников, так что, окончательный вердикт будет зависеть исключительно от потенциала криптовалюты.



В завершение



Начало 2017 года сулит светлое будущее рынку криптовалют. Пока биткойн бьёт новые высоты, а эфир и классический эфир отвоевывают позиции, рынок цифровых валют и активов продолжает развиваться и доказывает свою ценность в качестве одного из лучших инвестиционных активов, доступного на сегодняшний день.



В то же время, инновации, связанные с Биткойном, интеграция с финансово-техническим сектором, а также определенный уровень анонимности, помогут криптовалютам приблизиться к тому идеалу, который представлял себе Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) и первопроходцы криптовалютных технологий.



Источник К завершению года ресурс CoinDesk подготовил небольшую статистику по наиболее стремительно развивающимся криптовалютам, сравнив их по годовой рыночной капитализации, а также факторам, влиявшим на рынки на протяжении всего года.В отчете представлено сравнение на основе данных от 27 декабря 2015 и 26 декабря 2016 года, соответственно.Рыночная капитализация (начало года): $6 161 215,794Рыночная капитализация (конец года): $14 590 356,108Цена (начало года): $411,99Цена (конец года): $908,17Максимум за год: $909,94В 2016 году биткойн сохранил за собой звание предводителя криптовалют.Старейший актив, основанный на блокчейне, на фоне макроэкономической нестабильности все же смог доказать, что годится на роль персонажа известной сказки “Паровозик, который смог”.И хотя Биткойну не удалось установить новый абсолютный максимум, цифровая валюта все же сдвинулась с отметки ниже $400, и уже к 29 декабря почти достигла отметки трехлетнего максимума $982,87. На момент написания этой статьи, цена все еще находилась на самой верхней отметке за год, превысив $950 (прим. пер.: на момент подготовки публикации цена составляла около $900, после резкого подъема до $1130 и последующего такого же резкого падения к $870).И хотя узкий рынок может быть одной из причин колебаний, все же цена и объемы торгов биткойном были больше подвержены необычному набору макроэкономических событий (по крайней мере, как говорят аналитики и инвесторы). Сюда относится и девальвация китайского юаня, референдум в Великобритании о выходе из состава ЕС, а также неопределенность дальнейшей политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако, даже несмотря на это, показатели Биткойна остаются средними по “цене с начала года” и ближе к нижней части таблицы по процентному показателю изменения рыночной капитализации.Тем не менее, ввиду того, что Биткойн высоко ценится, это придает сложившемуся положительному тренду большее значение в глазах мирового инвест-сообщества. Наибольшая торговая активность по-прежнему сконцентрирован в Азии, и торговые объемы Китая продолжают увеличивать отрыв от американских.Как видно на графике выше, в глобальной торговле биткойнами за прошедший год доминировали крупнейшие китайские майнеры и обменные платформы: OKCoin, Huobi, BTCC, Bitfinex и LakeBTC.Причиной столь высокой активности может быть обесценивание юаня и, впрочем, поступает информация о том, что власти Китая ищут способы пресечь очевидный отток капитала при помощи криптовалют. Местное Биткойн-сообщество получит серьёзный удар, если решение все же будет найдено.Рыночная капитализация (начало года): $80 339 474Рыночная капитализация (конец года): $638 041 577Цена (начало года): $2,83Цена (конец года): $7,31Максимум за год: $19,59В 2016 нам представили ether – криптовалюту, которая питает сеть Ethereum, и ее можно уверенно называть самой прогрессирующей валютой в мире, даже несмотря на взлом, получивший столь широкую огласку.За первое полугодие 2016 цена эфира набрала более 2000%, а по итогам календарного кода криптовалюта “подросла” на 300%. Инновационный блокчейн для децентрализованных приложений переживал сильнейшую волатильность, возможно отчасти ввиду своей новизны.Наиболее значимыми факторами нестабильности цены эфира принято считать взлом theDAO, последовавший коллапс вышеуказанной организации, а также создание Ethereum Classic. Эти события, произошедшие в июне и июле буквально за два дня “размыли” порядка 50% стоимости эфира.В то время как ценность в какой-то степени восстановилась, успешный форкинг (отделение) блокчейна привел к равномерному снижению цены.Однако, так как на данный момент сеть Ethereum рассматривается в финансово-технической отрасли как предпочтительная для создания распределённой базы данных транзакций, корпоративного ПО и приложений для Интернета вещей, ether может показать рост рыночной капитализации в 2017.Рыночная капитализация (начало года): $206 189 522Рыночная капитализация (конец года): $231 713 026Цена (начало года): $0,006168Цена (конец года): $0,006310Максимум за год: $0,009358Для начала, важно четко понять отличие между опенсорсным блокчейн-активом вроде биткойна, и тем, что работает на основе сетевого журнала учёта транзакций, подконтрольного частной компании (как например токены XRP от Ripple).Если посмотреть, где этот новорождённый проект находится на карте криптовалют, можно понять, что происходило и с другими рынками в течение прошедшего года.Несмотря на то, что XRP выступает как посредник при обмене разных валют, до сих пор нет ни одного продавца, кто принимал бы токены в качестве оплаты. Это не помешало Ripple продемонстрировать значительный рост и выйти на второе место по объему рыночной капитализации среди публичных криптовалют. Это стало возможным отчасти благодаря возможностям регулирования международной торговли, которые насет в себе XRP.Что же касается цены, то завершился год на той же отметке, с которой начинался, несмотря на некоторые серьезные колебания. Максимум цены пришелся на сентябрь, сразу после привлечения инвестиций крупных финансовых компаний Standard Chartered и Siam Capital.Рыночная капитализация (начало года): $149 142 004Рыночная капитализация (конец года): $212 469 870Цена на (начало года): $3,31Цена на (конец года): $4,32Максимум за год: $5,68Одна из старейших альтернатив Биткойну, Litecoin показала самую стабильную кривую стоимости в течение 2016. Продемонстрировав хоть и небольшой, но стабильный постепенный рост, криптовалюта за год подросла на $2.Тем не менее, не обошлось и без факторов влияния. В июне цена Litecoin пошла вверх, что можно считать естественным процессом восстановления от произошедшего в 2015 году уполовинивания вознаграждения, и снижения сложности добычи. Кроме того, значительный рост связан с реакцией криптовалюты на британский референдум.Позже это, как и в случае с биткойном и большинством фиатных валют по всему миру, привело к укреплению доллара США по отношению к Litecoin и спровоцировало значительное снижение цены.Позже, в августе, валюту добавили на биржу GDAX от Coinbase, из-за чего наблюдалось временный рост цены.Рыночная капитализация (начало года): $4 707 521Рыночная капитализация (конец года): $133 545 372Цена (начало года): $0,448294Цена (конец года): $13,02Максимум за год: $13,88Если рассматривать рыночную капитализацию в процентном соотношении, то Monero безусловный лидер. Капитализация Monero выросла с $4,7 млн. в начале года до почти $168 млн. к его завершению, что заставило скептиков взять свои слова обратно и пересмотреть инвест-портфели.Одной из основных причин столь стремительного распространения Monero стало внедрение этой криптовалюты на торговой площадке AlphaBay, широко известной в Даркнете. И хотя это наводит на следы использования биткойна на черных рынках, данное разоблачение помогло ранее безвестной альтернативной криптовалюте обрести популярность.В пресс-релизе Alphabay говорится следующее:Позже валюту поддержала еще одна торговая площадка из Даркнета, Oasis Market, что было освещено в различных информационных источниках, включая Vice, ZDNet и других. Однако, так как Monero подвержен тому же хайп-рынку, что влияет на остальные криптовалюты, осенью резкий подъем сменился падением, чтобы начать очередной подъем сразу после того, как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах.Рыночная капитализация (начало года): $47 874 732Рыночная капитализация (конец года): $90 639 072Цена (начало года): $0,58Цена (конец года): $1,42Максимум за год: $3,09Ethereum Classic (ETH) была сформирована после хардфорка (отделения) от Ethereum в попытке компенсировать потери «пайщиков» DAO после взлома системы 18 июня. В Ethereum-сообществе произошел раскол, так как многие считали имеющийся код неким сводом законов, а блокчейн неприкосновенным, и что любая попытка подкорректировать “допущения” дискредитирует блокчейн и его значимость.Расхождение мнений подстегнуло энтузиазм некоторых трейдеров, так как цена Ether набрала больше $2, а суточный объем торгов превысил $133 млн. Суточный объем торгов по завершении данного обзора (прим. пер.: 26 декабря 2016) составил менее $750 тыс., а в ноябре спускался даже до $205 тыс. (по данным CoinMarketCap).Мысли о раздвоении блокчейна всегда вызывали тревогу, и именно такого исхода пытается избежать Биткойн – ведь противостояние двух практически идентичных блокчейнов способно подорвать доверие сразу к обоим. Примерно так и произошло в случае с Ethereum Classic: по мере роста Ethereum, интерес к нему снижался.Тем не менее, свет в конце тоннеля все же виден: не без помощи агрессивной торговли в китайском альткойн-сообществе, в декабре ETC набрал 37%. Вкупе с максимумом показателя хэшрейта, данный всплеск вполне может стать началом долгосрочного тренда вверх.Рыночная капитализация (начало года): $16 081 586Рыночная капитализация (конец года): $70 675 107Цена (начало года): $3,50Цена (конец года): $11,24Максимум за год: $13,98В 2015 году сообщество, желая избежать ассоциаций с теневым рынками в Даркнете, сменило название криптовалюты с Darkcoin на Dash. В беседе с IBTimes, главный разработчик криптовалюты, Эван Даффилд (Evan Duffield), говорил:Недавно мы поняли, что имя несколько препятствует выполнению нашей миссии, и поэтому решились на ребрендинг. Мы верим, что Dash (сокр. от «digital cash» — электронная валюта) хорошо символизирует то, к чему мы стремимся прийти. В свое время так поступил и Биткойн, это помогло криптовалюте набрать популярность в легальном секторе, и я надеюсь, что [Dash] ждет та же участь.Судя по всему, ребрендинг сработал, так как Dash закрыла год с тройной стоимостью (прим. пер.: 26 декабря 2016), а рыночная капитализация валюты выросла вчетверо. Трансакции внутри сети Dash, основанные на их собственной системе Darksend, практически невозможно отследить, что делает данную криптовалюту (и механизмы массовой обработки транзакций в её мастер-нодах) предпочтительной для тех, кто ищет анонимности.Важно отметить, что Dash по-прежнему сталкивается с немалым количеством клеветников, так что, окончательный вердикт будет зависеть исключительно от потенциала криптовалюты.Начало 2017 года сулит светлое будущее рынку криптовалют. Пока биткойн бьёт новые высоты, а эфир и классический эфир отвоевывают позиции, рынок цифровых валют и активов продолжает развиваться и доказывает свою ценность в качестве одного из лучших инвестиционных активов, доступного на сегодняшний день.В то же время, инновации, связанные с Биткойном, интеграция с финансово-техническим сектором, а также определенный уровень анонимности, помогут криптовалютам приблизиться к тому идеалу, который представлял себе Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) и первопроходцы криптовалютных технологий.

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