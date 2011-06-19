ПАММ-индекс PRO_OPTIMAL (PrivateFX)

FAQ:
Индексы ПАММ-счетов состоят из инвестиционно привлекательных ПАММов и дают инвесторам следующие возможности:
- Снизить риски убытков;
- Инвестировать в несколько счетов в один клик;
- Возможность создавать сбалансированный портфель даже с небольшой суммой;
- Возможность выбора инвестиционной стратегии.
Как инвестировать в ПАММ индексы:
Совершите пополнение основного счета.
В личном кабинете откройте вкладку «Мои счета» - «Обзор» и нажмите кнопку «Создать индексный счет». После создания, пароль от счета будет предоставлен на Ваш почтовый ящик.
Откройте вкладку «Мои счета» - «Перевод» и переведите необходимую сумму с основного на индексный счет.
Во вкладке «ПАММ система» - «Рейтинги», выберите «Рейтинг ПАММ индексов».
Ознакомившись с рейтингом, выберите ПАММ индекс, исходя из Вашего инвестиционного портфеля.
Воспользовавшись паролем, зайдите в торговый терминал индексным счетом.
После авторизации, в меню «Обзор рынка» выберите ПАММ индекс.
Нажмите правой кнопкой на выбранном ПАММ индексе и выберите «Новый ордер».
В открывшемся окне ордера выставите коэффициент инвестирования. (0,1лот = 100$)