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Самое масштабное падение Юаня в истории валюты

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Старый Сегодня, 14:51
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
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Самое масштабное падение Юаня в истории валюты
Вряд ли кто-то удивится узнав, что 2016 не был самым лучшим годом для китайского юаня. Дальнейший анализ показывает, что валюта пережила самый масштабный за свою историю спад за год. Более того, масштаб оттока капитала растет угрожающими темпами. Несмотря на все усилия НБК и правительства, экономика страны рушится в быстром темпе.

Институт Международных Финансов опубликовал новый отчет, в котором обсуждается отток капитала в 2016 году. Оказывается, больше US$720 млрд юаней покинуло экономику в прошлом году. Хотя это ошеломляющее количество, но ожидается, что 2017 побьет это рекордное значение с легкостью. А именно если предположить, как изменится геополитический ландшафт в грядущие месяцы.

Ужасающий год для Юаня

Сравнивая эти цифры с годом ранее, отток капитала в 2016 вырос на US$50 млрд в объемах. Кроме того, это число делает миниатюрным количество прибыли других стран с развивающейся экономикой. Все это заставляет задумать – куда делись деньги? И ни у кого нет четкого ответа. Одно можно сказать наверняка: этот отток капитала ослабил китайские резервы в иностранной валюте на US$320 млрд.

В довершение всего, значение юаня в прошлом году упало на 6.5% по сравнению с долларом. Это также самый большой ежегодный спад валюты Китая на сегодняшний день. Контроль за движением капитала был создан для предотвращения дальнейшего снижения, но до сих пор от него было мало пользы. Правительство Китая ужесточило условия покупки иностранной валюты и золота за юань. С другой стороны Биткоин остается выпускным клапаном для оттока капитала. Опять же, если несколько миллиардов долларов будут вложены в цифровую валюту, то цена будет гораздо выше.

Очевидно, что ситуация не изменится в скором времени. Словесные оскорбления Президента Трампа в сторону торговых партнеров из Китая вызвали много волнений. Кроме того, более вероятно, что корпорации США в этом году выведут свои деньги из Китая. Неясно лишь каким разрушительным будет сценарий, но будьте уверены, что 2016 будет казаться блаженным годом для экономики Китая.

В целом январь 2017 года был немного лучшим месяцем для развивающихся рынков. Для Китая практически ничего не изменилось, но так же и не ухудшилось. Сейчас присутствует некий статус-кво, но неизвестно как надолго он может быть сохранен. Если цена биткоина является индикатором, то оттоки капитала до сих пор слишком активны сейчас в Китае.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
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Старый Сегодня, 15:02
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 536
Благодарностей: 237
КП: 0.267
Re: Самое масштабное падение Юаня в истории валюты
многое навалилось. тут и политика самого Китая, по отношению к иностранным компаниям, и отношения с нынешним правительством США... можно особо не гадать
Цитата:
Сообщение от Alex077 Посмотреть сообщение
куда делись деньги?
в общих чертах, всё достаточно понятно.
любопытно посмотреть на дальнейшие шаги правительства поднебесной
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