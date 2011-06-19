Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-индекс PRO_ROCOCO (PrivateFX)

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Обсуждение индексов и фондов ПАММ-счетов, сформированных брокерскими компаниями
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Старый Сегодня, 14:50
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 2,927
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КП: 0.211
ПАММ-индекс PRO_ROCOCO (PrivateFX)
ПАММ-индекс PRO_ROCOCO (PrivateFX)
  • 2275 advanced 20,0 %
  • 2307 RILAX 20,0 %
  • 2331 PARAMON 20,0 %
  • 3895 kraken 20,0 %
  • 6218 Otmar 20,0 %

Цитата:
FAQ:
Индексы ПАММ-счетов состоят из инвестиционно привлекательных ПАММов и дают инвесторам следующие возможности:
- Снизить риски убытков;
- Инвестировать в несколько счетов в один клик;
- Возможность создавать сбалансированный портфель даже с небольшой суммой;
- Возможность выбора инвестиционной стратегии.

Как инвестировать в ПАММ индексы:
Совершите пополнение основного счета.
В личном кабинете откройте вкладку «Мои счета» - «Обзор» и нажмите кнопку «Создать индексный счет». После создания, пароль от счета будет предоставлен на Ваш почтовый ящик.
Откройте вкладку «Мои счета» - «Перевод» и переведите необходимую сумму с основного на индексный счет.
Во вкладке «ПАММ система» - «Рейтинги», выберите «Рейтинг ПАММ индексов».
Ознакомившись с рейтингом, выберите ПАММ индекс, исходя из Вашего инвестиционного портфеля.
Воспользовавшись паролем, зайдите в торговый терминал индексным счетом.
После авторизации, в меню «Обзор рынка» выберите ПАММ индекс.
Нажмите правой кнопкой на выбранном ПАММ индексе и выберите «Новый ордер».
В открывшемся окне ордера выставите коэффициент инвестирования. (0,1лот = 100$)

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Метки
2017, инвестирование в памм, памм-индекс, памм-портфель, форекс
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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