награды 17 дешевых стран для путешествия в 2017 году Сайт Скайсканер подсчитал, сколько стоит двухнедельный отпуск в разных уголках мира, и делится подборкой из 17 стран для недорогого, но интересного и разнообразного отдыха.







Как мы считали



Стоимость путешествия складывается из цены авиабилетов, жилья и суммы расходов на месте. Мы исходили из того, что двое взрослых едут в путешествие на две недели, живут вместе в гостинице или квартире, питаются в местных кафе, но не отказывают себе и в ресторанных ужинах.



Цена авиабилетов основана на статистике Скайсканера. Мы взяли цену каждого перелета из России в конкретную страну в прошлом году и пересчитали по курсу доллара в день покупки. Средняя цена включает стоимость билетов из всей России – от Калининграда до Владивостока.



Информацию о ценах на жилье мы собрали в разных источниках, включая статистику сервиса «Скайсканер Отели», данные Airbnb и экспертные оценки путешественников.



Расходы на месте включают еду, транспорт и траты на музеи и развлечения. Данные мы собирали по сервисам планирования бюджета в путешествии — Budgetyourtrip и Numbeo.com, форумам, отчетам блогеров и путеводителям. Чтобы перепроверить цифры, мы связались туристами, которые прямо сейчас отдыхают в этих 17 странах или были там недавно.



Все цены усреднены, умножены на 14 дней стандартного отпуска и пересчитаны в долларах, чтобы вам было удобнее сравнивать бюджеты для разных стран.



Для простоты мы поделили недорогие туристические направления для россиян на три типа: безвизовые страны; страны с визой по прибытии или электронной визой; страны, куда россиянам нужно заранее оформить визу.

Дешевые страны, куда россиянам не нужна виза



Абхазия

Дневной бюджет на двоих: 80 $. Из него жилье — 25 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 27 $.



Заскучать в Абхазии может только тот, кто не ищет новых впечатлений. В этой маленькой стране нашлось место и морю с отличными пляжами Гудауты, Пицунды и Гагры, и горам с древними крепостями, и подземным карстовым пещерам в Новом Афоне. Стоит хотя бы пару раз за отпуск вынырнуть из солнечной ванны, чтобы увидеть Келасурскую стену и руины замка Баграта в Сухуми, побывать в заповеднике у озера Рица и полетать на параплане надо всей этой красотой.



Цены в Абхазии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Абхазии: Шампур куриного шашлыка — 200 рублей (3,4 $)

Хачапури — 120 рублей (2 $)

Литр сока — 50 рублей (0,8 $)

1,5 литра домашнего вина — 160 рублей (2,7 $)

Обед на двоих в кафе у моря — 400–800 рублей (6,7–13,4 $)

Ужин из трех национальных абхазских блюд на двоих в апацхе — 570–800 (9,5-13,5 $)

Сколько стоит жилье в Абхазии: Комната на двоих в доме у моря в Сухуми на Airbnb — 600 рублей в сутки (10 $)

Квартира в центре города — 2200 рублей в сутки (37 $)

Комната на двоих в частном доме в Гагре — 540 рублей в сутки (9 $)

Комната на двоих в частном доме под Пицундой — 480 рублей в сутки (8 $)

Номер на двоих в хорошем отеле — 1200–2000 рублей в сутки (20-33,5 $)

Сколько стоят развлечения и транспорт в Абхазии:

Маршрутка от КПП «Псоу» до аэропорта Адлера — 50 рублей (0,8 $), до Гагры — 100 рублей (1,7 $), до Сухуми — 200 рублей (3,4 $)

Аренда шезлонга — 50–70 рублей в день (0,8–1,2 $)

Билет в Новоафонскую пещеру — 500 рублей (8,4 $)

20-минутный полет на параплане с инструктором — 4000 рублей (67 $)

Прокат катамарана на 1 час — 400–500 рублей (6,7–8,4 $)

Такси в черте города — 150–200 рублей (2,5–3,4 $) Дневной бюджет на двоих: 80 $. Из него жилье — 25 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 27 $.Заскучать в Абхазии может только тот, кто не ищет новых впечатлений. В этой маленькой стране нашлось место и морю с отличными пляжами Гудауты, Пицунды и Гагры, и горам с древними крепостями, и подземным карстовым пещерам в Новом Афоне. Стоит хотя бы пару раз за отпуск вынырнуть из солнечной ванны, чтобы увидеть Келасурскую стену и руины замка Баграта в Сухуми, побывать в заповеднике у озера Рица и полетать на параплане надо всей этой красотой.

Армения

Дневной бюджет на двоих: 75 $ Из него жилье — 32 $, питание — 25 $, транспорт и развлечения — 18 $.



Когда бы вы ни отправились в Армению, время зря не потратите. Зимой прокачаете скиллы лыжника и сноубордиста на курорте Цахкадзор, а летом — потешите внутреннего гедониста на берегу озера Севан. Обязательно оцените Большой Каскад в Ереване и загляните на легендарный коньячный завод «Арарат». Лучший вид на гору, которая дала название армянскому коньяку, открывается от монастыря Хор Вирап. К еще одной древней святыне Армении — Татеву — здорово подниматься по канатке: эти 5,7 км на высоте 320 метров над землей вы будете вспоминать еще долго.



Цены в Армении на 2017 год



Сколько стоят продукты в Армении: Хачапури с сыром — 1 $

Ламаджо с острой мясной начинкой — 1,7 $

Минеральная вода «Джермук», 0,5 литра — 0,3 $

Коньяк «Арарат» 5* — 12,7 $

Обед на двоих в кафе — 10 $

Ужин на двоих в ресторане — 20 $ Сколько стоит жилье в Армении: Уютная квартира в центре Еревана — 32 $

Номер на двоих в трезвездочном отеле в Ереване — 25-35 $

Номер на двоих в гостинице на горнолыжном курорте Цахкадзор — от 20 $

Даблрум в гестхаусе в Татеве — от 17 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Армении: Проезд на городских автобусах и метро в Ереване — 0,2 $

Автобус Ереван — Хор Вирап, 34 км — 0,8 $

Канатная дорога «Крылья Татева» — 7,2 $

Входной билет в храм Гарни — 2,5 $ Дневной бюджет на двоих: 75 $ Из него жилье — 32 $, питание — 25 $, транспорт и развлечения — 18 $.Когда бы вы ни отправились в Армению, время зря не потратите. Зимой прокачаете скиллы лыжника и сноубордиста на курорте Цахкадзор, а летом — потешите внутреннего гедониста на берегу озера Севан. Обязательно оцените Большой Каскад в Ереване и загляните на легендарный коньячный завод «Арарат». Лучший вид на гору, которая дала название армянскому коньяку, открывается от монастыря Хор Вирап. К еще одной древней святыне Армении — Татеву — здорово подниматься по канатке: эти 5,7 км на высоте 320 метров над землей вы будете вспоминать еще долго.

Вьетнам

Дневной бюджет на двоих: 50 $ Из него жилье — 20 $, питание — 17 $, транспорт и развлечения — 13 $.



Освоить кайт в Муйне, увидеть рисовые террасы Сапы, прокатиться на лодочке по Драконьей бухте, отлежаться на райском пляже острова Фукуок или полюбоваться императорским дворцом в Хюэ — за чем бы вы ни ехали во Вьетнам, он даст вам все это и еще найдет чем удивить. А на сдачу подбросит килограммы дешевых фруктов.



Цены во Вьетнаме на 2017 год



Сколько стоят продукты во Вьетнаме: Сэндвич баньми — 1 $

Стаканчик свежевыжатого сока — 0,7 $

Манго, кг — 1-2 $

Тарелка супа фо — 1-2 $

Пиво биа хой, 0,5 литра — 1 $

Обед на двоих с рисом, рыбой или курицей и супом во вьетнамском кафе — 4 $

Обед из бургеров, картошки фри и газировки в фастфуде Lotteria — 3,5 $

Ресторанный ужин из трех блюд с вином и свежими морепродуктами на двоих — 8–15 $ Сколько стоит жилье во Вьетнаме: Даблрум в гестхаусе в Нячанге — 7–11 $

Апартаменты в Вунгтау с видом на море — от 25 $

Бунгало с душем и кондиционером в Муйне — от 10 $

Номер на двоих в хорошем отеле в Хошимине — 10–15 $

Номер на двоих в отеле на роскошном острове Фукуок — от 50 $ Сколько стоят развлечения и транспорт во Вьетнаме: Билет на автобус из Хошимина в Нячанг, 12 часов в пути — 10 $

Входной билет в парк развлечений «Винперл» — 26,6 $

Час занятий с инструктором по кайтсерфингу в группе — 67 $ (базовый курс длится 5 часов)

Аренда байка на сутки — 5 $

Поездка на такси по городу — 3-5 $ Дневной бюджет на двоих: 50 $ Из него жилье — 20 $, питание — 17 $, транспорт и развлечения — 13 $.Освоить кайт в Муйне, увидеть рисовые террасы Сапы, прокатиться на лодочке по Драконьей бухте, отлежаться на райском пляже острова Фукуок или полюбоваться императорским дворцом в Хюэ — за чем бы вы ни ехали во Вьетнам, он даст вам все это и еще найдет чем удивить. А на сдачу подбросит килограммы дешевых фруктов.

Грузия

Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 25 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 32 $.



В Грузию ездят не в отпуск, а в гости: если у вас еще нет там друзей — найдутся тут же. В первый раз можно застрять на две недели в одном Тбилиси. Если все-таки удастся вылезти из-за грузинского стола, отдохните у моря в Батуми, полюбуйтесь монастырями Мцхеты и сванскими башнями в Сванетии, загляните в пещерные города Вардзиа и Уплисцихе и прокатитесь по Военно-Грузинской дороге. Местные виды пьянят не хуже молодого грузинского вина.



Цены в Грузии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Грузии: Лобиани — 1 $

Шаурма — 2,2 $

Чашечка кофе — 0,75 $

Обед на двоих из десяти хинкали с кружкой пива в кафе — 8 $

Сытный ужин с вином на двоих в ресторане — от 12 $

Сколько стоит жилье в Грузии: Квартира на Airbnb недалеко от центра Тбилиси — 30 $

Двухместный номер в гостинице в Батуми — от 25 $

Домик в частном секторе в Батуми — 23 $

Частный дом в Гудаури в горнолыжный сезон — от 20 $

Даблрум в гестхаусе за пределами Тбилиси и Батуми — от 17 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Грузии: Проезд на городских автобусах и метро в Тбилиси — 0,2 $

Проезд в маршрутке в черте города — 0,3 $

Канатная дорога к крепости Нарикала — 0,4 $

Комната на двоих в банном квартале Абанотубани: с серным бассейном — от 11,2 $ за час, с сауной — от 22,3 $. Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 25 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 32 $.В Грузию ездят не в отпуск, а в гости: если у вас еще нет там друзей — найдутся тут же. В первый раз можно застрять на две недели в одном Тбилиси. Если все-таки удастся вылезти из-за грузинского стола, отдохните у моря в Батуми, полюбуйтесь монастырями Мцхеты и сванскими башнями в Сванетии, загляните в пещерные города Вардзиа и Уплисцихе и прокатитесь по Военно-Грузинской дороге. Местные виды пьянят не хуже молодого грузинского вина.

Индонезия

Дневной бюджет на двоих: 45 $ (на Бали — от 55 $). Из него жилье — 15 $, питание — 20 $, транспорт и развлечения — 10 $.



До Индонезии путь неблизкий, но, кажется, еще никто не пожалел о том, что его проделал. Неважно, что вы будете делать на другой планете: можно есть, молиться и любить на Бали или плавать с морскими черепахами у берегов Гили. Можно бродить по джунглям Борнео и покорять вулканы на Яве. А можно поселиться в батакском домике на берегу озера Тоба на Суматре или потерять счет времени в храме Боробудур — вас двое, а островов в Индонезии 17 тысяч.



Цены в Индонезии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Индонезии: Наси горенг или ми горенг (жареный рис или лапша) — 1,5-2 $

Килограмм бананов — 1 $

Обед на двоих в местной забегаловке — 4 $

Сытный ужин на двоих в туристическом ресторане — 10–20 $

Сколько стоит жилье в Индонезии: Даблрум в гестхаусе на Суматре — 10 $

Даблрум в гестхаусе на Яве — 10–15 $

Даблрум в гестхаусе на Бали — 15–20 $

Апартаменты на Бали — от 20 $

Вилла в Убуде — от 30 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Индонезии: Паром между островами — 3 $

Аренда байка на сутки — 3,7 $

Пробное занятие в русской серф-школе на Бали — 50 $

Вход в храмовый комплекс Боробудур — 21 $ Дневной бюджет на двоих: 45 $ (на Бали — от 55 $). Из него жилье — 15 $, питание — 20 $, транспорт и развлечения — 10 $.До Индонезии путь неблизкий, но, кажется, еще никто не пожалел о том, что его проделал. Неважно, что вы будете делать на другой планете: можно есть, молиться и любить на Бали или плавать с морскими черепахами у берегов Гили. Можно бродить по джунглям Борнео и покорять вулканы на Яве. А можно поселиться в батакском домике на берегу озера Тоба на Суматре или потерять счет времени в храме Боробудур — вас двое, а островов в Индонезии 17 тысяч.

Куба

Дневной бюджет на двоих: 95 $. Из него жилье — 42 $, питание — 34 $, транспорт и развлечения — 19 $.



Список дел на две недели на Кубе: перефоткать все ретро-кары на улицах Гаваны, взять пару уроков румбы, попробовать настоящий мохито в гаванском Sloppy Joe’s Bar — там, где его изобрели, и опрокинуть кубинского рома в El Floridita — любимом баре Хемингуэя. Вы успеете отдохнуть на пляже Варадеро, залечь на коралловое дно у острова Кайо-Коко и придумать, кого вам напоминают причудливые холмы Долины Виньялес — моготе. Если останется время, ленитесь: в этом высоком жанре кубинцам нет равных.



Цены на Кубе на 2017 год



Сколько стоят продукты на Кубе: Сэндвич медианоче — 2,5 $

Лобстер на гриле — 3,5 $

Стаканчик свежевыжатого сока папайи — 0,8 $

Бутылка кубинского рома — от 9 $

Обед на двоих в кафе при гостевом дворе — 6–12 $

Сытный ужин на двоих в туристическом ресторане — 20–30 $

Сколько стоит жилье на Кубе: Комната в хорошем гостевом доме casa particular с питанием в Гаване — 35–60 $

Простенький хоумстей в Гаване — от 25 $

Даблрум в отеле на роскошном курорте Варадеро — от 79 $

Сколько стоят развлечения и транспорт на Кубе: Кубинская сигара, 1 штука — от 4 $

Часовой урок румбы — 16 $

Входной билет на крокодиловую ферму в Ла Бока — 5 $

Входной билет в поместье Хемингуэя в Сан-Франциско-де-Паула — 4 $

Такси, 1 км — 0,5–1 $ Дневной бюджет на двоих: 95 $. Из него жилье — 42 $, питание — 34 $, транспорт и развлечения — 19 $.Список дел на две недели на Кубе: перефоткать все ретро-кары на улицах Гаваны, взять пару уроков румбы, попробовать настоящий мохито в гаванском Sloppy Joe’s Bar — там, где его изобрели, и опрокинуть кубинского рома в El Floridita — любимом баре Хемингуэя. Вы успеете отдохнуть на пляже Варадеро, залечь на коралловое дно у острова Кайо-Коко и придумать, кого вам напоминают причудливые холмы Долины Виньялес — моготе. Если останется время, ленитесь: в этом высоком жанре кубинцам нет равных.

Марокко

Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 30 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 27 $.



Марокко, где короли прекрасно уживаются с бедуинами, — недорогой вариант восточной сказки. Сокровища здесь хранятся не в банках, а на базарчиках в древних мединах, в песках Сахары и безбрежных водах Атлантики. Средиземноморские пляжи в Марокко тоже есть, но волшебство не в этом. Сюда едут, чтобы увидеть марсианские арки Легзиры, пересчитать оттенки синего в Шефшауэне и побывать на сафари в пустыне. А еще — чтобы спуститься по горному серпантину в ущелье Дадес и потом отпаивать себя литрами сладкого мятного чая.



Цены в Марокко на 2017 год



Сколько стоят продукты в Марокко: Свежий хлеб бегрир с медом и козьим сыром — 1,2 $

Кунжутное печенье шебакия, 1 штука — от 0,2 $

Кебаб из баранины — 3 $

Обед на двоих в заведении для местных — 6–8 $

Сытный ужин на двоих в туристическом ресторане — 17 $

Сколько стоит жилье в Марокко: Номер на двоих в гостинице в Агадире — от 20 $

Марокканский риад в медине Марракеша — 40–50 $

Комнаты на двоих в риаде в Фесе — от 19 $

Даблрум в Шефшауэне — от 35 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Марокко: Трансфер из аэропорта Марракеш Менара до отеля — от 5,5 $

Полет над горами Атлас на воздушном шаре, 5 часов — 218 $

День верхом на верблюде с ночевкой в пустыне — 60 $

3 часа на квадроцикле в окрестностях Эс-Сувейры — от 70 $

Такси, 1 км — 0,35 $ Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 30 $, питание — 28 $, транспорт и развлечения — 27 $.Марокко, где короли прекрасно уживаются с бедуинами, — недорогой вариант восточной сказки. Сокровища здесь хранятся не в банках, а на базарчиках в древних мединах, в песках Сахары и безбрежных водах Атлантики. Средиземноморские пляжи в Марокко тоже есть, но волшебство не в этом. Сюда едут, чтобы увидеть марсианские арки Легзиры, пересчитать оттенки синего в Шефшауэне и побывать на сафари в пустыне. А еще — чтобы спуститься по горному серпантину в ущелье Дадес и потом отпаивать себя литрами сладкого мятного чая.

Сербия

Дневной бюджет на двоих: 75 $. Из него жилье — 28 $, питание — 27 $, транспорт и развлечения — 20 $.



Сербия — прекрасная страна для спонтанного путешествия: близкая, недорогая, красивая и неожиданная. Здесь есть Город Дьявола и Фрушка-Гора с православными монастырями и райскими пейзажами, вилла римского императора Константина Великого и Петроварадинская крепость, где этим летом выступает Лиам Галлахер. Можно ощутить себя персонажем фильмов Кустурицы в этнодеревне Дрвенград, героем книг Павича в ресторане у Калемегдана или настоящим джедаем в музее Николы Теслы.



Цены в Сербии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Сербии: Чевапчичи — 2 $

Котлета плескавица с гарниром — от 1,7 $

Бутылка ракии, 0,7 литра — 5,3 $

Обед на двоих в заведении для местных — 8–12 $

Ресторанный ужин из трех блюд на двоих с ежевичным вином — 26 $

Сколько стоит жилье в Сербии: Номер на двоих в гостинице Белграда — 20–30 $

Квартира на Airbnb в богемном районе Скадарлия — от 24 $

Даблрум в хостеле — от 12 $

Комната в гестхаусе в Дрвенграде — от 21 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Сербии: Проездной «Бус Плус» на 3 дня — 6 $ (на автобусных маршрутах 1 и 2 зоны) или 15,5 $ (действует в 1, 2, 3 и 4 зонах)

Поездка на трамвае — 0,6 $

Такси: посадка — 1,5 $, 1 км — 0,6 $

Входной билет в музей Николы Теслы с гидом на английском — 4,3 $

Кемпинг-пасс на фестиваль EXIT — 41,3 $ Дневной бюджет на двоих: 75 $. Из него жилье — 28 $, питание — 27 $, транспорт и развлечения — 20 $.Сербия — прекрасная страна для спонтанного путешествия: близкая, недорогая, красивая и неожиданная. Здесь есть Город Дьявола и Фрушка-Гора с православными монастырями и райскими пейзажами, вилла римского императора Константина Великого и Петроварадинская крепость, где этим летом выступает Лиам Галлахер. Можно ощутить себя персонажем фильмов Кустурицы в этнодеревне Дрвенград, героем книг Павича в ресторане у Калемегдана или настоящим джедаем в музее Николы Теслы.

Таиланд

Дневной бюджет на двоих: 80 $. Из него жилье — 30 $, питание — 26 $, транспорт и развлечения — 24 $.



Веселый и солнечный Таиланд круглый год радует гостей теплыми водами Андаманского моря и Сиамского залива, волшебными фестивалями и экзотической кухней. Больше всего туристы из России полюбили курорты Паттайи, Пхукета и Самуи. Но если не хочется ни с кем делить свой тропический рай, берите лодку напрокат и отправляйтесь на «необитаемый остров». Например, на Пхи-Пхи-Ле, где снимали «Пляж» с Ди Каприо. Лучше всего ехать в Таиланд с ноября по март. Но и сезона дождей с мая по октябрь бояться нечего: страна вытянута с севера на юг, поэтому всегда можно найти местечко с отличной погодой, а джунгли во влажном тумане особенно прекрасны.



Цены в Таиланде на 2017 год



Сколько стоят продукты в Таиланде: Лапша пад-тай с креветками — от 0,6 $

Том-ям с грибами — 1–1,5 $

1,5 литра воды — 0,2 $

Дуриан, 1 кг — 1,7 $

Обед на двоих в заведении для местных — 3–6 $

Ресторанный ужин из трех блюд на двоих — 12–20 $

Сколько стоит жилье в Таиланде: Комната в гестхаусе в Паттайе — 11–20 $ в зависимости от близости к морю

Номер в отеле у моря на Пхукете — от 28 $

Вилла на Самуи — от 70 $

Даблрум в отеле в Бангкоке — от 11 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Таиланде: Такси из аэропорта Пхукета — от 11,4 $

Тук-тук из аэропорта Самуи — от 1,7 $ с человека

Аренда байка — от 6 $ в сутки

Поездка на метро в Бангкоке — 0,6–0,7 $

Экскурсия к Большому Будде и катание на слонах — от 26 $

Вход в Мраморный храм в Бангкоке — 0,6 $ Дневной бюджет на двоих: 80 $. Из него жилье — 30 $, питание — 26 $, транспорт и развлечения — 24 $.Веселый и солнечный Таиланд круглый год радует гостей теплыми водами Андаманского моря и Сиамского залива, волшебными фестивалями и экзотической кухней. Больше всего туристы из России полюбили курорты Паттайи, Пхукета и Самуи. Но если не хочется ни с кем делить свой тропический рай, берите лодку напрокат и отправляйтесь на «необитаемый остров». Например, на Пхи-Пхи-Ле, где снимали «Пляж» с Ди Каприо. Лучше всего ехать в Таиланд с ноября по март. Но и сезона дождей с мая по октябрь бояться нечего: страна вытянута с севера на юг, поэтому всегда можно найти местечко с отличной погодой, а джунгли во влажном тумане особенно прекрасны.

Черногория

Дневной бюджет на двоих: 90 $. Из него жилье — 38 $, питание — 32 $, транспорт и развлечения — 20 $.



Черногория манит отпускников шикарными пляжами Адриатики в Будве, Бечичах и на острове Свети-Стефан, а еще спа-курортами Которского залива, где можно подправить здоровье среди восхитительных пейзажей. Посмотришь на скальный монастырь Острог, прогуляешься по национальным паркам Ловчен и Дурмитор, насладишься негушским стейком под стопочку ракии — и жизнь снова хороша!



Цены в Черногории на 2017 год



Сколько стоят продукты в Черногории: Бурек с сыром или мясом в пекаре — 1–1,5 $

Чевапчичи с картошкой и питой — 5–9 $

Суп чорба — 2,5 $ Которское масляное пирожное — 1,3 $

Сытный перекус на двоих в месаре — 7–10 $

Ужин из трех блюд на двоих в ресторане у моря — 25–30 $

Сколько стоит жилье в Черногории: Квартира у моря в Будве в высокий сезон — от 35 $

Комната в гестхаусе в Будве — 20 $

Апартаменты в Которе — от 27 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Черногории: Паром из Котора в Херцег-Нови — от 4,8 $

Рафтинг на реке Тара — от 60 $ с человека

Аренда машины минимум на неделю — от 27 $ в сутки

Аренда катера, 1 час — от 22 $

Автобус Будва — Свети-Стефан — 2,7 $ Дневной бюджет на двоих: 90 $. Из него жилье — 38 $, питание — 32 $, транспорт и развлечения — 20 $.Черногория манит отпускников шикарными пляжами Адриатики в Будве, Бечичах и на острове Свети-Стефан, а еще спа-курортами Которского залива, где можно подправить здоровье среди восхитительных пейзажей. Посмотришь на скальный монастырь Острог, прогуляешься по национальным паркам Ловчен и Дурмитор, насладишься негушским стейком под стопочку ракии — и жизнь снова хороша!



Дешевые страны с визой по прибытии или онлайн



Индия

Дневной бюджет на двоих: 42,5 $. Из него жилье — 15 $, питание — 15 $, транспорт и развлечения — 12,5 $.



Поездка в Индию — это путешествие всей жизни. После того как своими глазами увидишь Тадж-Махал в Агре, потолкаешься на узких улочках Дели, поднимешься в горы в Гималаях и побываешь в Городе мертвых Варанаси, чувствуешь, что родился заново. Начинать все с чистого листа легче всего на пляжах Гоа и в йога-ретритах Кералы и Ришикеша.



Цены в Индии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Индии: Порция риса тали с овощами и лепешкой — 0,8 $

Самоса — 0,2 $

Тхали на двоих — 2–3,5 $

Обед на двоих в хорошем заведении — 3–6 $

Ужин из трех блюд на двоих в ресторане для туристов — 8–15 $

Сколько стоит жилье в Индии: Даблрум в гестхаусе в Дели и Мумбае — от 15 $

Квартира в Керале на Airbnb — 37 $

Номер в отеле с кондиционером в Агре — от 9 $

Соломенное бунгало на пляже в Гоа в сутки — 10–20 $

Этаж дома в двух шагах от моря в Гоа на месяц — от 264 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Индии: Аренда скутера — 4 $ в сутки (вдвое дешевле, если брать сразу на неделю)

Аренда 7-местного джипа — 37 $ в день

Вход в парк тигров Periyar Tiger Reserve — 6,6 $

Прогулка по озерам штата Керала на лодке с каютами — 200 $ в сутки

Сеанс аюрведического массажа — 7,3 $ Дневной бюджет на двоих: 42,5 $. Из него жилье — 15 $, питание — 15 $, транспорт и развлечения — 12,5 $.Поездка в Индию — это путешествие всей жизни. После того как своими глазами увидишь Тадж-Махал в Агре, потолкаешься на узких улочках Дели, поднимешься в горы в Гималаях и побываешь в Городе мертвых Варанаси, чувствуешь, что родился заново. Начинать все с чистого листа легче всего на пляжах Гоа и в йога-ретритах Кералы и Ришикеша.

Непал

Дневной бюджет на двоих: 42,5 $ (на треке в горах — 40 $) Из него жилье — 13 $, питание — 19,5 $, транспорт и развлечения — 10 $.



Чем не причина наконец побывать в Непале? Покорять высочайшую вершину на Земле необязательно: в Гималаях уйма трекинговых и альпинистских маршрутов полегче, а виды вам все равно откроются незабываемые. Еще интересно увидеть индуистский храм Пашупатинатх в Катманду, съездить в Бхактапур и Нагаркот и провести несколько дней в прекрасном заповеднике Читван, где можно пожить в бунгало и искупаться вместе со слонами.



Цены в Непале на 2017 год



Сколько стоят продукты в Непале: Порция риса с добавками — 0,8 $

Непальские пельмешки с мясом момо — 1,7 $

Шерпское жаркое в горах — 2,4 $

Обед на двоих в уличной забегаловке — 4–5 $

Ужин на двоих в туристическом ресторане — 10–15 $

Сколько стоит жилье в Непале: Даблрум в гестхаусе с душем на этаже — 8 $

Номер на двоих в приличном отеле в Катманду — 12–15 $

Номер в отеле с кондиционером в Покхаре — 10 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Непале: Такси по городу и окрестностям Непала, 1 км — 0,9–1,8 $

Автобус между деревнями — от 2,8 $

Вход в национальный парк Читван — 6,9 $

Разрешение на подъем в горы в национальном парке Сагарматха — 9,2 $ Дневной бюджет на двоих: 42,5 $ (на треке в горах — 40 $) Из него жилье — 13 $, питание — 19,5 $, транспорт и развлечения — 10 $.Чем не причина наконец побывать в Непале? Покорять высочайшую вершину на Земле необязательно: в Гималаях уйма трекинговых и альпинистских маршрутов полегче, а виды вам все равно откроются незабываемые. Еще интересно увидеть индуистский храм Пашупатинатх в Катманду, съездить в Бхактапур и Нагаркот и провести несколько дней в прекрасном заповеднике Читван, где можно пожить в бунгало и искупаться вместе со слонами.

Шри-Ланка

Дневной бюджет на двоих: 65 $. Из него жилье — 25 $, питание — 17 $, транспорт и развлечения — 23 $.



За две недели на Цейлоне вы узнаете все о правильном чае, загорите до черноты на курорте Бентота, погладите гигантских черепах в Хиккадуве, потрете слону спинку в Пиннавеле и поныряете у берегов Велигамы. Еще на Шри-Ланке нельзя пропустить Храм Зуба Будды в Канди, Львиную скалу в Сигирии и заповедник в дождевом лесу Синхараджа.



Цены на Шри-Ланке на 2017 год



Сколько стоят продукты на Шри-Ланке: Блинчики роти — 0,3–0,8 $

Питьевой кокос — 0,25 $

Папайя, 1 кг — 0,42 $

Нашинкованный гамбургер котту в кафе для местных — 2 $

Две порции ужина из морепродуктов, риса с карри, салата и пива в ресторане — 11 $

Сколько стоит жилье на Шри-Ланке: Номер в неплохом отеле в Коломбо — 25 $

Две койки в хостеле в Коломбо — от 16 $

Даблрум в гестхаусе с вентилятором — 14–20 $

Комната на двоих в Мириссе или Унаватуне в высокий сезон — от 28 $

Дом или квартира на месяц — от 330 $

Сколько стоят развлечения и транспорт на Шри-Ланке: Такси по городу, 1 км — 0,3 $

Автобус из аэропорта Коломбо в центр города — 1 $

Сафари на лодке + экскурсия по Львиной скале Сигирия — от 90 $

Входной билет в слоновий питомник Пиннавела — 17 $ Дневной бюджет на двоих: 65 $. Из него жилье — 25 $, питание — 17 $, транспорт и развлечения — 23 $.За две недели на Цейлоне вы узнаете все о правильном чае, загорите до черноты на курорте Бентота, погладите гигантских черепах в Хиккадуве, потрете слону спинку в Пиннавеле и поныряете у берегов Велигамы. Еще на Шри-Ланке нельзя пропустить Храм Зуба Будды в Канди, Львиную скалу в Сигирии и заповедник в дождевом лесу Синхараджа.



Дешевые визовые страны для россиян



Болгария

Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 32 $, питание — 36 $, транспорт и развлечения — 17 $.



Болгария щедра на приятные сюрпризы. Найдите в Софии Дом-улитку, поймайте солнце на Солнечном Берегу и нырните в коктейль из разных культур и эпох в Пловдиве. А еще полюбуйтесь мегалитами древнего фракийского Перперикона и побывайте в Рильском монастыре и у Семи озер. В Болгарии кругом красота!



Цены в Болгарии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Болгарии: Чашка кофе — 0,7 $

Тарелка супа пилешка — 1 $

Шопский салат — 2–3 $

Завтрак на двоих — 10 $

Ужин в туристическом ресторане — 20–22 $

Сколько стоит жилье в Болгарии: Двухместный номер в гестхаусах в центре города — 17 $

Комната с душем, кондиционером и холодильником в Кошарице и Равде — от 18 $

Номер на двоих в трехзвездочном апарт-отеле на курорте Солнечный берег — 26–33 $

Студио у моря на Airbnb — от 32 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Болгарии: Такси по городу, 1 км — 0,43 $

Вход в античный амфитеатр в Пловдиве — 2,8 $

Проезд на автобусе в Софии — 0,6 $ Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 32 $, питание — 36 $, транспорт и развлечения — 17 $.Болгария щедра на приятные сюрпризы. Найдите в Софии Дом-улитку, поймайте солнце на Солнечном Берегу и нырните в коктейль из разных культур и эпох в Пловдиве. А еще полюбуйтесь мегалитами древнего фракийского Перперикона и побывайте в Рильском монастыре и у Семи озер. В Болгарии кругом красота!

Венгрия

Дневной бюджет на двоих: 90 $. Из него жилье — 35 $, питание — 40 $, транспорт и развлечения — 15 $.



В Венгрии есть свое подземное «термальное море». Искупайтесь в дворцовых купальнях Геллерта, сходите в Сечени с саунами и открытыми бассейнами и загляните в уютный Лукач, пока о нем не прознали туристы. Еще в Будапеште нужно обязательно посмотреть Будайскую крепость, замок Вайдахуняд и здание Парламента. Прокатитесь через весь город на трамваях №2, 4, 6 или на №60 по зубчатой железной дороге через Будайские горы. За пределами столицы интересно побывать в парке медведей Medveotthon в Верешедьхазе и у озера Балатон, по которому здорово ходить на белоснежной яхте.



Цены в Венгрии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Венгрии: Кофе с пирожным в цукразде — 2,5 $

Гуляш — 3,5 $

Сытный обед на двоих в кафе — 10 $

Ужин в туристическом ресторане — 28–30 $

Сколько стоит жилье в Венгрии: Квартира в центре Будапешта на Airbnb — 35–45 $

Даблрум в гестхаусе — 17–25 $

Апартаменты возле озера Балатон — от 18 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Венгрии: Такси из аэропорта Будапешта до центра города — 23 $

Билет на Будайский фуникулер Шикло в обе стороны — 6,24 $

Входной билет в купальню Геллерт со шкафчиком — 18,4–19 $

Туристическая карта Будапешта с предоплаченным транспортом и доступом к музеям и замкам на 2 дня — 27,4 $ Дневной бюджет на двоих: 90 $. Из него жилье — 35 $, питание — 40 $, транспорт и развлечения — 15 $.В Венгрии есть свое подземное «термальное море». Искупайтесь в дворцовых купальнях Геллерта, сходите в Сечени с саунами и открытыми бассейнами и загляните в уютный Лукач, пока о нем не прознали туристы. Еще в Будапеште нужно обязательно посмотреть Будайскую крепость, замок Вайдахуняд и здание Парламента. Прокатитесь через весь город на трамваях №2, 4, 6 или на №60 по зубчатой железной дороге через Будайские горы. За пределами столицы интересно побывать в парке медведей Medveotthon в Верешедьхазе и у озера Балатон, по которому здорово ходить на белоснежной яхте.

Португалия

Дневной бюджет на двоих: 92 $. Из него жилье — 35 $, питание — 40 $, транспорт и развлечения — 17 $.



Кататься на стареньком желтом трамвайчике по Лиссабону, восхищаться дворцами Синтры, разглядывать азулежу и слушать музыку фаду под вино и рагу из осьминога — список приятных занятий в Португалии можно перечислять до завтра. Потеряйте голову в Порту, побывайте на краю света — на мысе Рока, а потом поставьте все на кон в легендарном казино «Эшторил» — и пусть вам повезет!



Цены в Португалии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Португалии: Соленая треска бакальяу с картошкой — 3,3 $

Литр вина — от 3,2 $

Сытный обед на двоих в кафе — 10–16 $

Ужин на двоих с бутылкой вина в туристическом ресторане — 32 $

Сколько стоит жилье в Португалии: Квартира в центре Лиссабона на Airbnb — 36–56 $

Даблрум в гестхаусе — от 28 $

Апартаменты в Порту — от 42 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Португалии: Билет на поезд Alfa Pendular из Лиссабона в Порту — 29 $

Такси от статуи Христа до крепости Сан-Жоржи — 9,7 $

«Лиссабонская карта» для выгодного доступа к достопримечательностям на 72 часа — 42 $ Дневной бюджет на двоих: 92 $. Из него жилье — 35 $, питание — 40 $, транспорт и развлечения — 17 $.Кататься на стареньком желтом трамвайчике по Лиссабону, восхищаться дворцами Синтры, разглядывать азулежу и слушать музыку фаду под вино и рагу из осьминога — список приятных занятий в Португалии можно перечислять до завтра. Потеряйте голову в Порту, побывайте на краю света — на мысе Рока, а потом поставьте все на кон в легендарном казино «Эшторил» — и пусть вам повезет!

Румыния

Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 35 $, питание — 37 $, транспорт и развлечения — 13 $.



В Румынии надо побывать хотя бы раз в жизни — чтобы прокатиться по головокружительному Трансфэгэрэшскому шоссе, увидеть замок Дракулы, отдохнуть на Черном море в Мамае и забыть, какой сейчас год, в средневековом Брашове. Еще вы точно не пожалеете о поездке в трансильванскую Сигишоару и о спуске в соляную шахту Салина Турда, которую превратили в развлекательный центр с колесом обозрения и спа.



Цены в Румынии на 2017 год



Сколько стоят продукты в Румынии: Чашка капучино — 1,8 $

Обед на двоих в фастфуде — 7–11 $

Обед на двоих в ресторанчиках Сигишоары и Брашова — 12–14 $

Ужин на двоих в ресторане Бухареста — 23–26 $

Сколько стоит жилье в Румынии: Квартира в центре Бухареста на Airbnb — 40–50 $

Апартаменты в Брашове — от 35 $

Даблрум в гестхаусе или отеле— 20–30 $

Сколько стоят развлечения и транспорт в Румынии: Такси в Бухаресте, 1 км — 0,33 $

Вход в замок Пелеш — 7,2 $

Вход в Бран, замок Дракулы — 8,4 $

Входной билет в шахту Салина Турда — 4.8 $

Входной билет в музей искусств в Тимишоаре — 2,4 $ Дневной бюджет на двоих: 85 $. Из него жилье — 35 $, питание — 37 $, транспорт и развлечения — 13 $.В Румынии надо побывать хотя бы раз в жизни — чтобы прокатиться по головокружительному Трансфэгэрэшскому шоссе, увидеть замок Дракулы, отдохнуть на Черном море в Мамае и забыть, какой сейчас год, в средневековом Брашове. Еще вы точно не пожалеете о поездке в трансильванскую Сигишоару и о спуске в соляную шахту Салина Турда, которую превратили в развлекательный центр с колесом обозрения и спа.



