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Sberbank CIB намерен в 2017 г поставить в Индию 20-25 т золота

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Sberbank CIB намерен в 2017 г поставить в Индию 20-25 т золота
Sberbank (Switzerland) AG поставил первые партии золотых слитков в Джайпур, Мумбаи (27 января) и Нью-Дели (30 января) для индийских корпоративных клиентов, которые уполномочены проводить импортные операции с драгметаллами министерством торговли и промышленности Индии, сообщает Вести.Финанс со ссылкой на Sberbank CIB.

"В дальнейшем Sberbank CIB намерен расширять свои деловые отношения с компаниями и финансовыми институтами Индии, увеличивая как текущую клиентскую базу, так и точки поставок драгметаллов. В 2017 г. планируется поставить 20-25 тонн золота в 20 городов по всей стране.

Sberbank (Switzerland) AG в качестве контрагентов будет работать с уполномоченными государством компаниями и финансовыми учреждениями, авторизованными Резервным банком Индии, предлагая золотые и серебряные слитки для индийских потребителей. Экспортные операции с серебром начнутся в конце первого квартала текущего года", - подчеркивает Сбербанк.

Сбербанк ранее получил статус международного члена Шанхайской биржи золота (SGEi), одного из мировых центров физической торговли золотом. Выход на индийский рынок драгметаллов, второй в мире после Китая по объему спроса на золото, имеет первостепенное значение для увеличения масштаба товарных операций банка, подчеркивает Сбербанк.

По прогнозу Sberbank CIB, в 2017 г. банк сможет поставить в страны Азии 50-60 тонн золота в слитках.

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