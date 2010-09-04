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Deutsche Bank сократит штат в торговых подразделениях

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Deutsche Bank сократит штат в торговых подразделениях



Deutsche Bank планирует сократить штат сотрудников в своих торговых подразделениях после негативных финансовых показателей банка по итогам 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Немецкий банк сократит 17% сотрудников, работающих в отделе по торговле акциями, а в подразделении по торговле долговыми бумагами — на 6%. Работники финучреждения будут уведомлены о сокращениях в ближайшее время, сообщил источник знакомый с ситуацией.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан уволит 9 000 сотрудников по всему банку, чтобы повысить уровень рентабельности финучреждения.

Чистый убыток Deutsche Bank в течение трех месяцев по декабрь 2016 года составил 1,9 млрд евро по сравнению с 2,1 млрд евро годом ранее.

На этой неделе также сообщалось о том, что Deutsche Bank согласился выплатить властям США и Великобритании штраф в размере $630 млн за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 года.

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Метки
банк, новости
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