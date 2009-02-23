Snap готовится к IPO и раскрыла необходимые для размещения документы

Стало известно, что компания Snap разместит акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикетом SNAP. Компания, у которой количество ежедневных активных пользователей ее мессенджером превышает 158 млн., рассчитывает поднять на IPO $3 млрд. При этом оценка Snap может достигнуть $20 млрд.
По данным Snap, доход от рекламного бизнеса вырос с $58,7 млн. в 2015 году до $404,5 млн. в 2016-м. Хотя и затраты компании также увеличились на 38%, с $372,9 млн. в 2015 против $514,6 млн. в прошлом году. Выходит, что затрат у компании больше доходов.
Интересно, что в документах есть такая фраза: «У нас были операционные потери в прошлом, возможно, они появятся в будущем, есть вероятность, что выйти на прибыльность и удержать ее не удастся».
Своими основными конкурентами Snap считает известные технологические компании мира: Apple, Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Kakao, LINE, Naver и Tencent.
Благодаря раскрытию документов для IPO, официально подтвердилась сумма сделки по покупке одесского стартапа Looksery в 2015 году, которая составила $150 млн.
Не так давно Snap Inc. запустила в продажу собственный hardware-продукт. Очки с камерой Spectacles поступили в продажу в специальных вендинговых автоматах по всему миру.
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