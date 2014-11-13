Крупный британский оператор связи обратился за патентом защиты для Блокчейн

Один из крупнейших операторов связи в Великобритании обратился за патентом на систему безопасности, направленную на предотвращение вредоносных атак на блокчейн сети.
В июле прошлого года Британская телекоммуникационная компания
представила в ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на патент для "Смягчения блокчейн атак".
Заявка, опубликованная 2 февраля, описывает детали системы и методов мониторинга транзакций определенной блокчейн сети в целях обнаружения вредоносных атак.
Подача заявки примечательна её источником, так как Британская телекоммуникационная компания является крупнейшим интернет провайдером, согласно последним данным о долях рынка
.
Патент также представляет первое взаимодействие компании с данной технологией.
Угрозы безопасности
В то время как в заявке не уточняется, к которой из блокчейн сетей относится патент - будь то Биткоин, Эфириум или какая-то другая криптовалюта - она непосредственно ссылается на майнинг или другой энергозатратный процесс, с помощью которого новые транзации добавляются в цепочку.
Предлагаемая система, по заявлениям Британской телекоммуникационной компании, может быть использована для создания "профиля формирования транзакции", предполагая, что он будет применен к контролируемой сети, в которой только некоторым участникам разрешено проводить транзакции.
Как отмечено в заявке:
"Несмотря на архитектуру блокчейн систем, вредоносные атаки представляют угрозу для их безопасности и надежности."
Угрозы, представленные в заявке, включают атаки, с помощью которых субъект сети, контролирующий большинство мощностей хэширования имеет возможность для запуска переназначения операций,а так же Sybil-атаки (пример
).
Британская телекоммуникационная компания не первой пытается запатентовать связанную с блокчейном технологию. В прошлом году AT&T
подала в ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на своего рода домашний сервер, который использует технологию блокчейн
.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.coindesk.com/major-uk-tel...curity-patent/
https://text.ru/antiplagiat/589591dc29ff1