Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,339 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Family-guy.online - Семейка Гриффинов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:39
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,654
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Family-guy.online - Семейка Гриффинов


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 3.02.2017.



_____________________________________________

◄ О проекте ►


Добро пожаловать в семейку Гриффинов!
Зарегистрируйтесь и окунитесь в игру!
Покупайте любимых героев и получайте прибыль,чем дороже персонаж,тем выше процент дохода.
Процент дохода в игре составляет 20%-50%.
Продовайте серебро и получайте за него золото.
Обменивайте золото на реальные деньги, либо покупайте больше персонажей, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!

_____________________________________________

◄ Покупка персонажей (Маркетинг) ►



Курс продажи: 100 дохода = 1 монета
100% на вывод.
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 10 монет = 0.1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►
30 руб. в подарок.
+15% на первое пополнение.
_____________________________________________

◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на вывод.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
_____________________________________________


_____________________________________________

◄ Депозит / Листинг LIGHT ►


_____________________________________________

◄ Рефбек 9О% ►
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST -RCB-7О%| LUCKY-RENT -RCB-8О%|
НОВЫЕ ИГРЫ НА МОНИТОРИНГЕ => ПОСМОТРЕТЬ :) |
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Семейка Крудс - croodsy.ru butcher139 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 9 15.10.2015 22:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
В.В.Путин: наши дороги - "черные дыры"
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Giantcashads - Giantcashads.com
От Kryptonite в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Drum13
Россия наращивает запасы золота
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Скрипт HYIP-монитора
От VoiceTruth в разделе «Архив»
Аватара нет
Комиссия за снятие средств в банкомате
От Alex Trader в разделе «Яндекс-Деньги»
Аватар Kudasov1981
elf-group - elf-group.biz
От Kudasov1981 в разделе «Список интернет мошенников»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube