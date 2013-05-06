Family-guy.online - Семейка Гриффинов

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 3.02.2017.
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Добро пожаловать в семейку Гриффинов!
Зарегистрируйтесь и окунитесь в игру!
Покупайте любимых героев и получайте прибыль,чем дороже персонаж,тем выше процент дохода.
Процент дохода в игре составляет 20%-50%.
Продовайте серебро и получайте за него золото.
Обменивайте золото на реальные деньги, либо покупайте больше персонажей, чтобы они - приносили вам еще больше прибыли!
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◄ Покупка персонажей (Маркетинг) ►
Курс продажи: 100 дохода = 1 монета
100% на вывод.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 10 монет = 0.1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
30 руб. в подарок.
+15% на первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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◄ Рефбек 9О% ►