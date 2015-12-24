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bitrevenue.org - рефбек от 50 % FEDREZERV
Предлагаю рефбек своим рефералам в проекте bitrevenue.org в размере от 50 % от суммы моего реферального вознаграждения
Внимание ! На биткойн рефвозврат не делаю !
Условия получения рефбека:
1. Зарегистрироваться в bitrevenue.org по моей реферальной ссылке, вашим аплайном должен быть frs
2. После вклада заказать рефбек ко мне в лс , указав Ваш ник в проекте, сумму депозита и реквизиты Вашего кошелька
3. Отписаться в этой теме о получении рефбека с указанием реквизитов транзакции
4. При нарушении регламента выплат админом (т.е. при скаме проекта) или при заказе Вами рефбека спустя 48 часов после вклада рефбеки не выплачиваются, будьте внимательны !
5. Рефбеки выплачиваются в течение 24 часов после заказа, но обычно раньше. Рефбек выплачивается после вывода из проекта моего реферального вознаграждения
Размер рефбека зависит от суммы вклада:
1) при сумме до 70 $ - рефбек 50 %
2) при сумме от 70 $ и выше - 75 %
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Последний раз редактировалось FEDREZERV; Сегодня в 11:58.