Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitrevenue.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:23
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,386
Благодарностей: 718
КП: 0.152
bitrevenue.org
Я не являюсь админом данного проекта и не знаком с ним !

Представляю вашему вниманию хайп - проект bitrevenue.org :




дата открытия : 02.02.2017 г.

условия и описание программы:

Наша компания является финансовой организацией , создать , чтобы обеспечить источник пассивного дохода в Bitcoin отрасли для инвесторов по всему миру. И обслуживать инвесторов с лучшими возвращается в Bitcoin промышленности. bitrevenue инвестирует в основном в Bitcoin стартапов и cryptocurrencies, а также другие ресурсы дохода , который включает в себя , но не ограничиваясь земельного права , недвижимости, акции и облигации. Мы генерировал стабильный пассивный доход для инвесторов из последних 6 лет , и мы гордимся тем , чтобы дать вам также эту возможность.

планы:

1,5 % в час на 96 ч., депозит от 10 $ до неограничен
125 % после 1 дня, депозит от 200 $ до неограничен
200 % после 3 дней, депозит от 1000 $ до неограничен
10 % в час на 24 ч., депозит от 1500 $ до неограничен

Реферальное вознаграждение - 5 %

платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Neteller

регламент выплат: согласно FAQ до 12 бизнес часов

мой вклад в проект = > https://blockchain.info/tx/38b25f9f8...baf8a6e3dccd65

тема для рефвозврата (кроме bitcoin) = > http://mmgp.ru/showthread.php?t=4968...1#post12205398

Участие в данном проекте является исключительно вашим добровольным решением, я не несу ответственности за сохранность ваших средств !

__________________
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Последний раз редактировалось FEDREZERV; Сегодня в 11:33.
FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 11:31
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.09.2013
Сообщений: 12
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: bitrevenue.org
гринбаром заявленным не пахнет.
очень шаблонный дизайн
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denisx5 вне форума  
Старый Сегодня, 11:44
#3
Премиум
 
Аватар Kudasov1981
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,854
Благодарностей: 963
КП: 0.102
Re: bitrevenue.org
грин бар есть, только надо написать https и он появляется
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Kudasov1981 на форуме  
Старый Сегодня, 11:48
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,798
Благодарностей: 671
КП: 0.000
Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от denisx5 Посмотреть сообщение
гринбаром заявленным не пахнет.
Да вроде пахнет,только переадресацию толком не смогли прикрутить
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Avtoritetus на форуме  
Старый Сегодня, 11:55
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,386
Благодарностей: 718
КП: 0.152
Автор темы Re: bitrevenue.org
выплата :

February 4 @ 11:44 AM withdrawal 0.00079261 BTC batch CWBB2B3HVVTUBYYM0E3BBIW1SW
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 11:57
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,844
Благодарностей: 1,498
КП: 0.121
Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
регламент выплат: согласно FAQ до 12 бизнес часов
Фатально для почаса еще и с длинным планом.Даже открывать отпало желание.
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maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 12:00
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,386
Благодарностей: 718
КП: 0.152
Автор темы Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
для почаса еще и с длинным планом.
с битком да, регламент не моментальный, но на других форумах на PM вроде инстантят
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 12:04
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,844
Благодарностей: 1,498
КП: 0.121
Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
с битком да, регламент не моментальный, но на других форумах на PM вроде инстантят
Может и вы правы но как то пока не хочется проверять.Тем более из ФАКа:

Цитата:
После того как я сделаю запрос на вывод, когда будут средства будут доступны на моем ecurrency счету?
Средства , как правило , доступны в течение 12 рабочих часов.
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maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 12:23
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,386
Благодарностей: 718
КП: 0.152
Автор темы Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от maxsus Посмотреть сообщение
Может и вы правы но как то пока не хочется проверять.Тем более из ФАКа:
в первую очередь я обратил внимание на более менее рабочий 1 план и неплохие тех.данные, поэтому решил принести на форум. Инстанты PM видел на форуме DTM , но на ммгп вроде как запрещено давать ссылки на сторонние форумы по заработку
__________________
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 12:33
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,844
Благодарностей: 1,498
КП: 0.121
Re: bitrevenue.org
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
в первую очередь я обратил внимание на более менее рабочий 1 план и неплохие тех.данные, поэтому решил принести на форум. Инстанты PM видел на форуме DTM , но на ммгп вроде как запрещено давать ссылки на сторонние форумы по заработку
Сервера тут нормальные,админ глубоко законспирированный иностранец.Посмотрим кто депнит на, к примеру ПМ.Так то почас конечно интересный.Вот по грину:

ТЫЦ
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maxsus на форуме  
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