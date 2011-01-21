bitrevenue.org

Наша компания является финансовой организацией , создать , чтобы обеспечить источник пассивного дохода в Bitcoin отрасли для инвесторов по всему миру. И обслуживать инвесторов с лучшими возвращается в Bitcoin промышленности. bitrevenue инвестирует в основном в Bitcoin стартапов и cryptocurrencies, а также другие ресурсы дохода , который включает в себя , но не ограничиваясь земельного права , недвижимости, акции и облигации. Мы генерировал стабильный пассивный доход для инвесторов из последних 6 лет , и мы гордимся тем , чтобы дать вам также эту возможность.
планы:
1,5 % в час на 96 ч., депозит от 10 $ до неограничен
125 % после 1 дня, депозит от 200 $ до неограничен
200 % после 3 дней, депозит от 1000 $ до неограничен
10 % в час на 24 ч., депозит от 1500 $ до неограничен
Может и вы правы но как то пока не хочется проверять.Тем более из ФАКа:
в первую очередь я обратил внимание на более менее рабочий 1 план и неплохие тех.данные, поэтому решил принести на форум. Инстанты PM видел на форуме DTM , но на ммгп вроде как запрещено давать ссылки на сторонние форумы по заработку
в первую очередь я обратил внимание на более менее рабочий 1 план и неплохие тех.данные, поэтому решил принести на форум. Инстанты PM видел на форуме DTM , но на ммгп вроде как запрещено давать ссылки на сторонние форумы по заработку
Сервера тут нормальные,админ глубоко законспирированный иностранец.Посмотрим кто депнит на, к примеру ПМ.Так то почас конечно интересный.Вот по грину: