Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,329 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Игра "Говорящий Том" продана на $1 млрд.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:01
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,724
Благодарностей: 1,073
КП: 0.123
Игра "Говорящий Том" продана на $1 млрд.

Outfit 7 investments Ltd, известная своей игрой "Говорящий Том и Друзья" заявила, что акционеры компании продали 100% своих акций китайским инвесторам Luck Group Holdings Ltd за 1 млрд долларов! Как сообщили в пресс-центре, за каждую акцию Luck Group заплатил по 100$. Самое интересное, что первоначально Outfit 7 планировали выручить в 2 раза меньше, но банк Goldman Sachs посодействовал Outfit7, который увеличил сумму.

Компанию Outfit7 создала супружеская пара Иза и Само Логины в 2009 году. Компания размещается в Словении. В 2010 году главный штаб-квартира переехала в Великобританию, где как раз-таки и появилась первая версия игры для смартфонов и планшетов "Говорящий Том и друзья" - симулятор домашних питомцев. Количество скачиваний серии игр этой медиа франшизы уже перевалило за 5 миллиардов на Андроид и iOS. По мимо этого, на данную игру было снято 5 мультфильмов с персонажем Томом. Также издаётся журнал, где главный герой представляется Говорящий Том.


Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 11:07
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 776
Благодарностей: 133
КП: 0.172
Re: Игра "Говорящий Том" продана на $1 млрд.
Да уж, кто бы мог подумать о такой бешенной популярности.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
simon4 вне форума  
Ответить
Метки
акции, новости, продажа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Сестра" ПриватБанка из Латвии будет продана forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.01.2017 22:06
"Дыра" в капитале банка "Кредит-Москва" составляет 5,6 млрд рублей. flot Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.11.2016 17:03
"Газпром" обратился в арбитраж с требованием взыскать с "Нафтогаза" 30 млрд долларов Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 5 15.08.2015 14:25
Закон о данных россиян "съест" 40 млрд руб "Ростелекома" на дата-центры Njord Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2014 20:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VESTAXXX
Украина досрочно отменила действие спецпошлин на иномарки
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Через 20 лет Bitcoin будет стоить ноль
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар xoxol
RichCorps - richcorps.com
От xoxol в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bkbets
Рассылка - ставки на аутсайдеров
От bkbets в разделе «Прогнозы»
Аватар Metro
HOST1PLUS-Мощный и надёжный VPS+14 дней бесплатно
От Metro в разделе «Программное обеспечение»
Аватар venik55
В Германии начали выдавать потребительские кредиты с отрицательной процентной ставкой
От venik55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube