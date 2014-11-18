Игра "Говорящий Том" продана на $1 млрд.

Outfit 7 investments Ltd, известная своей игрой "Говорящий Том и Друзья" заявила, что акционеры компании продали 100% своих акций китайским инвесторам Luck Group Holdings Ltd за 1 млрд долларов
! Как сообщили в пресс-центре, за каждую акцию Luck Group заплатил по 100$. Самое интересное, что первоначально Outfit 7 планировали выручить в 2 раза меньше, но банк Goldman Sachs посодействовал Outfit7, который увеличил сумму.
Компанию Outfit7 создала супружеская пара Иза и Само Логины в 2009 году. Компания размещается в Словении. В 2010 году главный штаб-квартира переехала в Великобританию, где как раз-таки и появилась первая версия игры для смартфонов и планшетов "Говорящий Том и друзья" - симулятор домашних питомцев. Количество скачиваний серии игр этой медиа франшизы уже перевалило за 5 миллиардов на Андроид и iOS. По мимо этого, на данную игру было снято 5 мультфильмов с персонажем Томом. Также издаётся журнал, где главный герой представляется Говорящий Том.
Специально для MMGP.RU
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