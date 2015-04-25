Зарубежные инвесторы рассказали почему Украина так низко в инвестиционном рейтинге.

Украина находится на восьмидесятом месте в списке стран расположенных в порядке привлекательности инвестиций. Рядом находятся такие страны как Босния и Сан-Марино. В прошлогоднем списке Украина занимала три строчки ниже.
На одном из экономических форумов, иностранным инвесторам был задан вопрос, почему они отказываются от инвестиций в Украину:
Право собственности
. Купив помещение, нет никакой уверенности в том, что его не отберут. Приведен пример, когда к французскому виноделу Кристоф Лакарену пришли домой вооруженные люди из налоговой.
Документы на временное пребывание необходимо продлевать каждый год.
Инвесторы остерегаются вложить средства и не иметь доступ к объекту вложения.
Бюрократия
. К примеру, разрешение на работу выдается только через три месяца.
Возвращение в свою страну капитала из-за границы.
В целом, иностранцы говорят об устаревшем законодательстве, которое никак не может привлечь инвестиции в страну.
Административные услуги.
Отмечается высокая коррумпированность и необходимость часто обращаться к третим лицам ради решения вопросов.
Так же отмечены, низкий уровень иностранных языков и подтверждение каждого своего перевода для нерезидентов.
В целом отмечено, что инвестиции в страну приходят тогда, когда и местные инвесторы вкладывают в экономику. Это первостепенный показатель. Без местных инвестиций - не будет иностранных.
специально для mmgp.ru
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