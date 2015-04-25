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Зарубежные инвесторы рассказали почему Украина так низко в инвестиционном рейтинге.

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Старый Сегодня, 02:29
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
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Зарубежные инвесторы рассказали почему Украина так низко в инвестиционном рейтинге.


Украина находится на восьмидесятом месте в списке стран расположенных в порядке привлекательности инвестиций. Рядом находятся такие страны как Босния и Сан-Марино. В прошлогоднем списке Украина занимала три строчки ниже.
На одном из экономических форумов, иностранным инвесторам был задан вопрос, почему они отказываются от инвестиций в Украину:

Право собственности. Купив помещение, нет никакой уверенности в том, что его не отберут. Приведен пример, когда к французскому виноделу Кристоф Лакарену пришли домой вооруженные люди из налоговой.

Документы на временное пребывание необходимо продлевать каждый год. Инвесторы остерегаются вложить средства и не иметь доступ к объекту вложения.

Бюрократия. К примеру, разрешение на работу выдается только через три месяца.

Возвращение в свою страну капитала из-за границы. В целом, иностранцы говорят об устаревшем законодательстве, которое никак не может привлечь инвестиции в страну.

Административные услуги. Отмечается высокая коррумпированность и необходимость часто обращаться к третим лицам ради решения вопросов.
Так же отмечены, низкий уровень иностранных языков и подтверждение каждого своего перевода для нерезидентов.

В целом отмечено, что инвестиции в страну приходят тогда, когда и местные инвесторы вкладывают в экономику. Это первостепенный показатель. Без местных инвестиций - не будет иностранных.

специально для mmgp.ru
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