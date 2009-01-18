Как бегать чтобы похудеть?

Как правильно бегать чтобы похудеть
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Сейчас очень много людей беспокоятся о лишнем весе, но не стоит расстраиваться, похудеть можно! И очень даже просто.
Речь пойдёт по пробежке, которая избавит вас от лишних калорий.
1. Если раньше вы не бегали-то сперва делайте это постепенно, особо не нагружая себя.
2. В первые две недели расстояние вашей пробежке не должно превышать 1–2 км.
3. Лучше всего перед тренировкой сделайте разминку.
4. Чтобы похудеть быстрее тренируйтесь 2 раза в неделю утром.
5. Также соблюдаем диету: фрукты, овощи, салаты.
6.Если у вас есть в городе или в селе лес,либо грунтовые дорожки-то бегайте по ним, по асфальту можно повредить ноги.
7. Очень большую роль влияет ваше дыхание, делаете вдох и выдох.
8. Также бегайте с хорошим настроением.
Если вы будете соблюдать все вышесказанные правила-то буквально за 2 месяца вы похудеете на 5–10 кг.
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