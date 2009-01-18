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Как быстро сдать квартиру?
Квартира: как быстро сдать?
Недвижимость лишней не бывает и если она стоит без жильцов, ей вполне можно найти применение, например, сдать в аренду, увеличив таким образом семейный бюджет.
Одно плохо – квартирантов отыскать непросто. На их поиски иногда тратятся месяцы, а жилье это время простаивает, хотя могло бы приносить стабильный доход.
Во многих населенных пунктах арендная плата жилого помещения составляет среднестатистическую заработную плату.
Вот и стоит подумать, как быстро сдать квартиру в надежные руки:
• О квартире вашей не узнают (что она сдается), пока вы не поведаете об этом миру. Для чего же еще созданы сайты о недвижимости? Войдя в Интернет-сеть, отыскиваете площадки, специализирующиеся на купле-продаже объектов недвижимого имущества. Заносите на страничку данные о вашей квартире. Можно прикрепить несколько фото для убедительности. Не забываете о контактных данных для связи с вами. И каждый день проверяете, не нашлись ли желающие арендовать жилище.
• Более узкий формат имеют объявления, данные в местных газетах, расклеенные на досках объявлений. Они не рассчитаны на спрос по всей стране. Зато потенциальные съемщики жилья окажутся совсем рядом.
• Не ленитесь спрашивать, не нужна ли кому квартира у своих многочисленных знакомых. Наверняка у друзей ваших друзей (родственников, коллег) найдется подходящая кандидатура. Например, дети решили пожить отдельно, студенты ищут подходящую комнату.
• Если хочется сдать квартиру срочно, за нее не выставляют баснословных сумм. Да, прибыль в сдаче жилья – не последнее дело. Но лучше взять сумму меньшую, зато квартира не будет пустовать, чем надеяться, что полгода простоя потом окупятся высокой стоимостью.
• Важно сразу определиться, какому контингенту вы можете доверить квартиру. То ли это будет семейная пара, то ли одинокие жильцы. Молодежь поможет с ремонтом, но и устроить вечеринки любит. Пожилые постояльцы спокойнее, но с их здоровьем генеральные уборки лягут на ваши плечи. Особо оговариваете условия для жильцов с детьми и домашними питомцами.
• Быстрее всего снимают квартиры, где царит полный порядок. Протертая пыль, косметический ремонт, чистота на кухне привлекательны для постояльцев.
• Добавляет скорости в сдаче меблировка. Часто квартиросъемщики еще не обзавелись собственным минимумом. Им обставленные комнаты предпочтительнее.
Еще процесс сдачи квартиры можно ускорить, обратившись в риэлтерское бюро. У них имеется уже готовая база клиентов.
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