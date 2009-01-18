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Франшиза для мало бизнеса

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Обсуждение опыта предпринимательства, организации и ведения собственного бизнеса. Обсуждение правовых аспектов ведения бизнеса.
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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,487
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Франшиза для мало бизнеса
Вследствие возникновения такого объекта договора, как франшиза, решение вопросов относительно формирование бренда значительно упростилось. Благодаря франшизе, продвижение и выход на рынок своего товара значительно ускоряется. Ведь используется уже известный бренд.

Все давно уже продумано и необходимо, лишь все это скопировать у себя. Некоторые головные компании даже готовы снабжать используемыми ими технологиями. Только в этом случае организация, которая смогла приобрести франшизу, обязана в четко придерживаться оговоренным заранее условиям.

Прежде всего, необходимо ознакомиться со всеми видами франшиз. Так как каждая из них имеет свои черты, которые способны повлиять на то, как в будущем нужно будет вести весь бизнес.

Так, для получения прав на использование запатентованных технологий необходимо производственная франшиза. Причем головная компания вправе требовать производить закупку сырья только у них.

Франшиза в бизнесе. Согласно этому предприятие удерживает имя, право использовать товарный знак, имеет высокую конкурентоспособность и другие элементы коммерческой деятельности. Открыв франшизу, фирма получает всестороннюю помощь.

Под товарной франшизой, разумеется, получение законных прав реализовывать тот или иной товар под своей торговой маркой, а также проводить определенное сервисное обслуживание.

А под конверсионной франшизой подразумевают возможность соединить компанию с брендом, и имеет права на него законное использование. И для главного офиса не понадобится создавать свой отдельный бренд, потому что он выполняет контроль ему дочерних предприятий.

Сервисная франшиза имеет право с помощью бренда предоставлять услуги. Для функционирования корпоративной франшизы понадобится заключение договора с двух сторон, и нанимать на работу менеджеров.

К предприятию, пожелавшему работать по франшизе, предъявляется список требований согласно уставу:

- сделать первый взнос;
- окончить курсы обучения;
- следить за контролем качества услуг, которые предоставляются, и реализующегося продукта;
- обязательно использовать товарные знаки и эмблему главной компании;
- придерживаться требований рыночных норм;
- уведомлять о проблемах на производстве.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Лучше купить франшизу или обойтись без неё?
__________________
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