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Франшиза для мало бизнеса
Вследствие возникновения такого объекта договора, как франшиза, решение вопросов относительно формирование бренда значительно упростилось. Благодаря франшизе, продвижение и выход на рынок своего товара значительно ускоряется. Ведь используется уже известный бренд.
Все давно уже продумано и необходимо, лишь все это скопировать у себя. Некоторые головные компании даже готовы снабжать используемыми ими технологиями. Только в этом случае организация, которая смогла приобрести франшизу, обязана в четко придерживаться оговоренным заранее условиям.
Прежде всего, необходимо ознакомиться со всеми видами франшиз. Так как каждая из них имеет свои черты, которые способны повлиять на то, как в будущем нужно будет вести весь бизнес.
Так, для получения прав на использование запатентованных технологий необходимо производственная франшиза. Причем головная компания вправе требовать производить закупку сырья только у них.
Франшиза в бизнесе. Согласно этому предприятие удерживает имя, право использовать товарный знак, имеет высокую конкурентоспособность и другие элементы коммерческой деятельности. Открыв франшизу, фирма получает всестороннюю помощь.
Под товарной франшизой, разумеется, получение законных прав реализовывать тот или иной товар под своей торговой маркой, а также проводить определенное сервисное обслуживание.
А под конверсионной франшизой подразумевают возможность соединить компанию с брендом, и имеет права на него законное использование. И для главного офиса не понадобится создавать свой отдельный бренд, потому что он выполняет контроль ему дочерних предприятий.
Сервисная франшиза имеет право с помощью бренда предоставлять услуги. Для функционирования корпоративной франшизы понадобится заключение договора с двух сторон, и нанимать на работу менеджеров.
К предприятию, пожелавшему работать по франшизе, предъявляется список требований согласно уставу:
- сделать первый взнос;
- окончить курсы обучения;
- следить за контролем качества услуг, которые предоставляются, и реализующегося продукта;
- обязательно использовать товарные знаки и эмблему главной компании;
- придерживаться требований рыночных норм;
- уведомлять о проблемах на производстве.
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Лучше купить франшизу или обойтись без неё?