Представленный и выпущенный в прошлом году виртуальный помощник Google Assistant на данный момент доступен лишь на смартфонах Pixel и Pixel XL, а также смарт-колонке Google Home. Кроме этого, он встроен в мессенджер Google Allo, но там его возможности сильно ограничены, и взаимодействовать с ним можно только с помощью текстовых сообщений. Однако, уже в скором времени Google Assistant должен появиться на Android TV и Android Wear 2.0. Кроме этого, Стивен Холл с популярного ресурса 9to5Google заявил, что Google Assistant заработает на устройствах линейки Nexus.
"Мне недавно сообщили, что Assistant в конце концов появится на Nexus 5X и 6P со следующим крупным обновлением", - написал Стивен Холл в Twitter.
Кроме этого, в сети также появилась информация, что Google Assistant заработает на телеприставке Nexus Player, что вполне логично, так как уже официально подтверждено появление ассистента на NVIDIA SHIELD TV.
Стивен Холл не уточнил, с каким именно обновлением Google Assistant появится на устройствах линейки Nexus. Это может быть как Android 7.1.2, тестирование которой стартовало ранее на этой неделе, так и какой-то из будущих релизов, но в любом случае это хорошая новость для владельцев этих устройств.
Также напомним, что Google добавила фирменного ассистента в пакет приложений Open GApps.
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