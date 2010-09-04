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Qualcomm и TDK объявили о создании совместного предприятия

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Qualcomm и TDK объявили о создании совместного предприятия

Компании Qualcomm Incorporated и TDK Corporation объявили о создании совместного предприятия под названием RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd. Это позволит бизнес-подразделению RFFE компании Qualcomm заниматься поставкой радиочастотных модулей и RF-фильтров для полностью интегрированных систем, предназначенных для мобильных устройств, а также Интернета вещей, автомобильной индустрии, подключённых к сети компьютеров и других портативных девайсов. При этом деятельность предприятия будет являться частью бизнеса группы TDK SAW.

"Происходящая экспансия мобильных технологий в различные индустрии, а также беспрецедентное развертывание многочастотных технологий 4G, в настоящее время достигающих более шестидесяти пяти частотных диапазонов 3GPP, требуют от производителей беспроводных решений более высокий уровень миниатюризации, интеграции и производительности, в особенности в части RFFE. 5G увеличит уровень сложности. В связи с этим способность обеспечить экосистему полноценным решением имеет важное значение, так как в этом случае наши клиенты смогут предоставлять соответствующие масштабные мобильные решения вовремя", - прокомментировал сделку Кристиано Амон, исполнительный вице-президент компании Qualcomm Technologies, Inc. и президент QCT.

С созданием RF360 Holdings у Qualcomm Technologies появятся возможности для проектирования и поставки продукции со всей линейкой компонентов, отвечающих за соединение, в глобальных масштабах, начиная от модемов/трансиверов и заканчивая антеннами в полностью интегрированной системе.

В распоряжении RF360 Holdings будет полный набор фильтров и технологий, в том числе технологии поверхностных акустических волн, поверхностных акустических волн с температурной компенсацией и объемных акустических волн, необходимых для поддержки широкого спектра диапазонных частот, развертываемых в сетях по всему миру. Кроме того, RF360 Holdings сделает возможным доставку RFFE-модулей от QTI, включающих в себя компоненты внешних интерфейсов. Эти компоненты включают в себя комплементарную систему металл-оксидного полупроводника, структуру типа кремний на диэлектрике и усилитель мощности на арсениде галлия, широкий портфель коммутаторов, настройки антенны, усилители с низким уровнем шума и ведущее в отрасли решение по отслеживанию огибающей.

Помимо создания совместного предприятия, компании Qualcomm и TDK планируют продолжать развивать своё технологическое сотрудничество с целью охвата широкого спектра передовых технологий для следующего поколения мобильной связи, Интернета вещей и автомобильной промышленности.

"Более тесное сотрудничество с компанией Qualcomm полностью вписывается в нашу стратегию развития. Это ещё один шаг, направленный на открытие новых перспективных возможностей для бизнеса TDK с помощью развития инновационности и конкурентоспособности компании в таких привлекательных отраслях будущего, как датчики, микроэлектромеханические системы, беспроводные зарядки и батареи. Наши клиенты извлекут очевидную выгоду из полученного портфеля уникальных и комплексных технологий и продуктов", - рассказал Шигенао Исигуро, президент и генеральный директор корпорации TDK.

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