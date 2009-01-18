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Имя: Алексей Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.01.2009 Сообщений: 12,483 Благодарностей: 4,440

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Ипотека для молодой семьи ипотека это кредит на жилье под определенный процент, на определенный срок (обычно это долгий период).







При оформлении ипотеки требуется небольшой пакет документов, и процент одобрения намного выше, чем по остальным кредитным продуктам, это первый плюс. Второй плюс - ежемесячный платеж по ипотеке, можно успешно подогнать под финансовые возможности, увеличив при этом срок.



Для многих молодых семей в нынешнее непростое время предусмотрена ипотека по специальным условиям для молодых семей. Данную помощь принято разделять на государственную и коммерческую. Рассматривая программу по ипотеке для молодых семей следует учитывать, что она является не отдельной акцией или подвидом продукта, а льготой в плане расширенных возможностей заемщиков по основным программам банка. Специальные условия наиболее мягкие, в сравнении с обычной коммерческой ипотекой. Но по - большому счету - это просто-напросто рекламный, завлекающий ход, который ничего общего не имеет с государственной поддержкой, субсидиями.



Специальные условия заключаются в увеличенном сроке погашения - до тридцати лет, также отсрочка выплаты сроком на два года на время строительства объекта, при рождении ребенка сроком до трех лет. Максимальная отсрочка платежа может составлять пять лет. При появлении ребенка, семейная пара может рассчитывать на понижение первоначального взноса до десяти процентов от суммы стоимости жилья. Еще одним моментом в специальных условиях может являться привлечение родителей молодой семьи в качестве созаемщиков. При расчете платежеспособности могут включить не только молодую семью, но и доходы их родителей. Как известно, молодым людям в сегодняшнее время нелегко найти работу, да еще и с хорошим заработком, именно поэтому привлечение доход родителей может стать определенной помощью в получении ипотеки.



Все эти условия и правила в основном распространяются на семейные пары, где возраст одного из супругов, а в неполных семьях родителя не превышает тридцати пяти. Процентная ставка варьируется от десяти до двенадцати .



Перед тем, как решиться на ипотеку, необходимо в первую очередь трезво оценить свои возможности, затем внимательно, не торопясь прочитать и изучить договор, дабы исключить просрочки, пени, штрафы в будущем.

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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



Вы пользовались программой ипотеки "молодая семья" или какой-то другой?



какие условия ипотеки для молодой семьи?



выгодно ли брать ипотечный кредит или лучшим жить в съемном жилье? На сегодняшний день без ипотеки многие люди не представляют иной возможности обзавестись жильем. Говоря простым языком -это кредит на жилье под определенный процент, на определенный срок (обычно это долгий период).При оформлениитребуется небольшой пакет документов, и процент одобрения намного выше, чем по остальным кредитным продуктам, это первый плюс. Второй плюс - ежемесячный платеж по ипотеке, можно успешно подогнать под финансовые возможности, увеличив при этом срок.Для многихв нынешнее непростое время предусмотрена ипотека по специальным условиям. Данную помощь принято разделять на государственную и коммерческую. Рассматривая программу по ипотекеследует учитывать, что она является не отдельной акцией или подвидом продукта, а льготой в плане расширенных возможностей заемщиков по основным программам банка. Специальные условия наиболее мягкие, в сравнении с обычной коммерческой ипотекой. Но по - большому счету - это просто-напросто рекламный, завлекающий ход, который ничего общего не имеет с государственной поддержкой, субсидиями.Специальные условия заключаются в увеличенном сроке погашения - до тридцати лет, также отсрочка выплаты сроком на два года на время строительства объекта, при рождении ребенка сроком до трех лет. Максимальная отсрочка платежа может составлять пять лет. При появлении ребенка, семейная пара может рассчитывать на понижение первоначального взноса до десяти процентов от суммы стоимости жилья. Еще одним моментом в специальных условиях может являться привлечение родителей молодой семьи в качестве созаемщиков. При расчете платежеспособности могут включить не только молодую семью, но и доходы их родителей. Как известно, молодым людям в сегодняшнее время нелегко найти работу, да еще и с хорошим заработком, именно поэтому привлечение доход родителей может стать определенной помощью в получении ипотеки.Все эти условия и правила в основном распространяются на семейные пары, где возраст одного из супругов, а в неполных семьях родителя не превышает тридцати пяти.Перед тем, как решиться на ипотеку, необходимо в первую очередь трезво оценить свои возможности, затем внимательно, не торопясь прочитать и изучить договор, дабы исключить просрочки, пени, штрафы в будущем.__________________________________________Авторские права на статью принадлежат mmgp.ruВы пользовалисьили какой-то другой?какиевыгодно ли братьили лучшим жить в съемном жилье?

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