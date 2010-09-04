Определены области-лидеры по привлечению иностранных инвестиций

В 2016 году наибольший объем иностранного капитала привлекли Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.
Как заявила Оксана Маркарова, которая является правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций - первым заместителем министра финансов, по итогам 2016 года, ведущими областями в области привлечения иностранных инвестиций области Украины стали: Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.
Оксана Маркарова также анонсировала в скором времени запуск нового интересного проекта. Речь идет о создании инвестиционного монитора, которой будет отслеживать инвестиционную привлекательность регионов. Его можно будет понимать и как своеобразный мониторинг эффективности местных органов власти, с точки зрения их отношения к инвесторам. Предполагается составить список из 10-15 критериев, которые касаются подключения, лицензирования, налогов. А оценивать критерии будет непосредственно бизнес.
Первый замминистра добавила, что, к сожалению, в Украине есть и «отстающие» регионы и города. Причем корень данной проблемы, зачастую, лежит в кадрах. О. Маркарова заметила, что уровень развития руководства в каждой из областей разный. Чиновница уверена, что далеко не все понимают значение привлечения инвестиций.
Отметим, что недавно запущенный Офис привлечения и поддержки инвестиций сейчас заканчивает разработку списка потенциальных инвесторов в экономику страны.
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