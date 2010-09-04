Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Определены области-лидеры по привлечению иностранных инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:34
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,796
Благодарностей: 2,152
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Определены области-лидеры по привлечению иностранных инвестиций

В 2016 году наибольший объем иностранного капитала привлекли Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.

Как заявила Оксана Маркарова, которая является правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций - первым заместителем министра финансов, по итогам 2016 года, ведущими областями в области привлечения иностранных инвестиций области Украины стали: Львовская, Ивано-Франковская и Винницкая области.

Оксана Маркарова также анонсировала в скором времени запуск нового интересного проекта. Речь идет о создании инвестиционного монитора, которой будет отслеживать инвестиционную привлекательность регионов. Его можно будет понимать и как своеобразный мониторинг эффективности местных органов власти, с точки зрения их отношения к инвесторам. Предполагается составить список из 10-15 критериев, которые касаются подключения, лицензирования, налогов. А оценивать критерии будет непосредственно бизнес.

Первый замминистра добавила, что, к сожалению, в Украине есть и «отстающие» регионы и города. Причем корень данной проблемы, зачастую, лежит в кадрах. О. Маркарова заметила, что уровень развития руководства в каждой из областей разный. Чиновница уверена, что далеко не все понимают значение привлечения инвестиций.

Отметим, что недавно запущенный Офис привлечения и поддержки инвестиций сейчас заканчивает разработку списка потенциальных инвесторов в экономику страны.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по привлечению инвестиций в стартап q3dm4pro Инвестирование в стартапы 9 29.11.2016 14:31
На Сахалине создано агентство по привлечению инвестиций Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 5 17.11.2016 11:36
Украина открыла офис по привлечению инвестиций dengov Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.11.2016 11:25
В Уфе определены лидеры по заработной плате Top Invest Новости в мире финансов и инвестиций 6 16.03.2016 18:14
Uber бьёт рекорды по привлечению инвестиций Bayan4eg Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2015 23:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Россия впервые не представлена в списке 100 крупнейших компаний мира
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар fred42
Пути решения проблемы с Forex MMSIC Group
От fred42 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар kobilnyk
Toyota отзовет в России более 100 тысяч Camry
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Haker
Интернет магазин - обложение налогом(Украина)
От Haker в разделе «Юридические вопросы»
Аватар disss
Перезагрузить страницу Статистика взломов WebMoney, выкладывайте свои случаи тут...
От disss в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар tiu-bik
Конкурс репостов Вконтакте. Июль 2015 ($100 от mmgp.ru)
От tiu-bik в разделе «Завершенные конкурсы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube