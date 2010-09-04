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"Газпром" станет единоличным владельцем Nord Stream 2 AG

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"Газпром" станет единоличным владельцем Nord Stream 2 AG

Сообщается, что на совете директоров “Газпрома”, который состоялся 1 февраля 2017 года, было согласовано приобретение компанией еще 50% акций Nord Stream 2 AG. В результате, доля прямого владения “Газпрома” в компании составит 100%.

В сообщении отмечается, что согласовано приобретение ПАО “Газпром” принадлежащих компании Gazprom Gerosgaz Holdings BV 30 тысяч акций компании Nord Stream 2 AG. Стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 швейцарских франков. Таким образом, будет выкуплено 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 млн. евро.

Отметим, что первый пакет акций Nord Stream 2 AG, который также составлял 50%, “Газпром” приобрел в декабре прошлого года.

Компанию Nord Stream 2 AG создали для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода “Северный поток-2”. Ее штаб-квартира находится в городе Цуг, Швейцария.

До последнего времени весь полный пакет акций Nord Stream 2 AG находился в собственности Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., которая является дочерней компанией “Газпрома”. Gazprom Gerosgaz зарегистрирована в Нидерландах.

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