Как улучшить кредитную историю?

Плохая кредитная характеристика может являться основной причиной отказа банка в выдаче кредитного продукта. Недобросовестные исполнители кредитных обязательств, должны знать, что они сами портят себе кредитную характеристику. А вот восстановить статус хорошего заемщика будет совсем не просто.
Запросить сведения из бюро кредитных историй
Если заемщику кредитные организации постоянно отказывают в оформлении кредитных продуктов. То лучше сделать запрос в кредитное бюро и узнать все сведения о себе. Это может сделать любой человек бесплатно не больше одного раза в год. Сведения из кредитного бюро нужно запросить через сайт организации или отправить письменный запрос по почте.
После того как будет получен ответ, ознакомитесь внимательно со сведениями указанными в отчете.
Ошибки в истории
Очень часто люди сталкиваются с ошибочными данными в отчете. То есть человек мог никогда не брать кредитов, а числиться злостным неплательщиком. Поверьте, бывает и такое. Сведения в организацию подают банковские служащие, они могут допустить опечатку или ошибку при вводе данных.
Поэтому, если была обнаружена ошибка в информации о физическом или юридическом лице. То нужно написать письменное заявление в бюро, с
просьбой исправить ложные сведения о человека.
Организация, которая собирает сведения о каждом человеке, обязательно рассмотрит заявку. Ответ будет даваться в письменной форме. Бюро может самостоятельно исправить искаженные сведения. Но иногда организация отказывается вносить изменение в историю заемщика.
Не отчаивайтесь, если сведения действительно ложные, то можно написать исковое заявление в судебную инстанцию. Если сможете доказать свою правоту, то суд обяжет исправить сведения о заемщике. В этом нет ничего сложного.
Что делать недобросовестным плательщикам
Если кредитная характеристика заемщика плохая, он являлся недобросовестным исполнителем долговых обязательств. То исправить полностью информацию в бюро не получиться. Учтите, что информация о каждом человеке храниться в организации более десяти лет.
Недобросовестный заемщик может частично улучшить свою характеристику. Для этого ему придется оформить кредит на небольшую сумму. Выплачивать ее нужно в соответствии с графиком, не нарушая сроки и условия кредитного договора. После того как он закроет кредитные обязательства, в бюро поступит информация об этом. И вот так постепенно, ему придется восстанавливать утраченное доверие перед банками.
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