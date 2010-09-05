Россияне начинают массово страховаться от особо опасных болезней

По данным аналитических центров, за последние годы, в России в несколько раз вырос спрос на медицинские страховки от опасных заболеваний. В первую очередь, это касается онкологии, а также подобных болезней, которые требуют дорогостоящей диагностики и длительного лечения.
В нынешней ситуации, стандартный полис добровольного медицинского страхования, не может в полной мере обеспечить максимально качественное лечение всех граждан. А при определённых серьёзных недугах (рак, пересадка органов, аортокоронарное шунтирование), он вообще не в состоянии помочь, т.к. подобное лечение является полностью платным.
Исходя из сложившейся ситуации, многие ведущие банковские учреждения и страховые компании предлагают свои клиентам оформить платный медицинский полис, который позволит оплачивать дорогостоящее лечение.
За 2016 год количество продаж данных продуктов увеличилось на 150%, по сравнению с предыдущим годом. При этом необходимо учитывать, что оформит страховку может не каждый. Страховщики очень серьёзно подходят к данному процессу и досконально изучают все представленные клиентом сведения. Таким образом, в платном полисе отказывают уже больным людям, а также тем, у кого в семье были случаи выявления серьёзных заболеваний до пенсионного возраста. И в большинстве случаев, если данный факт выявляется после заключения договора, то он может быть расторгнут страховщиком в любой момент.
В настоящее время, большинство экспертов советуют страхователям очень тщательно подходить к выбору банковского учреждения, осуществляющего страховку, и оформлению договора. По их мнению, данное направление страхования является относительно новым, поэтому в нём существует множество «подводных камней», с которыми можно столкнуться уже после наступления страхового случая.
Специально для mmgp.ru