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«Укрзализныця» запустила мобильное приложение по покупке билетов

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Старый Сегодня, 00:24
#1
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Пол: Мужской
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Регистрация: 04.09.2010
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награды Волшебный горшочек 
«Укрзализныця» запустила мобильное приложение по покупке билетов

Сейчас приложение доступно только для устройств на базе операционной системы Android.

2 февраля ПАО «Укрзализныця» запустила мобильное приложения, с помощью которого можно приобрести железнодорожные билеты онлайн через устройства на ОС Android.

Об этом сообщают в пресс-службе «Укрзализныци».

Вскоре приложение запустят и для устройств на базе iOS.
Скачать приложение для смартфонов и планшетов можно в Google Play.


Ранее уже сообщалось о намерениях «Укрзализныци» до конца года установить терминалы по продаже билетов на поезда на вокзалах. Это поможет повысить уровень продаж проездных документов и устранит нарушения во время их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

Источник.
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Старый Сегодня, 00:29
#2
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Russia
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.09.2008
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Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: «Укрзализныця» запустила мобильное приложение по покупке билетов
В других странах давно это уже сделали.
На iOS выйдет еще через несколько лет, это норма.
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