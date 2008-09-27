«Укрзализныця» запустила мобильное приложение по покупке билетов

Сейчас приложение доступно только для устройств на базе операционной системы Android.
2 февраля ПАО «Укрзализныця» запустила мобильное приложения, с помощью которого можно приобрести железнодорожные билеты онлайн через устройства на ОС Android.
Об этом сообщают в пресс-службе «Укрзализныци».
Вскоре приложение запустят и для устройств на базе iOS.
Скачать приложение для смартфонов и планшетов можно в Google Play.
Ранее уже сообщалось о намерениях «Укрзализныци» до конца года установить терминалы по продаже билетов на поезда на вокзалах. Это поможет повысить уровень продаж проездных документов и устранит нарушения во время их реализации, которые связаны с человеческим фактором.
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