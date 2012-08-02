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В России появилась новая схема отмывания денег

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Старый Сегодня, 00:23
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 111
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КП: 0.065
В России появилась новая схема отмывания денег


В России действует идеальная схема для отмывания денег, которую невозможно сдержать законом. Все, что нужно для её работоспособности - резидент и нерезидент РФ, и иск в суд.

Эта схема в 2016 году помогла вывести более 16 млрд рублей из Российской Федерации. Ключевым звеном мошеннической проделки являются действия сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Основной смысл кроется в том, что два юр. лица судятся, и в результате процесса они заключают мировой договор, который заставляет одну из сторон оплатить взыскание другому. Все ничего бы, если бы второе лицо, которому оплачивают долг — не являлся бы нерезидентом России. Таким образом, истец-нерезидент получает от ответчика деньги, и законным путем выводит деньги из страны.

Занимателен еще и тот факт, что процедура включает государственные структуры и полностью легализирует деньги. После получения приговора суда, истец обращается в ФССП для решения своего вопроса. Последняя служба снимает деньги со счета резидента РФ, переводит его на свой, а затем законным путем передают истцу.

Банк России рассказал, что им известно о такой схеме. По предварительным оценкам банка, эта схема вывела из страны около 37 млрд рублей. На каждый отдельный случай приходился перевод за границу от 400 млн до 5 млрд рублей через государственные структуры.

Основная проблема в том, что мошенники работают в рамках законов РФ и не могут быть призваны к ответственности. «Гениальность схемы в том, что она действует, не нарушая ни одного закона. Суды и ФССП работают по обычной схеме, выполняя свои прямые обязанности. Что касается банков, эти учреждения не видят ничего опасного в таких операциях, ведь это судебное решение, которое просто необходимо выполнять», — сообщили в Банке России.

Словить мошенников достаточно просто, и сделать это можно еще на стадии судебного процесса. "Фирмы-должники", как правило, имеют подставную отчетность. Все, что нужно - проверить реальную деятельность компании. Увы, чтобы вычислять хитрецов еще в суде, нужно проводить тщательную проверку отчетности компаний, на что у суда нет ресурсов и желания.

Бессильны в своих действиях и сотрудники ФССП, ведь они не могут ставить под вопрос решение судьи. ФССП и банки должны беспрекословно выполнять требования суда, и переводить средства по запросу судебных приставов.

Специально для mmgp.ru

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