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Лучшие украинские сервисы онлайн-платежей получили награды PaySpace Magazine

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награды Волшебный горшочек 
Лучшие украинские сервисы онлайн-платежей получили награды PaySpace Magazine

Победителям PaySpace Magazine Awards 2016 в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей» вручили дипломы. В декабре завершился онлайн-конкурс среди ведущих игроков отечественного рынка электронной коммерции и финансовых технологий PaySpace Magazine Awards 2016. В настоящее время продолжается награждение всех победителей. Так, редакция PaySpace Magazine вручила дипломы компаниям, занявшим призовые места в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей».

Больше всего голосов в открытом интернет-голосовании получила компания Portmone. В этом году предприятие отмечает 15 лет работы в Украине. Основными направлениями деятельности компании являются: электронная доставка клиентам счетов от поставщиков услуг (ЖКХ, телекоммуникационных компаний, операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, страховщиков); оплата клиентами счетов через интернет с помощью платежных карт; техническое обеспечение эквайринга международных платежных карт для интернет-магазинов и т.д.
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Награждение команды Portmone. Фото: PaySpace Magazine

Компания Portmone получила еще две награды: золото в номинации «Лучший сервис по переводу денег с карты на карту» и серебро в номинации «Лучший партнер интернет-магазинов».

Серебро в номинации «Лучший сервис онлайн-платежей» взяла компания iPay.ua. Этот сервис приема платежей в интернете всего за несколько лет стал одним из лидеров украинского рынка онлайн-платежей. На сайте компании каждый желающий может платить за услуги и товары, используя банковскую карту Visa или Mastercard любого банка мира. Своей основной миссией компания называет популяризацию интернет-расчетов среди населения Украины и предоставление клиентам качественного сервиса. К слову, директор iPay.ua победил в номинации «Эксперт года в e-commerce и FinTech».
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Награждение компании iPay.ua в лице ее директора Евгения Великанова. Фото: PaySpace Magazine

Третье место среди лучших сервисов онлайн-платежей заняла компания EasyPay. Эта электронная система платежей позволяет совершать самые популярные платежи онлайн, как то оплата интернет и ТВ, коммунальных услуг, штрафов, пополнение мобильных счетов, также переводить деньги и пополнять банковские карты. При этом оплачивать эти услуги с помощью EasyPay можно и наличными, используя терминалы компании по всей Украине. На сегодняшний день их сеть насчитывает более 8600 устройств.
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Компания EasyPay, кроме третьего места в данной номинации, заняла второе место в номинации «Лучший сервис по переводу денег с карты на карту» и стала победителем в номинации «Лучший провайдер платежных терминалов».

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Метки
новости, платежная система
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