Neuroever - neuroever.com

24EVER – Инвестиционная платформа цель которой - приумножать свободные денежные средства пользователей посредством доверительного управления.
Нейросетевая кластеризация
Мы начали с футбола и проанализировали более 1425,000 прошлом APL, Bundes league, Serie A, Premier division матчей с использованием передовых алгоритмов машинного обучения. С помощью этих данных, мы построили модель искусственного интеллекта, который выбирает предстоящие матчи, чтобы предсказать наиболее вероятного победителя. Текущая точность системы составляет 85%, и она по-прежнему улучшается!
Инвестиционные планы:
Цитата:
Инвестиционный план 1.7% каждые 24 часа.
СРОК - бессрочный Лимиты : $5-$5000
Начисление: 1.7% каждый день - если не выбирать матч.
Если выбираете матч, то может выпасть 1.9% - 2.2% - 2.5%.
Выплаты обрабатываются в течение 24 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.
Цитата:
С помощью нашего софта выбрав один из трёх предложенных матчей, Вы можете повлиять на процент который получите за сутки. Если вы не выбираете матч, программа автоматически выбирает матч с минимальным процентом!
Партнёрская программа:
8% — от ежедневных начислений ваших партнеров 1-го уровня
4% — от ежедневных начислений ваших партнеров 2-го уровня
2% — от ежедневных начислений ваших партнеров 3-го уровня
Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Самописный сприпт
- Мин. вклад $5 мак.вклад $5000
- Мин. вывод $0.25
- Сайт поддерживает язык: английский, русский
Ответы на вопросы
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 1. ЧТО ТАКОЕ 24EVER?
- 24EVER – Инвестиционная платформа цель которой - приумножать свободные денежные средства пользователей посредством доверительного управления.
2. КОГДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ?
- Проценты начисляются по истечению 24 часов после инвестирования.
3. КАКИЕ ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОЕКТЕ?
- На данный момент, в проекте используются 4 ПС: PAYEER, ADVCash, Perfect Money, OKPAY. По мере развития проекта кол-во ПС будет увеличиваться.
4. В ТЕЧЕНИИ КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЯВКА НА ВЫВОД?
- Все заявки на вывод средств обрабатываются в течении 24 часов в ручном режиме!
5. ПРЕДУСМОТРЕННА ЛИ В ПРОЕКТЕ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА?
- В проекте 3х уровневая партнерская программа 5% 3% 1%!
6. КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ!?
- Если вы хотите начать зарабатывать в 24EVER, Вам необходимо инвестировать сумму от $5 до $5000.
7. КАК РАБОТАЕТ ФОРТУНА?
- Во вкладке Фортуна вам будет предложено 3 матча на выбор, выбрав один из матчей наш Софт выберет максимально точный исход данного события, исходя от коэфициента на матч вы получаете процент за сутки от 1.7% до 2.5%.
8. ЧТО ЕСЛИ НЕ ВЫБИРАТЬ МАТЧИ В ФОРТУНЕ?
- Робот ежедневнно выбирает стабильный процент 1.7%!
9. ЧТО ТАКОЕ БОНУС 20$?
- Бонус $20 это кредитование от нашего сервиса для возможности бесплатного тестирования и дальнейшего дохода без вложений!
10. МОЖНО ЛИ ВЫВОДИТЬ ДЕНЬГИ С БОНУСНЫХ!?
- Да! После того как вы покроете $20 кредитных баланс переходит на рабочий и вы можете выводить деньги без вложений!
11. КАК РАБОТАЕТ НАШ СОФТ?
- Мы разработали софт на основе Нейросетевой кластеризации, которая позволят предсказывать максимально точные прогнозы на футбольные матчи и выдает лучшие коэфициенты в Букмекерской Конторе.