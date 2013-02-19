Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Neuroever - neuroever.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:18
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,648
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 1
КП: 0.274
Neuroever - neuroever.com
Я не Админ/Владелец проекта, предлагаю проект для Вашего ознакомления.

Старт проекта: 03.02.2017


Neuroever


О Проекте:
Цитата:

24EVER – Инвестиционная платформа цель которой - приумножать свободные денежные средства пользователей посредством доверительного управления.
Нейросетевая кластеризация
Мы начали с футбола и проанализировали более 1425,000 прошлом APL, Bundes league, Serie A, Premier division матчей с использованием передовых алгоритмов машинного обучения. С помощью этих данных, мы построили модель искусственного интеллекта, который выбирает предстоящие матчи, чтобы предсказать наиболее вероятного победителя. Текущая точность системы составляет 85%, и она по-прежнему улучшается!





Инвестиционные планы:


Цитата:
Инвестиционный план
1.7% каждые 24 часа.
СРОК - бессрочный
Лимиты : $5-$5000
Начисление: 1.7% каждый день - если не выбирать матч.
Если выбираете матч, то может выпасть 1.9% - 2.2% - 2.5%.

Выплаты обрабатываются в течение 24 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.
Цитата:

С помощью нашего софта выбрав один из трёх предложенных матчей, Вы можете повлиять на процент который получите за сутки. Если вы не выбираете матч, программа автоматически выбирает матч с минимальным процентом!


Партнёрская программа:
8% — от ежедневных начислений ваших партнеров 1-го уровня
4% — от ежедневных начислений ваших партнеров 2-го уровня
2% — от ежедневных начислений ваших партнеров 3-го уровня

Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Самописный сприпт
- Мин. вклад $5 мак.вклад $5000
- Мин. вывод $0.25
- Сайт поддерживает язык: английский, русский


Ответы на вопросы

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. ЧТО ТАКОЕ 24EVER?
- 24EVER – Инвестиционная платформа цель которой - приумножать свободные денежные средства пользователей посредством доверительного управления.

2. КОГДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ?
- Проценты начисляются по истечению 24 часов после инвестирования.

3. КАКИЕ ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ПРОЕКТЕ?
- На данный момент, в проекте используются 4 ПС: PAYEER, ADVCash, Perfect Money, OKPAY. По мере развития проекта кол-во ПС будет увеличиваться.

4. В ТЕЧЕНИИ КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАЯВКА НА ВЫВОД?
- Все заявки на вывод средств обрабатываются в течении 24 часов в ручном режиме!

5. ПРЕДУСМОТРЕННА ЛИ В ПРОЕКТЕ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА?
- В проекте 3х уровневая партнерская программа 5% 3% 1%!

6. КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ!?
- Если вы хотите начать зарабатывать в 24EVER, Вам необходимо инвестировать сумму от $5 до $5000.

7. КАК РАБОТАЕТ ФОРТУНА?
- Во вкладке Фортуна вам будет предложено 3 матча на выбор, выбрав один из матчей наш Софт выберет максимально точный исход данного события, исходя от коэфициента на матч вы получаете процент за сутки от 1.7% до 2.5%.

8. ЧТО ЕСЛИ НЕ ВЫБИРАТЬ МАТЧИ В ФОРТУНЕ?
- Робот ежедневнно выбирает стабильный процент 1.7%!

9. ЧТО ТАКОЕ БОНУС 20$?
- Бонус $20 это кредитование от нашего сервиса для возможности бесплатного тестирования и дальнейшего дохода без вложений!

10. МОЖНО ЛИ ВЫВОДИТЬ ДЕНЬГИ С БОНУСНЫХ!?
- Да! После того как вы покроете $20 кредитных баланс переходит на рабочий и вы можете выводить деньги без вложений!

11. КАК РАБОТАЕТ НАШ СОФТ?
- Мы разработали софт на основе Нейросетевой кластеризации, которая позволят предсказывать максимально точные прогнозы на футбольные матчи и выдает лучшие коэфициенты в Букмекерской Конторе.


Чат проекта

Выплаты:
Цитата:
Выплаты обрабатываются в течение 24 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее
Проект принимает на данный момент: Perfectmoney, Payeer, OkPay, AdvCash




Мой вклад
Цитата:
14:26 03.02.17 Transfer 162911261 U12810577
-50.25 Sent Payment 50.00 USD to account U12810577. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: Payment 24Ever
__________________
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Последний раз редактировалось bespo6ta; Сегодня в 00:30.
bespo6ta на форуме  
Старый Сегодня, 00:29
#2
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,129
Благодарностей: 238
КП: 0.162
Re: Neuroever - neuroever.com
давненько вас небыло ТС
пошел за кошельком, ща буду депать
__________________
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Долгоиграющий почасовик
Инновационная играс выводом денег
svn1975 на форуме  
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