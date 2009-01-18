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Моментальные кредитные карты

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#1
MMGP
 
Имя: Алексей
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Моментальные кредитные карты
Кредитные карты последнее время пользуются все большей популярностью у населения, многие люди предпочитают совершать покупки с помощью данного платежного инструмента, через некоторое время возвращая задолженность банку. Выпуск моментальных кредитных карт в настоящее время предлагается различными банками, которые стремятся увеличить собственную клиентуру.

Как правило, для получения пластиковой карты для банковских расчетов необходимо предоставить паспорт, сообщить номер мобильного телефона, кроме того, сотрудники банка могут сфотографировать вас для внесения в клиентскую базу. Рассмотрение заявки на получение кредитной карты может занять несколько минут, а непосредственный выпуск карты может осуществляться прямо в отделении банка.

Отметим, что, как правило, кредитная карта, выпущенная моментально, имеет некоторые ограничения при проведении платежей, а также небольшой кредитный лимит. Кроме того, нередко процентная ставка по моментальным кредитным картам может быть достаточно высока, потому что данные платежные инструменты часто оформляются в торговых центрах, где много людей делают спонтанные покупки.

Перед тем, как оформить моментальную кредитную карту, стоит внимательно изучить условия предоставления займа, поскольку нередко банки предлагают очень высокие проценты по кредитной карте, а также небольшие кредитные лимиты. Кроме того, быстрый способ оформления кредитки предлагают различные банковские организации, имеющие небольшое количество отделений, поэтому владелец подобного платежного инструмента может столкнуться с проблемой погашения задолженности.

Для того чтобы найти наиболее выгодное предложение по моментальному выпуску кредитной карты, стоит воспользоваться специализированными сайтами в сети интернет, например сайт, где вы можете найти структурированную информацию по различным видам кредитных продуктов, предлагаемых разными банками.

Также отметим, что некоторые банки предлагают своим клиентам оформить кредитные карты в режиме онлайн, оставив заявку на специализированном сайте, а также осуществляют доставку кредитных карт в удобное для заемщика место за дополнительную плату. Полученные кредитные карточки необходимо активировать по телефону, с помощью платежного или банковского терминала.
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Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

приходилось ли вам пользоваться моментальными кредитными картами? как оформить и получить? какие преимущества и недостатки?
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tiu-bik на форуме  
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