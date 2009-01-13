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Жители Украины получили 2,5 млрд долларов в прошлом году.

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Старый Сегодня, 00:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
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Жители Украины получили 2,5 млрд долларов в прошлом году.


В прошлом году, жители Украины получили в общей сложности 2,5 миллиарда американских долларов с помощью систем переводов денежных средств. Это составляет в семь раз больше, чем было переведено гражданами за границу.

Украина продолжает быть страной-реципиентом международных переводов. Нерезиденты с каждым годом все более увеличивают суммы переводов.

Национальный Банк отмечает, что на территории Украины можно совершить перевод средств с помощью 39 платежных систем.

В 2015 году сумма денежных средств из-за границы составила 2,5 миллиарда американских долларов.
В 2014г. сумма составила - 4 миллиарда долларов США.
В 2013г. - 8,5 миллиардов долларов США.
В 2012г. - 7,5 миллиардов долларов США.

Самой популярной системой для внутреннего перевода средств является "Почтовый перевод". (164 миллиона переводов на сумму 1200 миллионов долларов).
Среди систем международного перевода средств - "Western Union". (40% всех международных переводов в Украину).

специально для mmgp.ru
уникальность текста 98%
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 00:22
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,324
Благодарностей: 5,702
Записей в блоге: 2
КП: 0.234
Re: Жители Украины получили 2,5 млрд долларов в прошлом году.
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
В 2015 году сумма денежных средств из-за границы составила 2,5 миллиарда американских долларов.
В 2014г. сумма составила - 4 миллиарда долларов США.
В 2013г. - 8,5 миллиардов долларов США.
В 2012г. - 7,5 миллиардов долларов США.
Тенденция поступлений, как показывает статистика - снижается. Скорее всего из за того, что заробитчане выезжают сами и забирают с собой семьи. На Украину мало кто надеется. При "злочынний влади" переводы в страну были на порядок выше...
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