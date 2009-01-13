Жители Украины получили 2,5 млрд долларов в прошлом году.

В прошлом году, жители Украины получили в общей сложности 2,5 миллиарда американских долларов с помощью систем переводов денежных средств. Это составляет в семь раз больше, чем было переведено гражданами за границу.
Украина продолжает быть страной-реципиентом международных переводов. Нерезиденты с каждым годом все более увеличивают суммы переводов.
Национальный Банк отмечает, что на территории Украины можно совершить перевод средств с помощью 39 платежных систем.
В 2015 году сумма денежных средств из-за границы составила 2,5 миллиарда американских долларов.
В 2014г. сумма составила - 4 миллиарда долларов США.
В 2013г. - 8,5 миллиардов долларов США.
В 2012г. - 7,5 миллиардов долларов США.
Самой популярной системой для внутреннего перевода средств является "Почтовый перевод". (164 миллиона переводов на сумму 1200 миллионов долларов).
Среди систем международного перевода средств - "Western Union". (40% всех международных переводов в Украину).
специально для mmgp.ru
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