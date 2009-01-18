На финансовом рынке услуг и предложений огромное количество продуктов, чтобы выбрать наиболее экономичный и приемлемый в расчетах вариант, пользуются услугами кредитных брокеров
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Кредитный брокер
это посредник между финансовым учреждением и заемщиком.
В работе упрощает взаимодействие между банком и лицом, желающим получит кредит, но в случае работы с непроверенными лицами это взаимодействие только усложняется
Работает брокер, как правило, с комиссионным вознаграждением за выполненные услуги, поэтому кредит станет заемщику дороже.
Рынок брокерства у нас еще очень молодой, многие скептически смотрят на такой вид посреднических услуг, но на финансовом рынке других стран услуга распространена.
Оплату труда брокерам осуществляют по факту проделанной работы, но бывают случаи и полной предоплаты, чаще всего этот вариант допустим для проверенных фирм.
Перед началом работы заключается договор о сотрудничестве, куда закладываются вопросы для решения и предполагаемое комиссионное вознаграждение.
Конечно, в случае работы с проверенными и надежными фирмами клиент сокращает время нахождения в инстанциях разных уровней, так как список для потенциального кредитования значительный.
Понимая цели кредитования конкретного лица, кредитный брокер может выбрать экономически более выгодный банковский продукт с минимальными комиссиями и сопровождающими условиями. Особенно, когда это касается сложных сделок, где фигурируют имущественные права, ценные бумаги, а также нестандартные виды услуг. Часто задействуют брокеров в ведении переговоров по вопросу предоставления гарантий, в факторинговых операциях и пр. Он сможет в индивидуальном порядке обратить внимание банка на потребности и нужды клиента, учесть индивидуальные особенности производства либо торговли заемщика.
Проводя такую стратегию, пользуясь не стандартным подходом в ведении переговоров и отстаивая конкретную задачу можно выиграть определенный финансовый бонус, который будет интересен клиенту брокера. Ведь не секрет, что заемщик в большей своей массе не владеет терминологией, не понимает до конца экономического смысла сделки и выбирает то, что ему предлагает банк, а часто это стандартизированные продукты.
Иногда, незначительный выигрыш в предоставленном проценте сводит на нет положительную кредитную историю заемщика, поэтому внимательно подходите к авторитету фирмы, с которой оформляете посреднические услуги.
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