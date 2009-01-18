Как выбраться из долгов?
Очень часто люди попадают в ситуацию, когда нечем платить за кредит, квартплату. Денег еле хватает от зарплаты до зарплаты. А тут еще долги банковским учреждениям, за просрочку которых начисляются бешеные проценты. Голова идет кругом, что делать и как выбраться из долгов.
Составить план расходов.
Чтобы правильно распределить свою заработную плату. Нужно составить статьи своих расходов, куда уходит основная часть денежных средств. Конечно, любой должник может ответить, что на долги перед кредитными организациями и платежи за коммунальные услуги.
Как только будет составлен план расходов на месяц, нужно провести анализ. И посмотреть какую статью можно уменьшить, тем самым сэкономить небольшую сумму денег. Эти денежные средства нужно направить на возвращение долгов. Небольшими суммами будет увеличиваться ежемесячные платежи по кредитам, это позволит быстрее закрыть кредитное обязательство.
Найти дополнительный заработок
Нужно найти дополнительный заработок. Денежные средства, которые будут зарабатываться нужно, направлять на погашение долгов. Заработок можно найти в интернете. Сейчас во всемирной паутине представлено много способов, как увеличить свой доход. Учтите, что денежные средства придется получать не просто так, а за выполнение работы. Не стоит вестись на рекламу, где можно быстро и много заработать.
Выплачивайте кредиты
Если есть возможность, то лучше занять денежные средства у знакомых и погасить ими кредиты. Так как знакомые не будут давать денежные средства под проценты.
Если нет такой возможности, то посмотрите в банках все кредитные продукты и выберите самый подходящий с маленькой процентной ставкой. Может быть, стоит взять один кредит с наименьшей процентной ставкой, и закрыть им другие долговые обязательства. Тем самым должник сможет сэкономить на процентах по кредиту.
Распродажа имущества
Если не получается выбраться из долговой ямы, то можно попробовать распродать свое имущество. Конечно, никто не советует продавать машину или квартиру. Для начала можно найти вещи, которые вам не нужны, и попробовать их продать. В интернете есть бесплатные сайты объявлений, на которые можно выложить товары. Указав их описание и стоимость. Так же есть специализированные магазины, где скупаются различные вещи и предметы.
Вырученные денежные средства нужно использовать в счет погашение долговых обязательств. Так потихонечку, медленно, но верно должник сможет избавиться от долгов.
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