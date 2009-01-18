Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,307 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как выбраться из долгов?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обучение основам финансовой грамотности. Обсуждение всех нюансов, помогающих добиться успеха.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:07
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,483
Благодарностей: 4,440

награды Волшебный горшочек 
Как выбраться из долгов?
Как выбраться из долгов?



Очень часто люди попадают в ситуацию, когда нечем платить за кредит, квартплату. Денег еле хватает от зарплаты до зарплаты. А тут еще долги банковским учреждениям, за просрочку которых начисляются бешеные проценты. Голова идет кругом, что делать и как выбраться из долгов.

Составить план расходов.

Чтобы правильно распределить свою заработную плату. Нужно составить статьи своих расходов, куда уходит основная часть денежных средств. Конечно, любой должник может ответить, что на долги перед кредитными организациями и платежи за коммунальные услуги.
Как только будет составлен план расходов на месяц, нужно провести анализ. И посмотреть какую статью можно уменьшить, тем самым сэкономить небольшую сумму денег. Эти денежные средства нужно направить на возвращение долгов. Небольшими суммами будет увеличиваться ежемесячные платежи по кредитам, это позволит быстрее закрыть кредитное обязательство.

Найти дополнительный заработок

Нужно найти дополнительный заработок. Денежные средства, которые будут зарабатываться нужно, направлять на погашение долгов. Заработок можно найти в интернете. Сейчас во всемирной паутине представлено много способов, как увеличить свой доход. Учтите, что денежные средства придется получать не просто так, а за выполнение работы. Не стоит вестись на рекламу, где можно быстро и много заработать.

Выплачивайте кредиты

Если есть возможность, то лучше занять денежные средства у знакомых и погасить ими кредиты. Так как знакомые не будут давать денежные средства под проценты.

Если нет такой возможности, то посмотрите в банках все кредитные продукты и выберите самый подходящий с маленькой процентной ставкой. Может быть, стоит взять один кредит с наименьшей процентной ставкой, и закрыть им другие долговые обязательства. Тем самым должник сможет сэкономить на процентах по кредиту.

Распродажа имущества

Если не получается выбраться из долговой ямы, то можно попробовать распродать свое имущество. Конечно, никто не советует продавать машину или квартиру. Для начала можно найти вещи, которые вам не нужны, и попробовать их продать. В интернете есть бесплатные сайты объявлений, на которые можно выложить товары. Указав их описание и стоимость. Так же есть специализированные магазины, где скупаются различные вещи и предметы.

Вырученные денежные средства нужно использовать в счет погашение долговых обязательств. Так потихонечку, медленно, но верно должник сможет избавиться от долгов.
__________________________________________
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрация на форуме MMGP
tiu-bik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Взыскание долгов Pavel_b Юридические вопросы 10 03.08.2012 21:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Geronimo
Где проверяете водность текста, каких норм придерживаетесь?
От Geronimo в разделе «Копирайтинг»
Аватар Бугор
БА "WM-K" (непубличный) - www.club-stroysam.ru
От Бугор в разделе «Архив: Интернет-биржи»
Аватар kislov
ERP-Finance-возврат рефских до 100% от депо
От kislov в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Артур Черенков
Платные прогнозы от betsclub.pro
От Артур Черенков в разделе «Прогнозы»
Аватар tanrad
Lie to me/Теория Лжи
От tanrad в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
golde-igra - golde-igra.ru - Золотая Игра
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube