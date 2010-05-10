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Студентку-сироту из Красноярского края обвинили в незаконном обогащении

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#1
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Студентку-сироту из Красноярского края обвинили в незаконном обогащении


В Красноярском крае, есть небольшой город Лесосибирск и нем живет 18-летняя студентка-сирота по имени Ирина, которая учится в местном университете на социального работника и проживает в университетском общежитии.

Девушка получает на банковскую карточку пособие (по потери кормильца) в размере почти 9 000 рублей и вот не так давно, когда она в очередной раз снимала деньги со своей карточки, получив чек, она не поверила своим глазам - баланс на квитанции выданной из банкомата показывал, что у неё на карточке оказалась сумма в размере более 300 тысяч рублей - сумма для неё просто умопомрачительная.

Такие деньги она ни от кого не ждала, поэтому сразу обратилась в отделение банка выдавшего ей карту, чтобы они разобрались - а в чем собственно дело, откуда вдруг такая сумма? Скорее всего это ошибка заявила она сотрудникам банка. Но нет, сотрудники банка, после проверки сказали ей что это не ошибка и что они не нашли отправителя этих крупных денег. И по всей логике, раз банк не обнаружил кому принадлежал зачисленные на карту деньги, то значит девушка может пользоваться ими - вот примерно к этому и свелось расследование её банка.

Девушка по своей неопытности и молодости, так и поступила - она начала их тратить. Да она вообще подумала, что это какой-то перерасчет её пособия и ей просто доначислили недостающие деньги. Поэтому она "на радостях" заплатила за учебу и купила себе новый ноутбук.

Однако, по прошествии какого-то времени отправитель денег всё же обнаружился и написал заявление в полицию, и вот теперь девушку обвиняют в "незаконном обогащении". Отправителем денег оказался Пенсионный фонд России - это они по ошибке отправили ей эту крупную сумму денег и кстати, это были просто их бюджетные средства. Теперь они обвиняют её в краже, причем в краже бюджетных средств, а это уже серьезная уголовная статья и ей грозит до 2-х лет отсидки в колонии.

На стороне Ирины выступает её адвокат г-н Лапин и конечно, он утверждает, что у Ирины не было никакого умысла на кражу этих средств, так как из-за слов сотрудников банков предполагалось, что средства были переведены ей законно.

И это сейчас руководство банка заявляет, что при получении крупных переводов, которые вы не ждете, то лучше всего тогда написать заявление в банк на проведение расследование, но когда Ирина обращалась к ним, то они этого же не говорили. Странно. Странно, что сотрудницы банка проигнорировали эту инструкцию и никак не информировали Ирину.

Пока ещё расследование этого случая продолжается, но Ирина говорит, что она будет брать академический отпуск и возвращать средства частями. Пенсионный фонд на это радостно потирает руки. Ждут своих денег. В ином случае угрожают тюрьмой.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5894d42194943
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