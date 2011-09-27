Компания Jobaline привлекла $3,5 млн для расширения платформы с почасовой работой

Сервис Jobaline привлек $3,5 млн в новом раунде приема инвестиций, для расширения своей двуязычной платформы предоставляющей возможность поиска почасовой работы и увеличить число сотрудников компании.
Основными инвесторами стали Madrona Venture Group, Trilogy Equity Partners, Founder’s Co-op, во главе с компанией из Сиэтла Rudy Gadre. По словам генерального директора Jobaline Дага Джонсона, также в этом раунде приняли участие несколько ангелов с северо-запада.
Для Джонсона привлечение такой суммы инвестиций является значимым событием, так как это его первая "победа" с момента вступления на должность генерального директора, в сентябре 2016 года.
Директор Jobaline, подчеркнул тот факт, что число почасовых рабочих в США растет с каждым годом. Число работодателей заинтересованных в таких сотрудниках также показывает тенденцию роста. Но самой большой проблемой в этой ситуации, выступает проблема нахождения подобных сотрудников в интернете. Работодателю будет неудобно использовать LinkedIn, по причине наличия большого объема резюме без возможности нормального ранжирования. Jobaline помогает избежать этих проблем, и обеспечить большие компании возможность устранить пробелы в рекрутинге на почасовую работу.
По словам представителей стартапа, сумма полученных средств будет использована для расширения клиентской базы, улучшения платформы и роста общего числа сотрудников на 25%.
Основной целью платформы, является помощь компаниям в поиске высококвалифицированных почасовых рабочих, от мытья посуди и ландшафтного дизайна, до строительства.
В этому моменту, общая сумма привлеченных инвестиций составляет $18,5 млн.
Перевод специально для MMGP.ru