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Компания Jobaline привлекла $3,5 млн для расширения платформы с почасовой работой

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Компания Jobaline привлекла $3,5 млн для расширения платформы с почасовой работой

Сервис Jobaline привлек $3,5 млн в новом раунде приема инвестиций, для расширения своей двуязычной платформы предоставляющей возможность поиска почасовой работы и увеличить число сотрудников компании.

Основными инвесторами стали Madrona Venture Group, Trilogy Equity Partners, Founder’s Co-op, во главе с компанией из Сиэтла Rudy Gadre. По словам генерального директора Jobaline Дага Джонсона, также в этом раунде приняли участие несколько ангелов с северо-запада.

Для Джонсона привлечение такой суммы инвестиций является значимым событием, так как это его первая "победа" с момента вступления на должность генерального директора, в сентябре 2016 года.

Директор Jobaline, подчеркнул тот факт, что число почасовых рабочих в США растет с каждым годом. Число работодателей заинтересованных в таких сотрудниках также показывает тенденцию роста. Но самой большой проблемой в этой ситуации, выступает проблема нахождения подобных сотрудников в интернете. Работодателю будет неудобно использовать LinkedIn, по причине наличия большого объема резюме без возможности нормального ранжирования. Jobaline помогает избежать этих проблем, и обеспечить большие компании возможность устранить пробелы в рекрутинге на почасовую работу.

По словам представителей стартапа, сумма полученных средств будет использована для расширения клиентской базы, улучшения платформы и роста общего числа сотрудников на 25%.

Основной целью платформы, является помощь компаниям в поиске высококвалифицированных почасовых рабочих, от мытья посуди и ландшафтного дизайна, до строительства.

В этому моменту, общая сумма привлеченных инвестиций составляет $18,5 млн.

Перевод специально для MMGP.ru
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Метки
инвестиции, привлечение денег, работа, сервис, стартап
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