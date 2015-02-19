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Самым прибыльным активом за много лет оказались казначейские облигации США

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Старый Сегодня, 22:17
#1
Форекс-блогер
 
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Самым прибыльным активом за много лет оказались казначейские облигации США


Из почти 26 тысяч акций в базе данных компании Hendrik Bessembinder’s большинство оказалось убыточными. Портфель Bessembinder в ходе исследования показал, что управляемые фондами портфели оказываются чаще всего хуже показателей самого рынка.

Среднемесячный доход для акций США с 1926 по 2015 год составил порядка 1,13% в сравнении со среднемесячной ставкой ГКО 0,38%.

Exxon Mobil Corp. практически единственный генерирует около 3 процентов от общего благосостояния рынка, а также Apple Inc. около 2 процентов.

58% от все акций так и не смогли побить показатели прибыли по казначейским облигациям.


Переведено специально для MMGP.ru
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sunmistik вне форума  
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