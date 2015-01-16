Пенсионный Фонд по ошибке перевел 330 тысяч рублей молодой девушке.

Инцидент произошел в Красноярском крае. Пенсионный фонд, из-за сбоя и ошибки в программе, перевел на пенсионную карточку восемнадцатилетней девушки 330 тысяч рублей. В банке ей не смогли ответить почему пришла такая сумма и девушка решила что произошел перерасчет средств и былы выплачены дополнительные суммы. Вскоре, она обналичила деньги.
Пенсионный Фонд, после того как обнаружил ошибку, сразу обратился банк. В банке сообщили что деньги с карты сняты. Девушка проигнорировала все попытки фонда связаться с ней. После попыток связаться с девушкой, было написано заявлению в милицию и возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
После того, как с девушкой связались правоохранительные органы, она заявила, что все деньги потрачены.
В ГУ МВД не сообщают, какая причина выплаты пенсии девушке и является ли она инвалидом. По статье предусмотрено лишение свободы до двух лет.
специально для mmgp.ru
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