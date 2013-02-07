megapolis-inv.com - Megapolis-inv

Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действию
Megapolis-inv
Старт проекта 21.01.2017 г.
Языки: RU
Тарифы
2,5% в день на 30 дней
Цитата:
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Megapolis 50%24..30%24.10%24. – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.
Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.
Megapolis 50%24..30%24.10%24. рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:
- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании, Megapolis 50%24..30%24.10%24. помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.
- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.
Данное направление включает в себя:
- Social Media Marketing
- CPA Marketing
- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)
- Тизерная и таргетированная реклама
- Баннерная реклама
- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций. Наиболее распространенные сферы:
- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)
- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. поддержка)
- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)
- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)
Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.
Megapolis 50%24..30%24.10%24. - это ключ к Вашему финансовому успеху.
, сумма вклада от 10 – 999 рублей.
8% в день на 90 дней
, сумма вклада от 300 – 49 999 рублей.
10% в день на 150 дней
, сумма вклада от 2 000 – 150 000 рублей.
5% на 24 часа
, сумма вклада от 100 – 8 000 рублей.
10% на 24 часа
, сумма вклада от 500 – 25 000 рублей.
30% в сутки на 7 дней
, сумма вклада от 3 000 – 65 000 рублей, с выплатой в конце срока
100% через 15 дней
, сумма вклада от 5 000 – 20 000 рублей, с выплатой в конце срока
Начисление процентов ежедневно. Вывод средств автоматически. Комиссия на вывод 0%.
Минимальная сумма инвестиции составляет 10.00 рублей.
Максимальная сумма 150000.00 рублей.
Минимальная сумма вывода составляет 10.00 руб.
Максимальная сумма вывода не ограничена.
Партнерская программа
Трехуровневая партнерская программа – 7% - 2% - 1%
Платежные системы
Payeer, PerfectMoney, Qiwi Wallet, Yandex Money
Домен
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Мой вклад
Цитата:
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Domain Name: MEGAPOLIS-INV.COM
Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Sponsoring Registrar IANA ID: 2487
Whois Server: whois.internet.bs
Referral URL: http://www.internet.bs
Name Server: CLOUD1.BLITZ-HOST.COM
Name Server: CLOUD2.BLITZ-HOST.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 16-jan-2017
Creation Date: 16-jan-2017
Expiration Date: 16-jan-2018
03.02.2017 16:02:30
1486126948772
5 580,00 руб.
5 580,00 руб.
Visa QIWI Wallet +79041458ххх
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