megapolis-inv.com - Megapolis-inv Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действию



Megapolis-inv







Старт проекта 21.01.2017 г.

Языки: RU



Цитата: Megapolis 50%24..30%24.10%24. – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.

Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.

Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.

Megapolis 50%24..30%24.10%24. рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:

- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании, Megapolis 50%24..30%24.10%24. помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.

- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.

Данное направление включает в себя:

- Social Media Marketing

- CPA Marketing

- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)

- Тизерная и таргетированная реклама

- Баннерная реклама

- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций. Наиболее распространенные сферы:

- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)

- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. поддержка)

- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)

- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)

Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.

Megapolis 50%24..30%24.10%24. - это ключ к Вашему финансовому успеху. Тарифы



2,5% в день на 30 дней, сумма вклада от 10 – 999 рублей.

8% в день на 90 дней, сумма вклада от 300 – 49 999 рублей.

10% в день на 150 дней, сумма вклада от 2 000 – 150 000 рублей.

5% на 24 часа, сумма вклада от 100 – 8 000 рублей.

10% на 24 часа, сумма вклада от 500 – 25 000 рублей.

30% в сутки на 7 дней, сумма вклада от 3 000 – 65 000 рублей, с выплатой в конце срока

100% через 15 дней, сумма вклада от 5 000 – 20 000 рублей, с выплатой в конце срока



Начисление процентов ежедневно. Вывод средств автоматически. Комиссия на вывод 0%.

Минимальная сумма инвестиции составляет 10.00 рублей.

Максимальная сумма 150000.00 рублей.

Минимальная сумма вывода составляет 10.00 руб.

Максимальная сумма вывода не ограничена.



Партнерская программа

Трехуровневая партнерская программа – 7% - 2% - 1%



Платежные системы

Payeer, PerfectMoney, Qiwi Wallet, Yandex Money



Домен

Цитата: Domain Name: MEGAPOLIS-INV.COM

Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP

Sponsoring Registrar IANA ID: 2487

Whois Server: whois.internet.bs

Referral URL: http://www.internet.bs

Name Server: CLOUD1.BLITZ-HOST.COM

Name Server: CLOUD2.BLITZ-HOST.COM

Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Updated Date: 16-jan-2017

Creation Date: 16-jan-2017

Expiration Date: 16-jan-2018

ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ



Мой вклад



03.02.2017 16:02:30

1486126948772

5 580,00 руб.

5 580,00 руб.

