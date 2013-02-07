Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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megapolis-inv.com - Megapolis-inv

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:00
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 118
Благодарностей: 33
КП: 0.000
megapolis-inv.com - Megapolis-inv
Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действию

Megapolis-inv



Старт проекта 21.01.2017 г.
Языки: RU

Цитата:
Megapolis 50%24..30%24.10%24. – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.
Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.
Megapolis 50%24..30%24.10%24. рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:
- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании, Megapolis 50%24..30%24.10%24. помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.
- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.
Данное направление включает в себя:
- Social Media Marketing
- CPA Marketing
- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)
- Тизерная и таргетированная реклама
- Баннерная реклама
- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций. Наиболее распространенные сферы:
- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)
- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. поддержка)
- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)
- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)
Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.
Megapolis 50%24..30%24.10%24. - это ключ к Вашему финансовому успеху.
Тарифы

2,5% в день на 30 дней, сумма вклада от 10 – 999 рублей.
8% в день на 90 дней, сумма вклада от 300 – 49 999 рублей.
10% в день на 150 дней, сумма вклада от 2 000 – 150 000 рублей.
5% на 24 часа, сумма вклада от 100 – 8 000 рублей.
10% на 24 часа, сумма вклада от 500 – 25 000 рублей.
30% в сутки на 7 дней, сумма вклада от 3 000 – 65 000 рублей, с выплатой в конце срока
100% через 15 дней, сумма вклада от 5 000 – 20 000 рублей, с выплатой в конце срока

Начисление процентов ежедневно. Вывод средств автоматически. Комиссия на вывод 0%.
Минимальная сумма инвестиции составляет 10.00 рублей.
Максимальная сумма 150000.00 рублей.
Минимальная сумма вывода составляет 10.00 руб.
Максимальная сумма вывода не ограничена.

Партнерская программа
Трехуровневая партнерская программа – 7% - 2% - 1%

Платежные системы
Payeer, PerfectMoney, Qiwi Wallet, Yandex Money

Домен
Цитата:
Domain Name: MEGAPOLIS-INV.COM
Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP
Sponsoring Registrar IANA ID: 2487
Whois Server: whois.internet.bs
Referral URL: http://www.internet.bs
Name Server: CLOUD1.BLITZ-HOST.COM
Name Server: CLOUD2.BLITZ-HOST.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 16-jan-2017
Creation Date: 16-jan-2017
Expiration Date: 16-jan-2018

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Последний раз редактировалось elmartyan; Сегодня в 22:02. Причина: Требуется дополнение
elmartyan на форуме  
Старый Сегодня, 22:41
#2
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 650
Благодарностей: 518
Записей в блоге: 1
КП: 0.000
Re: megapolis-inv.com - Megapolis-inv
Ну как так уже косячить, да еще на главной.

Планы как обычно стандарт. Кабина ниче такая.
Ну а еще акция на старте такая заманчивая мммм
50%на 24часа!мин сумма 10000!!!акция действует до 10.02.2017года
29.01.2017 09:09:01
50%на 24часа!мин сумма 10000!!!акция действует до 10.02.2017года
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Xakki на форуме  
Старый Сегодня, 22:48
#3
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 35,583
Благодарностей: 38,802
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: megapolis-inv.com - Megapolis-inv
Какой уже по счету Мегаполис открывается ?

Планы странные, зачем первые два, когда есть третий за 10% .. минималка 2000 руб..
__________________
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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 22:52.
Smirnov Nikolay на форуме  
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