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PaaS фирма Drie привлекла £410,000 в посевном раунде

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Старый Сегодня, 21:59
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 624
Благодарностей: 73
КП: 0.065
PaaS фирма Drie привлекла £410,000 в посевном раунде
PaaS фирма Drie объявила о закрытии посевного раунда с суммой £ 410,000.
Раунд был возглавлен группой нераскрытых инвесторов-ангелов, и собранные средства будут использоваться для наработки клиентской базы компании.
Drie позволяет разработчикам запускать программы с помощью Amazon Web Services (AWS) совершенно без угрозы для безопасности.
Генеральный директор и соучредитель Кальбир Сохи прокомментировал инвестиции:
"Инвесторы Drie видят существенные нарушения, которые общественное облако может вызывать в индустрии финансовых услуг, что позволяет FinTech стартапам стремительно развиваться, создавая адаптивные клиентские приложения. Использование Drie традиционных институтов и их FinTech соперников может дать более быстрый подход к развертыванию приложений при сохранении безопасности при использовании AWS"
.
Он продолжил:
"Мы видим реальную потребность компаний в четких рекомендациях и инструментах для оценивания своих облачных стратегий, чтобы убедиться, что критическая инфраструктура и конфиденциальные данные будут надежно защищены при переходе в облако. Мы уверены в том, что путем информирования предприятий о рисках, мы будем демонстрировать свой опыт в поддержании услуг безопасных без хлопот сложных реализаций для клиентов ".
Стартап получил финансирование в два этапа: £ 150 000 в январе 2016 года, а остальные £ 260,000 в 4-м квартале 2016 года.
Переведено специально для форума mmgp: http://techcitynews.com/2017/02/03/p...-seed-funding/

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