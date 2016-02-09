PaaS фирма Drie привлекла £410,000 в посевном раунде
PaaS фирма Drie объявила о закрытии посевного раунда с суммой £ 410,000.
Раунд был возглавлен группой нераскрытых инвесторов-ангелов, и собранные средства будут использоваться для наработки клиентской базы компании.
Drie позволяет разработчикам запускать программы с помощью Amazon Web Services (AWS) совершенно без угрозы для безопасности.
Генеральный директор и соучредитель Кальбир Сохи прокомментировал инвестиции:
"Инвесторы Drie видят существенные нарушения, которые общественное облако может вызывать в индустрии финансовых услуг, что позволяет FinTech стартапам стремительно развиваться, создавая адаптивные клиентские приложения. Использование Drie традиционных институтов и их FinTech соперников может дать более быстрый подход к развертыванию приложений при сохранении безопасности при использовании AWS"
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Он продолжил:
"Мы видим реальную потребность компаний в четких рекомендациях и инструментах для оценивания своих облачных стратегий, чтобы убедиться, что критическая инфраструктура и конфиденциальные данные будут надежно защищены при переходе в облако. Мы уверены в том, что путем информирования предприятий о рисках, мы будем демонстрировать свой опыт в поддержании услуг безопасных без хлопот сложных реализаций для клиентов ".
Стартап получил финансирование в два этапа: £ 150 000 в январе 2016 года, а остальные £ 260,000 в 4-м квартале 2016 года.